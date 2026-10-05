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Rebranding lídra trhu: Master Regale je teraz Master Rax
Tagy: PR
Nový názov, osvedčená kvalita: prečo sa európsky odborník na vybavenie skladov stáva medzinárodnejším. Kto rastie, potrebuje priestor a niekedy aj výstižnejšiu identitu. Jeden z popredných ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Nový názov, osvedčená kvalita: prečo sa európsky odborník na vybavenie skladov stáva medzinárodnejším.
Kto rastie, potrebuje priestor a niekedy aj výstižnejšiu identitu. Jeden z popredných európskych online distribútorov vybavenia pre sklady a dielne, ktorý mnohí stále poznajú pod názvom Master Regale, robí ďalší strategický krok: odteraz bude spoločnosť pôsobiť pod značkou Master Rax.
Kratší názov vychádza z medzinárodného označenia pre regálové systémy ("Racks") a zdôrazňuje európske prepojenie predajcu. Pre zákazníkov sa v bežnej praxi nič nemení: všetky kontaktné osoby, záruky aj služby zostávajú bez zmeny.
Za názvom Master Rax stojí pevný základ vybudovaný na dlhoročných skúsenostiach v odvetví. Ako špecializovaný distribútor značka úzko spolupracuje s poprednými európskymi výrobcami a ich rozsiahle know-how sprístupňuje svojim zákazníkom. Táto úzka spolupráca dlhodobo zabezpečuje najvyššie štandardy vo výrobe a spracovaní kovov. Dnes Master Rax pôsobí ako predajca v deviatich európskych krajinách a úspešne už zásobil viac ako 10 000 zákazníkov.
Tím Master Rax sa už dávno nevníma len ako online predajca. Jeho odborníci sprevádzajú firmy aj súkromných zákazníkov ako spoľahliví partneri pri kompletnom plánovaní skladov, od výberu vhodných systémových komponentov až po optimálne využitie priestoru s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu.
Pôvod a environmentálna bilancia prevádzkového vybavenia nadobúdajú pre priemysel a podnikateľský sektor čoraz väčší význam. Master Rax preto svoje kovové a vysokozáťažové regály dôsledne odoberá od vybraných výrobcov v Európe. To zaručuje nielen prísne dodržiavanie medzinárodných štandardov kvality a bezpečnosti, ale sústreďuje pozornosť aj priamo na použitý materiál: produktovým radom AR Style D-CARBON ponúka Master Rax svoju prvú sériu z ocele so zníženou uhlíkovou stopou a dopĺňa ju recyklovateľnými obalmi a drevom s certifikáciou FSC. V kombinácii s krátkymi kontinentálnymi prepravnými trasami namiesto dlhých zámorských dovozov to výrazne zlepšuje bilanciu udržateľnosti moderných B2B zákazníkov.
Spoľahlivý balík služieb dokazuje, že Master Rax si naplno stojí za kvalitou ponúkaného sortimentu. Na všetky kovové regály spoločnosť poskytuje päťročnú záruku. Navyše ponúka odstupňovaný systém zliav až do výšky 20 percent, ktorý sa skladá z množstvovej zľavy podľa hodnoty objednávky a vernostného programu. Dodanie je bezpečné a rýchle, štandardne do 24 až 48 hodín, pri paletových regáloch v priebehu 15 až 20 pracovných dní, pričom pri hodnote objednávky od 190 eur je doprava úplne bezplatná.
"Prechod na Master Rax je pre nás logickým krokom, ktorým chceme našu vedúcu úlohu v Európe premietnuť aj do názvu," uvádza vedenie spoločnosti. "Identita však nevzniká novým logom, ale činmi. Naše úzke partnerstvo s európskymi výrobcami, dôraz na oceľ so zníženou uhlíkovou stopou a krátke dodacie trasy, ako aj náš kvalitný zákaznícky servis sú základmi, na ktorých budeme aj naďalej bezpečne rásť s výhľadom do budúcnosti."
Master Rax (predtým Master Regale) je jedným z popredných európskych online špecializovaných predajcov vysokokvalitných regálových systémov a vybavenia pre sklady. V úzkej spolupráci s poprednými európskymi výrobcami spoločnosť zásobuje v deviatich krajinách B2B zákazníkov z priemyslu, remeselnej výroby a obchodu, ako aj náročných súkromných zákazníkov. Portfólio siaha od priemyselných vysokozáťažových regálov až po flexibilné riešenia na skladovanie pre domácnosť a dielňu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rebranding lídra trhu: Master Regale je teraz Master Rax © SITA Všetky práva vyhradené.
Kto rastie, potrebuje priestor a niekedy aj výstižnejšiu identitu. Jeden z popredných európskych online distribútorov vybavenia pre sklady a dielne, ktorý mnohí stále poznajú pod názvom Master Regale, robí ďalší strategický krok: odteraz bude spoločnosť pôsobiť pod značkou Master Rax.
Kratší názov vychádza z medzinárodného označenia pre regálové systémy ("Racks") a zdôrazňuje európske prepojenie predajcu. Pre zákazníkov sa v bežnej praxi nič nemení: všetky kontaktné osoby, záruky aj služby zostávajú bez zmeny.
Osvedčené odborné znalosti v spojení s modernými štandardmi
Za názvom Master Rax stojí pevný základ vybudovaný na dlhoročných skúsenostiach v odvetví. Ako špecializovaný distribútor značka úzko spolupracuje s poprednými európskymi výrobcami a ich rozsiahle know-how sprístupňuje svojim zákazníkom. Táto úzka spolupráca dlhodobo zabezpečuje najvyššie štandardy vo výrobe a spracovaní kovov. Dnes Master Rax pôsobí ako predajca v deviatich európskych krajinách a úspešne už zásobil viac ako 10 000 zákazníkov.
Tím Master Rax sa už dávno nevníma len ako online predajca. Jeho odborníci sprevádzajú firmy aj súkromných zákazníkov ako spoľahliví partneri pri kompletnom plánovaní skladov, od výberu vhodných systémových komponentov až po optimálne využitie priestoru s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu.
Udržateľnosť v centre pozornosti: oceľ so zníženou uhlíkovou stopou a krátke prepravné trasy
Pôvod a environmentálna bilancia prevádzkového vybavenia nadobúdajú pre priemysel a podnikateľský sektor čoraz väčší význam. Master Rax preto svoje kovové a vysokozáťažové regály dôsledne odoberá od vybraných výrobcov v Európe. To zaručuje nielen prísne dodržiavanie medzinárodných štandardov kvality a bezpečnosti, ale sústreďuje pozornosť aj priamo na použitý materiál: produktovým radom AR Style D-CARBON ponúka Master Rax svoju prvú sériu z ocele so zníženou uhlíkovou stopou a dopĺňa ju recyklovateľnými obalmi a drevom s certifikáciou FSC. V kombinácii s krátkymi kontinentálnymi prepravnými trasami namiesto dlhých zámorských dovozov to výrazne zlepšuje bilanciu udržateľnosti moderných B2B zákazníkov.
Zákaznícky servis, ktorý stojí za produktom
Spoľahlivý balík služieb dokazuje, že Master Rax si naplno stojí za kvalitou ponúkaného sortimentu. Na všetky kovové regály spoločnosť poskytuje päťročnú záruku. Navyše ponúka odstupňovaný systém zliav až do výšky 20 percent, ktorý sa skladá z množstvovej zľavy podľa hodnoty objednávky a vernostného programu. Dodanie je bezpečné a rýchle, štandardne do 24 až 48 hodín, pri paletových regáloch v priebehu 15 až 20 pracovných dní, pričom pri hodnote objednávky od 190 eur je doprava úplne bezplatná.
"Prechod na Master Rax je pre nás logickým krokom, ktorým chceme našu vedúcu úlohu v Európe premietnuť aj do názvu," uvádza vedenie spoločnosti. "Identita však nevzniká novým logom, ale činmi. Naše úzke partnerstvo s európskymi výrobcami, dôraz na oceľ so zníženou uhlíkovou stopou a krátke dodacie trasy, ako aj náš kvalitný zákaznícky servis sú základmi, na ktorých budeme aj naďalej bezpečne rásť s výhľadom do budúcnosti."
Stručný profil Master Rax
Master Rax (predtým Master Regale) je jedným z popredných európskych online špecializovaných predajcov vysokokvalitných regálových systémov a vybavenia pre sklady. V úzkej spolupráci s poprednými európskymi výrobcami spoločnosť zásobuje v deviatich krajinách B2B zákazníkov z priemyslu, remeselnej výroby a obchodu, ako aj náročných súkromných zákazníkov. Portfólio siaha od priemyselných vysokozáťažových regálov až po flexibilné riešenia na skladovanie pre domácnosť a dielňu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rebranding lídra trhu: Master Regale je teraz Master Rax © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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