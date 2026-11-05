Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar, aukcia šperkov, jemenská pekáreň a Fico na Ukrajine
Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar v New Yorku, aukcia šperkov, jemenská pekáreň, Fico na Ukrajine a stretnutie prezidentov krajín V4. Fotogaléria k článku:
5.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar v New Yorku, aukcia šperkov, jemenská pekáreň, Fico na Ukrajine a stretnutie prezidentov krajín V4.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (5. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar, aukcia šperkov, jemenská pekáreň a Fico na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (5. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar, aukcia šperkov, jemenská pekáreň a Fico na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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