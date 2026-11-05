Štvrtok 5. novembra 2026, meniny má Imrich

Bratislava 4 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar, aukcia šperkov, jemenská pekáreň a Fico na Ukrajine

Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar v New Yorku, aukcia šperkov, jemenská pekáreň, Fico na Ukrajine a stretnutie prezidentov krajín V4. Fotogaléria k článku:

Zdieľať

fatal_fire_new_york__1213 676x451
5.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar v New Yorku, aukcia šperkov, jemenská pekáreň, Fico na Ukrajine a stretnutie prezidentov krajín V4.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (5. november 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (5. november 2026): Tragický požiar, aukcia šperkov, jemenská pekáreň a Fico na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež