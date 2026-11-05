Európske partnerstvo so SAV otvorilo výzvu za 27 miliónov eur s cieľom ochrániť pamiatky pred zmenou klímy
Uzávierka podávania projektov je 11. januára 2027. Celkový rozpočet prvej výzvy je takmer 27 miliónov eur. Európske partnerstvo pre odolné kultúrne dedičstvo (Resilient Cultural Heritage - ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Uzávierka podávania projektov je 11. januára 2027. Celkový rozpočet prvej výzvy je takmer 27 miliónov eur.
Európske partnerstvo pre odolné kultúrne dedičstvo (Resilient Cultural Heritage – RCH), ktorého členom je aj Slovenská akadémia vied (SAV), vyhlásilo svoju prvú spoločnú výzvu na predkladanie projektov. Témou výzvy je „Základy kultúrneho dedičstva odolného voči zmene klímy: Hodnotenie a riadenie vplyvov a rizík, riešenie škôd a strát“. Partnerstvo spolufinancované Európskou úniou spája viac ako 90 partnerov z 30 krajín a bude trvať 10 rokov.
„V tomto partnerstve ide o komplexnú problematiku, ktorá si vyžaduje široké spektrum expertných znalostí. Pre SAV partnerstvo prináša príležitosť využiť náš potenciál a poskytnúť interdisciplinárne tímy skúsených odborníkov z technických, prírodných, spoločenských aj humanitných vied pre všetky vypísané projektové výzvy partnerstva,“ uvádza podpredsedníčka SAV pre medzinárodné vzťahy Zuzana Panczová. „Slovenskí vedci sa v aktuálnej výzve môžu uchádzať o podporu v rámci partnerských konzorcií, v tejto pilotnej výzve podporí SAV jeden konkrétny projekt sumou 120-tisíc eur na 3 roky,“ dodala.
Uzávierka podávania projektov je 11. januára 2027. Celkový rozpočet prvej výzvy je takmer 27 miliónov eur.
Partnerstvo bolo oficiálne odštartované 29. septembra v Marseille, v priestoroch Mucem a Aix-Marseille University. Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 300 výskumníkov, odborníkov a tvorcov politík. Ďalších vyše 1 000 ľudí sa pripojilo online.
„Je jasné, že zmena klímy zásadne ovplyvní každý aspekt nášho života a kultúrne dedičstvo nie je výnimkou,“ povedal Európsky komisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef.
Európske partnerstvo pre odolné kultúrne dedičstvo koordinuje francúzska Fondation des sciences du patrimoine. Jej prezidentka Isabelle Pallot-Frossard pri vyhlásení prvej výzvy zdôraznila význam usporiadania podujatia v priestoroch múzea Mucem v Marseille a v neďalekom centre Cosquer Méditerranée, keďže v ňom sa nachádza replika neďalekej pravekej Cosquerovej jaskyne. Jej zatopený vstup a čiastočne zaplavené priestory ilustrujú zraniteľnosť kultúrneho dedičstva v dôsledku stúpajúcej hladiny morí.
Zdroj: SITA.sk - Európske partnerstvo so SAV otvorilo výzvu za 27 miliónov eur s cieľom ochrániť pamiatky pred zmenou klímy © SITA Všetky práva vyhradené.
Európske partnerstvo pre odolné kultúrne dedičstvo (Resilient Cultural Heritage – RCH), ktorého členom je aj Slovenská akadémia vied (SAV), vyhlásilo svoju prvú spoločnú výzvu na predkladanie projektov. Témou výzvy je „Základy kultúrneho dedičstva odolného voči zmene klímy: Hodnotenie a riadenie vplyvov a rizík, riešenie škôd a strát“. Partnerstvo spolufinancované Európskou úniou spája viac ako 90 partnerov z 30 krajín a bude trvať 10 rokov.
„V tomto partnerstve ide o komplexnú problematiku, ktorá si vyžaduje široké spektrum expertných znalostí. Pre SAV partnerstvo prináša príležitosť využiť náš potenciál a poskytnúť interdisciplinárne tímy skúsených odborníkov z technických, prírodných, spoločenských aj humanitných vied pre všetky vypísané projektové výzvy partnerstva,“ uvádza podpredsedníčka SAV pre medzinárodné vzťahy Zuzana Panczová. „Slovenskí vedci sa v aktuálnej výzve môžu uchádzať o podporu v rámci partnerských konzorcií, v tejto pilotnej výzve podporí SAV jeden konkrétny projekt sumou 120-tisíc eur na 3 roky,“ dodala.
Uzávierka podávania projektov je 11. januára 2027. Celkový rozpočet prvej výzvy je takmer 27 miliónov eur.
Partnerstvo bolo oficiálne odštartované 29. septembra v Marseille, v priestoroch Mucem a Aix-Marseille University. Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 300 výskumníkov, odborníkov a tvorcov politík. Ďalších vyše 1 000 ľudí sa pripojilo online.
„Je jasné, že zmena klímy zásadne ovplyvní každý aspekt nášho života a kultúrne dedičstvo nie je výnimkou,“ povedal Európsky komisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef.
Európske partnerstvo pre odolné kultúrne dedičstvo koordinuje francúzska Fondation des sciences du patrimoine. Jej prezidentka Isabelle Pallot-Frossard pri vyhlásení prvej výzvy zdôraznila význam usporiadania podujatia v priestoroch múzea Mucem v Marseille a v neďalekom centre Cosquer Méditerranée, keďže v ňom sa nachádza replika neďalekej pravekej Cosquerovej jaskyne. Jej zatopený vstup a čiastočne zaplavené priestory ilustrujú zraniteľnosť kultúrneho dedičstva v dôsledku stúpajúcej hladiny morí.
Zdroj: SITA.sk - Európske partnerstvo so SAV otvorilo výzvu za 27 miliónov eur s cieľom ochrániť pamiatky pred zmenou klímy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO
- Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou, potenciál vidí aj v energetike a obrane
- Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia
- Ficovho poradcu Lindtnera za hanlivé výroky skritizovala aj Rada prokurátorov SR
- Vzniká prvý muzikál o živote Michala Dočolomanského