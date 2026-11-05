Vzniká prvý muzikál o živote Michala Dočolomanského
Život a piesne Michala Dočolomanského sa stanú základom nového muzikálu. Pripravujú ho tvorcovia predstavenia Na srdci mi hraj!, ktoré dosiahlo 200 repríz.
Bratislava 5. novembra - Vzniká prvý muzikál o živote Michala Dočolomanského. Za projektom stojí tvorivý tím predstavenia Na srdci mi hraj! Hlavného predstaviteľa nového muzikálu aktuálne hľadajú. 24hod.sk o tom za tvorcov informovala Andrea Kozáková.
Ako ďalej priblížila, život a piesne Michala Dočolomanského sa stanú základom nového muzikálu. Pripravujú ho tvorcovia predstavenia Na srdci mi hraj!, ktoré dosiahlo 200 repríz. Projekt s pracovným názvom Michal má pripomenúť hereckú aj spevácku osobnosť jedného z najvýraznejších slovenských umelcov. Zámer privítali aj jeho syn a dcéra, ktorí tvorcom prisľúbili podporu.
Za pripravovaným predstavením stoja producenti Andrea Kozáková a Richard Bednár, dirigent a hudobný dramaturg Vlado Valovič a režisér Karol Vosátko. Nadväzujú na spoločnú prácu pri multižánrovom festivale Symfónia umenia a na predstavení o Karolovi Duchoňovi, v ktorom hlavnú úlohu stvárňuje Martin Gyimesi.
„Michal Dočolomanský si takúto poctu zaslúži. Bol výnimočným hercom a zároveň skvelým spevákom. Publikum si ho spája najmä s muzikálom Na skle maľované, no jeho spevácky repertoár bol oveľa širší. Nahral množstvo krásnych piesní, ktoré si zaslúžia znovu zaznieť,“ hovorí Vlado Valovič, ktorý Dočolomanského osobne poznal a spolupracoval s ním pri nahrávaní. K jeho speváckemu odkazu patria skladby Ľúbim ťa či Smoliar, ktorý naspieval s Evou Kostolányiovou. Spojenie životného príbehu a hudby má byť základom nového javiskového spracovania.
Tvorivý tím aktuálne hľadá predstaviteľa hlavnej úlohy. Podľa vyjadrení tvorcov si stvárnenie Michala Dočolomanského bude vyžadovať interpreta, ktorý zvládne herecké aj spevácke nároky tejto postavy. „Na tento projekt sa teším. Už mám v hlave nápady aj predstavu o hlavnom predstaviteľovi. Zatiaľ však nechcem predbiehať a viac prezrádzať,“ uviedol režisér Karol Vosátko.
Prípravu nového muzikálu tvorcovia oznámili pri oslave 200. reprízy Na srdci mi hraj! Zároveň predstavili aj pokračovanie Na srdci mi hraj 2!, ktorého premiéru plánujú na január 2027. Následne by malo vyraziť na turné po Slovensku.
„Po uvedení pokračovania Na srdci mi hraj 2! sa chceme naplno venovať príprave a naštudovaniu nového projektu s pracovným názvom Michal. Verím, že v prvej polovici roka 2027 sa nám podarí prípravy posunúť tak, aby sme mohli oznámiť termín premiéry,“ dodáva producentka Andrea Kozáková.
Presný termín premiéry muzikálu o Michalovi Dočolomanskom tvorcovia zatiaľ neoznámili.
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