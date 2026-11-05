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Remeslo má zlaté dno, najmä v ére AI. Brusel sa chce zamerať na rozvoj odborného školstva

Viac ako 70 % pracovných miest v niektorých odvetviach vyžaduje odborné vzdelanie a zamestnanosť absolventov týchto odborov dosahuje takmer 90 %. „Napriek tomu rodičia, spoločnosť ani deti nevnímajú odborné ...

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robotnik
5.11.2026 (SITA.sk) - Viac ako 70 % pracovných miest v niektorých odvetviach vyžaduje odborné vzdelanie a zamestnanosť absolventov týchto odborov dosahuje takmer 90 %. „Napriek tomu rodičia, spoločnosť ani deti nevnímajú odborné vzdelávanie ako svoju prvú voľbu,“ hovorí výkonná podpredsedníčka EK Roxana Mînzatuová.

Európa musí výrazne viac investovať do vzdelávania všeobecne a odborného vzdelávania zvlášť, ak si chce udržať konkurencieschopnosť voči Spojeným štátom a Číne, upozornila v rozhovore pre web POLITICO výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Roxana Mînzatuová.

Viac manuálu, menej digitálu


Pre akúkoľvek spoločnosť, ekonomiku a aj pre Európu by bolo fatálne, keby sme naliehavo neriešili potreby v oblasti vzdelávania,“ povedala Mînzatuová pred predstavením nového balíka opatrení v oblasti vzdelávania a budovania zručností.

Komisia chce zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy. Podľa Mînzatuovej si viac ako 70 % pracovných miest v niektorých odvetviach vyžaduje odborné vzdelanie a zamestnanosť absolventov týchto odborov dosahuje takmer 90 %. „Napriek tomu rodičia, spoločnosť ani deti nevnímajú odborné vzdelávanie ako svoju prvú voľbu,“ dodala.

Diplomy už nepomôžu


Brusel upozorňuje, že v ére umelej inteligencie nemusia byť vysokoškolské diplomy automatickou zárukou stabilnej kariéry. Väčšiu odolnosť môžu mať profesie vyžadujúce fyzickú prítomnosť, manuálne zručnosti a technickú odbornosť.

Od rozšírenia generatívnej umelej inteligencie koncom roka 2022 pritom rastie dopyt po pracovníkoch v oblastiach strojárstva, mechaniky, stavebníctva či dopravy.

Lepšie podmienky pre učiteľov


Súčasťou balíka sú aj opatrenia na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania. Viaceré členské štáty EÚ čelia nedostatku učiteľov, pričom medzi hlavné dôvody patria nízke mzdy, náročné pracovné podmienky a rastúci tlak zo strany spoločnosti i rodičov.

Mînzatuová pripomenula, že Komisia nemá právomoci určovať počty učiteľov ani ich platy, vyzvala však členské štáty, aby zlepšili pracovné podmienky v školstve a prispôsobili vzdelávacie systémy meniacim sa potrebám trhu práce.


Zdroj: SITA.sk - Remeslo má zlaté dno, najmä v ére AI. Brusel sa chce zamerať na rozvoj odborného školstva © SITA Všetky práva vyhradené.

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