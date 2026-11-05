V Hormuzskom prielive horí päť ropných tankerov a remorkér, vyhlásil Irán
Teherán tvrdí, že plavidlá narazili na námorné míny, incidenty však zatiaľ nepotvrdili nezávislé námorné úrady. Päť ropných tankerov a jeden remorkér zachvátili ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Teherán tvrdí, že plavidlá narazili na námorné míny, incidenty však zatiaľ nepotvrdili nezávislé námorné úrady.
„Veľký ropný tanker, ktorý sa pokúšal preplávať nelegálnou trasou južne od Hormuzského prielivu, začal po náraze na mínu horieť a zastavil sa,“ uviedli Revolučné gardy podľa agentúry Fars.
Ďalší supertanker zachvátil požiar vo východnej časti prielivu. Oheň sa rozšíril aj na remorkér, ktorý mu prišiel na pomoc. Iránska armáda následne oznámila ďalšie tri zásahy tankerov námornými mínami.
„Dnes okolo poludnia narazili ďalšie dva ropné tankery na námorné míny a začali horieť v nebezpečných vodách východne od Hormuzského prielivu,“ uviedla podľa agentúry IRNA.
Britské námorné monitorovacie centrum UKMTO medzitým hlásilo zásah tankera dvoma neidentifikovanými projektilmi približne 90 kilometrov od severného pobrežia Kataru, asi 500 kilometrov západne od prielivu. Rozsah škôd ani prípadné obete neuviedlo.
Irán od februárového vypuknutia vojny výrazne obmedzuje plavbu strategickou úžinou, ktorou za bežných okolností prechádza približne pätina svetovej spotreby ropy. USA reagovali blokádou iránskych prístavov a eskortovaním tankerov.
Zdroj: SITA.sk - V Hormuzskom prielive horí päť ropných tankerov a remorkér, vyhlásil Irán © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť ropných tankerov a jeden remorkér zachvátili požiare v Hormuzskom prielive, oznámili vo štvrtok iránske Revolučné gardy a armáda. Podľa Teheránu väčšina lodí narazila na námorné míny. Incidenty zatiaľ nezávisle nepotvrdili námorné úrady.
Supertanker v plameňoch
Ďalší supertanker zachvátil požiar vo východnej časti prielivu. Oheň sa rozšíril aj na remorkér, ktorý mu prišiel na pomoc. Iránska armáda následne oznámila ďalšie tri zásahy tankerov námornými mínami.
„Dnes okolo poludnia narazili ďalšie dva ropné tankery na námorné míny a začali horieť v nebezpečných vodách východne od Hormuzského prielivu,“ uviedla podľa agentúry IRNA.
Výrazne obmedzená plavba
Britské námorné monitorovacie centrum UKMTO medzitým hlásilo zásah tankera dvoma neidentifikovanými projektilmi približne 90 kilometrov od severného pobrežia Kataru, asi 500 kilometrov západne od prielivu. Rozsah škôd ani prípadné obete neuviedlo.
Irán od februárového vypuknutia vojny výrazne obmedzuje plavbu strategickou úžinou, ktorou za bežných okolností prechádza približne pätina svetovej spotreby ropy. USA reagovali blokádou iránskych prístavov a eskortovaním tankerov.
Zdroj: SITA.sk - V Hormuzskom prielive horí päť ropných tankerov a remorkér, vyhlásil Irán © SITA Všetky práva vyhradené.
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