Premiér Fico vyjadril Ukrajine rešpekt a hovoril o mieri, kritizoval však prístup Európskej únie – VIDEO, FOTO
Predseda slovenskej vlády zároveň ocenil odhodlanie Ukrajiny zvládať vojnovú situáciu. Slovensko chce Ukrajine pomáhať najmä v humanitárnej oblasti, a to pri ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Predseda slovenskej vlády zároveň ocenil odhodlanie Ukrajiny zvládať vojnovú situáciu.
Slovensko chce Ukrajine pomáhať najmä v humanitárnej oblasti, a to pri príprave na zimu, zabezpečovaní generátorov či budovaní prístreškov a úkrytov pre obyvateľov.
Počas spoločného rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny vo Ľvove to vyhlásil premiér Robert Fico. Zároveň vyjadril rešpekt Ukrajincom, ktorí podľa neho čelia mimoriadne náročnej situácii v dôsledku vojny.
„My sme susedia a chceme byť dobrí susedia. Teraz vám nie je ľahko na Ukrajine, teraz potrebujete pomoc a som rád, že túto pomoc môžeme predovšetkým sústrediť do humanitárnej oblasti,“ povedal Fico.
Spomenul najmä prípravu na zimné obdobie, finančnú pomoc na nákup generátorov a podporu pri zabezpečovaní prístreškov a úkrytov, ktoré majú ľuďom poskytnúť ochranu pred nebezpečenstvom vojny. Predseda slovenskej vlády zároveň ocenil odhodlanie Ukrajiny zvládať vojnovú situáciu.
„Niekedy mám pocit, že niet vážnejších problémov, ako riešime na Slovensku, ale keď človek príde do krajiny, ktorá je, bohužiaľ, pod obrovským vojenským tlakom, tak pochopí, že za tú robotu, čo tu robíte, si ten rešpekt zaslúžite,“ uviedol.
Jednou z tém rokovania bola aj európska perspektíva Ukrajiny. Fico deklaroval, že Slovensko rešpektuje jej ambíciu vstúpiť do Európskej únie a je pripravené podeliť sa o skúsenosti z vlastného členstva aj z prístupových rokovaní. Zdôraznil však, že každý záujemca o členstvo musí splniť stanovené podmienky.
Premiér hovoril aj o možnosti prispieť k ukončeniu vojny. Slovensko podľa neho podporí úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru, ak na takéto rokovania vzniknú vhodné podmienky.
Fotogaléria k článku: Stretnutie premiérov Slovenska a Ukrajiny na Ukrajine (fotografie)
„Urobíme to s plnou energiou a s plným nasadením, ale na takéto rokovania musí byť splnená podmienka a musí na to byť atmosféra,“ povedal. Zároveň kritizoval nedostatok mierových iniciatív zo strany Európskej únie.
Podľa jeho slov Únia nedokáže vyvinúť také aktivity, ktoré by pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine. Mala by sa podľa neho viac venovať aj závažným medzinárodným otázkam, nielen vlastným problémom.
Diskusia sa neobmedzila iba na aktuálnu vojnovú situáciu. Predstavitelia oboch vlád hovorili aj o spolupráci po skončení konfliktu, najmä v energetike, doprave a infraštruktúre. Slovensko a Ukrajina podnikajú kroky na posilnenie elektrického prepojenia a pripravujú väčšie infraštruktúrne a dopravné projekty.
Fico osobitne spomenul plánované diaľničné spojenie na trase Košice - Michalovce - Užhorod. Obe krajiny majú podľa neho na tomto projekte rovnaký názor a chcú sa uchádzať o podporu z európskych zdrojov.
Takéto investície majú podľa premiéra pomôcť prepájať susedné štáty aj po skončení vojny. Rokovanie vo Ľvove označil Fico za príležitosť na prehĺbenie vzájomných vzťahov. Mesto na západe Ukrajiny mu podľa vlastných slov pripomína slovenské mestá.
„Ľvov ma očaril a pripomína mi mnoho slovenských miest, čo len potvrdzuje, akí sme si blízki nielen súčasnosťou, ale aj minulosťou,“ uviedol. Zároveň vyjadril záujem o ďalšie stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi, na ktorom by sa mohli zúčastniť aj podnikatelia z oboch krajín.
Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie viacerých dokumentov. Vlády prijali spoločnú deklaráciu o spolupráci a dohodu o zriadení a činnosti ukrajinsko-anglického gymnázia na Slovensku a slovensko-anglického gymnázia na Ukrajine.
Podpísali tiež list o zámere týkajúci sa modernizácie pohraničnej infraštruktúry a zavedenia systému eCherga, ktorý súvisí s organizáciou čakania na hraniciach.
Ďalším dokumentom je memorandum o spolupráci pri rozvoji ľudských zdrojov, vzdelávania, výskumu a vedy pre jadrový priemysel. Rokovanie tak prinieslo nielen deklarácie o vzájomnej podpore, ale aj dohody o konkrétnych oblastiach, v ktorých chcú obe krajiny rozvíjať spoluprácu.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico vyjadril Ukrajine rešpekt a hovoril o mieri, kritizoval však prístup Európskej únie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko chce Ukrajine pomáhať najmä v humanitárnej oblasti, a to pri príprave na zimu, zabezpečovaní generátorov či budovaní prístreškov a úkrytov pre obyvateľov.
Počas spoločného rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny vo Ľvove to vyhlásil premiér Robert Fico. Zároveň vyjadril rešpekt Ukrajincom, ktorí podľa neho čelia mimoriadne náročnej situácii v dôsledku vojny.
Ochrana pred nebezpečenstvom vojny
„My sme susedia a chceme byť dobrí susedia. Teraz vám nie je ľahko na Ukrajine, teraz potrebujete pomoc a som rád, že túto pomoc môžeme predovšetkým sústrediť do humanitárnej oblasti,“ povedal Fico.
Spomenul najmä prípravu na zimné obdobie, finančnú pomoc na nákup generátorov a podporu pri zabezpečovaní prístreškov a úkrytov, ktoré majú ľuďom poskytnúť ochranu pred nebezpečenstvom vojny. Predseda slovenskej vlády zároveň ocenil odhodlanie Ukrajiny zvládať vojnovú situáciu.
„Niekedy mám pocit, že niet vážnejších problémov, ako riešime na Slovensku, ale keď človek príde do krajiny, ktorá je, bohužiaľ, pod obrovským vojenským tlakom, tak pochopí, že za tú robotu, čo tu robíte, si ten rešpekt zaslúžite,“ uviedol.
Mierové iniciatívy zo stany Únie
Jednou z tém rokovania bola aj európska perspektíva Ukrajiny. Fico deklaroval, že Slovensko rešpektuje jej ambíciu vstúpiť do Európskej únie a je pripravené podeliť sa o skúsenosti z vlastného členstva aj z prístupových rokovaní. Zdôraznil však, že každý záujemca o členstvo musí splniť stanovené podmienky.
Premiér hovoril aj o možnosti prispieť k ukončeniu vojny. Slovensko podľa neho podporí úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru, ak na takéto rokovania vzniknú vhodné podmienky.
Fotogaléria k článku: Stretnutie premiérov Slovenska a Ukrajiny na Ukrajine (fotografie)
„Urobíme to s plnou energiou a s plným nasadením, ale na takéto rokovania musí byť splnená podmienka a musí na to byť atmosféra,“ povedal. Zároveň kritizoval nedostatok mierových iniciatív zo strany Európskej únie.
Posilnenie elektrického prepojenia
Podľa jeho slov Únia nedokáže vyvinúť také aktivity, ktoré by pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine. Mala by sa podľa neho viac venovať aj závažným medzinárodným otázkam, nielen vlastným problémom.
Diskusia sa neobmedzila iba na aktuálnu vojnovú situáciu. Predstavitelia oboch vlád hovorili aj o spolupráci po skončení konfliktu, najmä v energetike, doprave a infraštruktúre. Slovensko a Ukrajina podnikajú kroky na posilnenie elektrického prepojenia a pripravujú väčšie infraštruktúrne a dopravné projekty.
Prehĺbenie vzájomných vzťahov
Fico osobitne spomenul plánované diaľničné spojenie na trase Košice - Michalovce - Užhorod. Obe krajiny majú podľa neho na tomto projekte rovnaký názor a chcú sa uchádzať o podporu z európskych zdrojov.
Takéto investície majú podľa premiéra pomôcť prepájať susedné štáty aj po skončení vojny. Rokovanie vo Ľvove označil Fico za príležitosť na prehĺbenie vzájomných vzťahov. Mesto na západe Ukrajiny mu podľa vlastných slov pripomína slovenské mestá.
„Ľvov ma očaril a pripomína mi mnoho slovenských miest, čo len potvrdzuje, akí sme si blízki nielen súčasnosťou, ale aj minulosťou,“ uviedol. Zároveň vyjadril záujem o ďalšie stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi, na ktorom by sa mohli zúčastniť aj podnikatelia z oboch krajín.
Memorandum o spolupráci
Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie viacerých dokumentov. Vlády prijali spoločnú deklaráciu o spolupráci a dohodu o zriadení a činnosti ukrajinsko-anglického gymnázia na Slovensku a slovensko-anglického gymnázia na Ukrajine.
Podpísali tiež list o zámere týkajúci sa modernizácie pohraničnej infraštruktúry a zavedenia systému eCherga, ktorý súvisí s organizáciou čakania na hraniciach.
Ďalším dokumentom je memorandum o spolupráci pri rozvoji ľudských zdrojov, vzdelávania, výskumu a vedy pre jadrový priemysel. Rokovanie tak prinieslo nielen deklarácie o vzájomnej podpore, ale aj dohody o konkrétnych oblastiach, v ktorých chcú obe krajiny rozvíjať spoluprácu.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico vyjadril Ukrajine rešpekt a hovoril o mieri, kritizoval však prístup Európskej únie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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