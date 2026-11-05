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Video: Robo Opatovský predstavuje album Vianočné duetá 2

Vianočná atmosféra sa niekedy rodí aj uprostred horúceho leta. Svoje o tom vie Robo Opatovský, ktorý na novom albume pracoval rok a pol. Niektoré skladby vznikali dokonca počas najväčších horúčav.

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Na archívnej snímke spevák Robo Opatovský.
Na archívnej snímke spevák Robo Opatovský.

Bratislava 5. novembra  - Robo Opatovský vydáva nový album Vianočné duetá 2 a spolu so skupinou Fragile predstavuje skladbu Krása aj s novým vianočným videoklipom. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Vianočná atmosféra sa niekedy rodí aj uprostred horúceho leta. Svoje o tom vie Robo Opatovský, ktorý na novom albume pracoval rok a pol. Niektoré skladby vznikali dokonca počas najväčších horúčav.



Pamätám si, ako sme toto leto pri 42 stupňoch Celzia nahrávali vianočnú skladbu s Nelou Pociskovou a gospelovým zborom. Vonku horúčava, v štúdiu Vianoce. Bol to poriadny kontrast, ale práve takéto momenty si človek zapamätá,“ spomína spevák.

Na albume Vianočné duetá 2 spojil svoje sily so štrnástimi interpretmi a hudobnými zoskupeniami. Medzi hosťami nechýbajú Michal David, Peter Lipa, Ondrej Kandráč, Lukáš Adamec, Marián Čekovský, Nela Pocisková, Bystrík, Ondřej Gregor Brzobohatý, Miro Jaroš či skupina Fragile.

Mal som viac ako tridsať hudobných nápadov, z ktorých som postupne vyberal tie najsilnejšie. Pri každej skladbe som premýšľal aj nad tým, komu by najviac pristala. Chcel som, aby každé spojenie malo svoju atmosféru a vlastný príbeh,“ vysvetľuje Opatovský.

Album nadväzuje na úspešné Vianočné duetá, ktoré získali platinové ocenenie. Jednou z noviniek je skladba Krása, ktorú Robo nahral so skupinou Fragile. Spolu so skupinou Fragile pripravuje Opatovský Vianočné turné 2026, ktoré sa začne 8. decembra v Košiciach a skončí 20. decembra v Trenčíne.

Vianočné koncerty sú pre mňa každoročne niečím výnimočným. Tento rok sa však teším ešte viac. Budeme hrať nové piesne, stretneme sa s fanúšikmi a spolu s Fragile prinesieme na pódiá atmosféru, ktorú sme vytvorili v štúdiu. Verím, že si tie Vianoce spolu krásne užijeme,“ uzatvára spevák.

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