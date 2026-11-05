Video: Robo Opatovský predstavuje album Vianočné duetá 2
Vianočná atmosféra sa niekedy rodí aj uprostred horúceho leta. Svoje o tom vie Robo Opatovský, ktorý na novom albume pracoval rok a pol. Niektoré skladby vznikali dokonca počas najväčších horúčav.
Bratislava 5. novembra - Robo Opatovský vydáva nový album Vianočné duetá 2 a spolu so skupinou Fragile predstavuje skladbu Krása aj s novým vianočným videoklipom. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Vianočná atmosféra sa niekedy rodí aj uprostred horúceho leta. Svoje o tom vie Robo Opatovský, ktorý na novom albume pracoval rok a pol. Niektoré skladby vznikali dokonca počas najväčších horúčav.
„Pamätám si, ako sme toto leto pri 42 stupňoch Celzia nahrávali vianočnú skladbu s Nelou Pociskovou a gospelovým zborom. Vonku horúčava, v štúdiu Vianoce. Bol to poriadny kontrast, ale práve takéto momenty si človek zapamätá,“ spomína spevák.
Na albume Vianočné duetá 2 spojil svoje sily so štrnástimi interpretmi a hudobnými zoskupeniami. Medzi hosťami nechýbajú Michal David, Peter Lipa, Ondrej Kandráč, Lukáš Adamec, Marián Čekovský, Nela Pocisková, Bystrík, Ondřej Gregor Brzobohatý, Miro Jaroš či skupina Fragile.
„Mal som viac ako tridsať hudobných nápadov, z ktorých som postupne vyberal tie najsilnejšie. Pri každej skladbe som premýšľal aj nad tým, komu by najviac pristala. Chcel som, aby každé spojenie malo svoju atmosféru a vlastný príbeh,“ vysvetľuje Opatovský.
Album nadväzuje na úspešné Vianočné duetá, ktoré získali platinové ocenenie. Jednou z noviniek je skladba Krása, ktorú Robo nahral so skupinou Fragile. Spolu so skupinou Fragile pripravuje Opatovský Vianočné turné 2026, ktoré sa začne 8. decembra v Košiciach a skončí 20. decembra v Trenčíne.
„Vianočné koncerty sú pre mňa každoročne niečím výnimočným. Tento rok sa však teším ešte viac. Budeme hrať nové piesne, stretneme sa s fanúšikmi a spolu s Fragile prinesieme na pódiá atmosféru, ktorú sme vytvorili v štúdiu. Verím, že si tie Vianoce spolu krásne užijeme,“ uzatvára spevák.
Súvisiace články
Video: OPATOVSKÝ: „SOM BLIŽŠIE, AKO SI MYSLÍŠ, TVOJ ANJEL“
25 slovenských ikonických miest, 5 000 kilometrov, 5 dní
Video: Už aj Robo Opatovský má svoju Lásku
Spevák a skladateľ Robo Opatovský zverejnil videoklip k svojej novej skladbe Láska.
Video: Nový singel Roba Opatovského s Bystríkom Na kopce odštartoval vianočné obdobie
Slovenský spevák a skladateľ v týchto dňoch a hodinách dokončuje posledné prípravy na Šťastné a Veselé Tour, ktoré odštartuje už v nedeľu v Trnave.
Robo Opatovský a Ondřej Gregor Brzobohatý spievajú: „Poďme si priať“ (video)
Prvá tohtoročná vianočná skladba je zverejnená.
Video: Nová skladba Roba Opatovského o nádeji, že nám bude zase krásne
V nedeľu 16. mája 2021 predstavil Robo Opatovský svojím fanúšikom premiérovo videoklip ku skladbe Je nad slnko jasné.
Video: Robo Opatovský predstavil videoklip k novej piesni Blázon
Videoklip nakrúcali vlani v novembri, členovia štábu sa v otestovanej bubline cítili bezpečne.
Video: Otcovsko-dcérske dueto Roba Opatovského a Hanky naladí na zimu
Len pred pár dňami vydal výberovku svojich hitov za posledných 10 rokov a už prichádza s novou skladbou.
Robo Opatovský sumarizuje poslednú dekádu výberovým albumom 2020-2010 Modlím sa hudbou
Úžasné a veľmi inšpirujúce obdobie, tak vníma poslednú dekádu spevák a gitarista Robo Opatovský.
VIDEO: Robo Opatovský predstavuje singel Náhodná
Na archívna snímke spevák Robo Opatovský.
Robo Opatovský pokrstil Vianočný album diamantom
Slovenský spevák Robo Opatovský v stredu večer pokrstil svoj Vianočný album, ktorý vyjde na sklonku roka. Hostí privítal nielen minuloročným vianočným hitom Dieťa spí, ale aj vareným punčom. Za ...
Prečítajte si tiež
- Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO
- Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou, potenciál vidí aj v energetike a obrane
- Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia
- Ficovho poradcu Lindtnera za hanlivé výroky skritizovala aj Rada prokurátorov SR
- Vzniká prvý muzikál o živote Michala Dočolomanského