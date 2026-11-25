Záblesk futbalovej mágie. Gól Bellinghama očaril aj Mourinha, ale porovnanie so Zidanom hráč odmieta
Jude Bellingham má streleckú formu a José Mourinho ho vidí ako najlepšieho na svete. Ivan Perišič nedávno strelil gól Španielsku v Lige ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Jude Bellingham má streleckú formu a José Mourinho ho vidí ako najlepšieho na svete.
Ivan Perišič nedávno strelil gól Španielsku v Lige národov a teraz aj Realu Madrid v Lige majstrov.
Premenený pokutový kop v podaní 37-ročného Chorváta a polčasové vedenie PSV Eindhoven na San Bernábeu 1:0 však správnym spôsobom nakoplo domáci tím a po prestávke to už bol ozajstný "biely balet" v podaní Realu Madrid.
Od 50. do 87. minúty sa postupne strelecky presadili Federico Valvderde, Jude Bellingham, dvakrát Kylian Mbappé a na konečných 5:1 pre favorita upravil Vinícius Júnior. Real je po piatich zápasoch hlavnej fázy Ligy majstrov na čele tabuľky 36 tímov s plným počtom 15 bodov a so skóre 18:8.
Z gólov zverencov Josého Mourinha upútal najmä ten zo 60. min v podaní Bellinghama. Loptu prevzal tesne pred pokutovým územím, dvoma dotykmi si ju pripravil a následne vyslal nádherný volej vonkajšou stranou pravej kopačky.
Český brankár PSV Matej Kovář nemal žiadnu šancu. Takto sa futbalová elegancia snúbi s dobrým odhadom a presnosťou. "Bol to záblesk futbalovej mágie," napísal web BBC Sport.
"Úprimne, bol som trochu prekvapený. Vedel som, že si loptu dokážem dobre spracovať a dostať ju pod kontrolu. Zvyčajne sa však z tohto miesta skôr pozerám, komu by som mohol prihrať. Lopta mi však pekne sadla, tak som si povedal, že do toho jednoducho kopnem. Takže áno, bol to pekný gól, pre tím dôležitý – keďže išlo o druhý zásah – a vďaka nemu sme získali kontrolu nad zápasom," komentoval Bellingham.
Oslava v podaní 23-ročného Angličana sa potom udiala typickým spôsobom: s rozpaženými rukami sa postavil pred domácich fanúšikov, zatiaľ čo tisíce z nich mu spievali chorál notoricky známej skladby The Beatles "Hey Jude."
Bol to štvrtý gól Bellinghama v posledných piatich vystúpeniach za Real, čo je znak veľkej športovej formy. Podľa trénera Josého Mourinha je Bellingham momentálne najlepší stredový hráč na svete. "Je to úžasný futbalista, ktorý má všetko - fyzické predpoklady, rozumie hre a strieľa dôležité góly. Dnes zmenil vývoj celého zápasu," povedal Mourinho. Jeho zverenec reagoval veľmi obozretne.
"Myslím si, že ste len taký dobrý, aký bude váš výkon v najbližšom zápase. Na tom predchádzajúcom už v podstate nezáleží. Teraz sa už musím sústrediť na prípravu na ďalší zápas. Úvahy o mojej najlepšej forme alebo o tom, či som najlepší hráč na svete, pre mňa nič neznamenajú," poznamenal člen bronzového tímu Anglicka z tohtoročných majstrovstiev sveta.
Na otázku, či by ho už mali začať porovnávať s legendou Realu a francúzskeho futbalu Zinédinom Zidanom – ktorý v roku 1998 získal Zlatú loptu aj titul majstra sveta – Bellingham zareagoval skromne. "Myslím si, že Zidane bola oveľa lepší než ja. Bol ešte oveľa elegantnejší a je to môj idol,“ odpovedal Bellingham.
Hoci jeho súčasné výkony opäť rozprúdili debaty o individuálnych oceneniach, Bellingham zdôraznil, že osobné uznanie nie je tým, čo ho motivuje. Na otázku týkajúcu sa možnosti získania Zlatej lopty (Ballon d'Or) odpovedal, že jeho pozornosť patrí výlučne tímu.
"Zlatá lopta ma nezaujíma. Chcem s tímom získať množstvo trofejí – Ligu majstrov aj titul v La Lige," uzavrel hráč s jamajsko-írskymi predkami po rodičoch.
Zdroj: SITA.sk - Záblesk futbalovej mágie. Gól Bellinghama očaril aj Mourinha, ale porovnanie so Zidanom hráč odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ivan Perišič nedávno strelil gól Španielsku v Lige národov a teraz aj Realu Madrid v Lige majstrov.
Premenený pokutový kop v podaní 37-ročného Chorváta a polčasové vedenie PSV Eindhoven na San Bernábeu 1:0 však správnym spôsobom nakoplo domáci tím a po prestávke to už bol ozajstný "biely balet" v podaní Realu Madrid.
Suverénny Real Madrid
Od 50. do 87. minúty sa postupne strelecky presadili Federico Valvderde, Jude Bellingham, dvakrát Kylian Mbappé a na konečných 5:1 pre favorita upravil Vinícius Júnior. Real je po piatich zápasoch hlavnej fázy Ligy majstrov na čele tabuľky 36 tímov s plným počtom 15 bodov a so skóre 18:8.
Z gólov zverencov Josého Mourinha upútal najmä ten zo 60. min v podaní Bellinghama. Loptu prevzal tesne pred pokutovým územím, dvoma dotykmi si ju pripravil a následne vyslal nádherný volej vonkajšou stranou pravej kopačky.
Trochu prekvapený
Český brankár PSV Matej Kovář nemal žiadnu šancu. Takto sa futbalová elegancia snúbi s dobrým odhadom a presnosťou. "Bol to záblesk futbalovej mágie," napísal web BBC Sport.
"Úprimne, bol som trochu prekvapený. Vedel som, že si loptu dokážem dobre spracovať a dostať ju pod kontrolu. Zvyčajne sa však z tohto miesta skôr pozerám, komu by som mohol prihrať. Lopta mi však pekne sadla, tak som si povedal, že do toho jednoducho kopnem. Takže áno, bol to pekný gól, pre tím dôležitý – keďže išlo o druhý zásah – a vďaka nemu sme získali kontrolu nad zápasom," komentoval Bellingham.
Hey Jude
Oslava v podaní 23-ročného Angličana sa potom udiala typickým spôsobom: s rozpaženými rukami sa postavil pred domácich fanúšikov, zatiaľ čo tisíce z nich mu spievali chorál notoricky známej skladby The Beatles "Hey Jude."
Bol to štvrtý gól Bellinghama v posledných piatich vystúpeniach za Real, čo je znak veľkej športovej formy. Podľa trénera Josého Mourinha je Bellingham momentálne najlepší stredový hráč na svete. "Je to úžasný futbalista, ktorý má všetko - fyzické predpoklady, rozumie hre a strieľa dôležité góly. Dnes zmenil vývoj celého zápasu," povedal Mourinho. Jeho zverenec reagoval veľmi obozretne.
Zidane bol elegantnejší
"Myslím si, že ste len taký dobrý, aký bude váš výkon v najbližšom zápase. Na tom predchádzajúcom už v podstate nezáleží. Teraz sa už musím sústrediť na prípravu na ďalší zápas. Úvahy o mojej najlepšej forme alebo o tom, či som najlepší hráč na svete, pre mňa nič neznamenajú," poznamenal člen bronzového tímu Anglicka z tohtoročných majstrovstiev sveta.
Na otázku, či by ho už mali začať porovnávať s legendou Realu a francúzskeho futbalu Zinédinom Zidanom – ktorý v roku 1998 získal Zlatú loptu aj titul majstra sveta – Bellingham zareagoval skromne. "Myslím si, že Zidane bola oveľa lepší než ja. Bol ešte oveľa elegantnejší a je to môj idol,“ odpovedal Bellingham.
Zlatá lopta ho nezaujíma
Hoci jeho súčasné výkony opäť rozprúdili debaty o individuálnych oceneniach, Bellingham zdôraznil, že osobné uznanie nie je tým, čo ho motivuje. Na otázku týkajúcu sa možnosti získania Zlatej lopty (Ballon d'Or) odpovedal, že jeho pozornosť patrí výlučne tímu.
"Zlatá lopta ma nezaujíma. Chcem s tímom získať množstvo trofejí – Ligu majstrov aj titul v La Lige," uzavrel hráč s jamajsko-írskymi predkami po rodičoch.
Zdroj: SITA.sk - Záblesk futbalovej mágie. Gól Bellinghama očaril aj Mourinha, ale porovnanie so Zidanom hráč odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
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