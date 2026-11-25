Šporara mrzia nevyužité šance, Slovan Bratislava na Betis spočiatku vybehol. Fanúšikovia vypískali Barseghjana – VIDEO, FOTO
Šporar si myslí, že ak by sa tento súboj odohral v inej európskej súťaži, španielsky celok by nemusel nastúpiť v rovnakom nastavení a výsledok by mohol byť úplne odlišný. Futbalisti
25.11.2026 (SITA.sk) - Šporar si myslí, že ak by sa tento súboj odohral v inej európskej súťaži, španielsky celok by nemusel nastúpiť v rovnakom nastavení a výsledok by mohol byť úplne odlišný.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali aj v piatom tohtosezónnom zápase Ligy majstrov. Tentoraz na domácom trávniku podľahli španielskemu klubu Real Betis 0:2.
Výsledok mohol byť iný, ak by v 14. minúte využil svoju veľkú šancu kapitán "belasých" Andraž Šporar. Gól však nestrelil, nasledoval iba rohový kop bez vyloženej šance.
Slovanisti tak prehrali aj v 13. dueli v rade bez prerušenia v hlavnej fáze Ligy majstrov, keď okrem ôsmich nezdarov spred dvoch sezón zaznamenali ďalších päť v aktuálnom ročníku, čím vyrovnali negatívny rekord Olympique Marseille.
Šporar sa pristavil k novinárom na pozápasový rozhovor a neskrýval sklamanie, keďže úvodné minúty boli v prospech domácich a Betis bol z toho viditeľne prekvapený.
"Keď chcete niečo uhrať v Lige majstrov, musíte hrať perfektne 90 minút, nestačí iba 45. V prvom polčase sme boli v hre, bolo to 50 na 50. Aj ja som mal príležitosti. Vedeli sme sa dostať do finálnej tretiny," začal slovinský útočník.
"Druhé dejstvo bolo z našej strany veľmi zlé, Betis zlepšil výkon a nám sa už hralo ťažko. Ich hráči sú silní vo všetkom. V prvom polčase sme si zaslúžili dať gól, ale v druhom sme akoby neboli na ihrisku. Vždy dostaneme prvý gól a potom to už je náročné," uviedol.
Účinkovanie v "milionárskej súťaži" je veľká prestíž a uvedomuje si to nielen Slovan Bratislava, ale aj každé iné mužstvo vrátane Betisu Sevilla.
Šporar si myslí, že ak by sa tento súboj odohral v inej európskej súťaži, španielsky celok by nemusel nastúpiť v rovnakom nastavení a výsledok by mohol byť úplne odlišný.
Na keby sa však nehrá, čo si ako skúsený hráč aj ako kapitán plne uvedomuje. Je rád za podporu fanúšikov, k transparentom sa vyjadrovať nechcel.
Jeden z nich mal na sebe napísané tieto slová: "Tu malo byť choreo, ale je**me na to, tak ako vy na Ligu majstrov. Vráťte fanúšikom peniaze za balíkové vstupenky."
To však nebolo všetko a keď v 85. minúte opúšťal hraciu plochu priaznivcami prakticky až nenávidený Tigran Barseghjan, tak sa spustil mohutný piskot a následne sa rozvinul ďalší transparent.
Na ňom stálo: "Ty nie si a nikdy nebudeš kapitánom nášho Slovana!" Zlú situáciu s fanúšikmi si uvedomuje aj tréner Yaya Touré, no výhradne hovoril iba o výsledkoch, nie o podobných detailných záležitostiach.
"Belasí" po piatich stretnutiach v Lige majstrov okupujú posledné 36. miesto s nula bodmi na konte a hrozivým skóre s jedným streleným gólom a až 19 inkasovanými.
Najbližšie ich čaká víkendový domáci zápas s FC Košice a v "milionárskej súťaži" sa predstavia 9. decembra na Tehelnom poli proti ukrajinskému celku Šachtar Doneck.
Zdroj: SITA.sk - Šporara mrzia nevyužité šance, Slovan Bratislava na Betis spočiatku vybehol. Fanúšikovia vypískali Barseghjana – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali aj v piatom tohtosezónnom zápase Ligy majstrov. Tentoraz na domácom trávniku podľahli španielskemu klubu Real Betis 0:2.
Výsledok mohol byť iný, ak by v 14. minúte využil svoju veľkú šancu kapitán "belasých" Andraž Šporar. Gól však nestrelil, nasledoval iba rohový kop bez vyloženej šance.
Sľubný úvod
Slovanisti tak prehrali aj v 13. dueli v rade bez prerušenia v hlavnej fáze Ligy majstrov, keď okrem ôsmich nezdarov spred dvoch sezón zaznamenali ďalších päť v aktuálnom ročníku, čím vyrovnali negatívny rekord Olympique Marseille.
Šporar sa pristavil k novinárom na pozápasový rozhovor a neskrýval sklamanie, keďže úvodné minúty boli v prospech domácich a Betis bol z toho viditeľne prekvapený.
"Keď chcete niečo uhrať v Lige majstrov, musíte hrať perfektne 90 minút, nestačí iba 45. V prvom polčase sme boli v hre, bolo to 50 na 50. Aj ja som mal príležitosti. Vedeli sme sa dostať do finálnej tretiny," začal slovinský útočník.
"Druhé dejstvo bolo z našej strany veľmi zlé, Betis zlepšil výkon a nám sa už hralo ťažko. Ich hráči sú silní vo všetkom. V prvom polčase sme si zaslúžili dať gól, ale v druhom sme akoby neboli na ihrisku. Vždy dostaneme prvý gól a potom to už je náročné," uviedol.
Účinkovanie v "milionárskej súťaži" je veľká prestíž a uvedomuje si to nielen Slovan Bratislava, ale aj každé iné mužstvo vrátane Betisu Sevilla.
Šporar si myslí, že ak by sa tento súboj odohral v inej európskej súťaži, španielsky celok by nemusel nastúpiť v rovnakom nastavení a výsledok by mohol byť úplne odlišný.
Na keby sa však nehrá, čo si ako skúsený hráč aj ako kapitán plne uvedomuje. Je rád za podporu fanúšikov, k transparentom sa vyjadrovať nechcel.
Kritické transparenty
Jeden z nich mal na sebe napísané tieto slová: "Tu malo byť choreo, ale je**me na to, tak ako vy na Ligu majstrov. Vráťte fanúšikom peniaze za balíkové vstupenky."
To však nebolo všetko a keď v 85. minúte opúšťal hraciu plochu priaznivcami prakticky až nenávidený Tigran Barseghjan, tak sa spustil mohutný piskot a následne sa rozvinul ďalší transparent.
Na ňom stálo: "Ty nie si a nikdy nebudeš kapitánom nášho Slovana!" Zlú situáciu s fanúšikmi si uvedomuje aj tréner Yaya Touré, no výhradne hovoril iba o výsledkoch, nie o podobných detailných záležitostiach.
"Belasí" po piatich stretnutiach v Lige majstrov okupujú posledné 36. miesto s nula bodmi na konte a hrozivým skóre s jedným streleným gólom a až 19 inkasovanými.
Najbližšie ich čaká víkendový domáci zápas s FC Košice a v "milionárskej súťaži" sa predstavia 9. decembra na Tehelnom poli proti ukrajinskému celku Šachtar Doneck.
Zdroj: SITA.sk - Šporara mrzia nevyužité šance, Slovan Bratislava na Betis spočiatku vybehol. Fanúšikovia vypískali Barseghjana – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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