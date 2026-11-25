Slovensko má najviac domácností s deťmi v EÚ. Za prvenstvom sa však skrýva vážny problém
Napriek vysokému zastúpeniu domácností s deťmi čelí Slovensko vážnym demografickým problémom. Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Napriek vysokému zastúpeniu domácností s deťmi čelí Slovensko vážnym demografickým problémom.
Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie najvyšší podiel domácností, v ktorých žijú deti. Na prvý pohľad by to mohla byť dobrá správa pre krajinu, ktorá zápasí s nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie. Za týmito číslami sa však skrýva aj menej priaznivá realita.
Mladí Slováci sa osamostatňujú výrazne neskôr ako ich rovesníci v Európe, mnohí zostávajú bývať s rodičmi a časť vzdelaných mladých ľudí odchádza za štúdiom aj životom do zahraničia. Slovensko tak postupne podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša prichádza o pracovnú silu aj ľudský kapitál, ktorý bude v nasledujúcich desaťročiach potrebovať čoraz viac.
Najnovšie údaje Eurostatu za rok 2025 ukazujú, že deti mladšie ako 18 rokov žili v 35,4 percenta slovenských domácností. Ide o najvyšší podiel spomedzi všetkých krajín EÚ. Priemer únie dosahoval približne 23 percent. V Česku tvorili domácnosti s deťmi 27,8 percenta, v Poľsku 25,5 percenta a v Maďarsku 25,1 percenta. Slovensko vedie aj v zastúpení domácností, v ktorých žijú páry s deťmi. Takých bolo 20,3 percenta, zatiaľ čo európsky priemer predstavoval 14,7 percenta. Výrazne častejšie sú u nás aj ostatné typy domácností s deťmi vrátane viacgeneračného spolužitia. Ich podiel dosahuje 14 percent, v celej EÚ je to len 5,6 percenta.
Vysoký podiel rodín s deťmi však podľa Kočiša automaticky neznamená, že Slovensko má priaznivejší demografický vývoj. Časť rozdielov môže súvisieť s rodinnými a kultúrnymi zvyklosťami, ale aj s tým, že mladí ľudia si nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie a zostávajú dlhšie v rodičovských domácnostiach.
Práve v tomto ukazovateli Slovensko podľa analytika výrazne zaostáva za európskym priemerom. Mladí ľudia opúšťajú rodičovské domácnosti v odhadovanom veku 30,9 roka. Neskôr sa osamostatňujú už len v Grécku, s ktorým Slovensko dosahuje druhú najvyššiu hodnotu v EÚ. Priemer únie je pritom 26,3 roka. Viacgeneračné bývanie tak nemusí byť vždy výsledkom slobodného rozhodnutia rodiny. V mnohých prípadoch môže odrážať aj ekonomické prekážky, predovšetkým horšiu dostupnosť vlastného bývania.
Napriek vysokému zastúpeniu domácností s deťmi čelí Slovensko vážnym demografickým problémom. Pôrodnosť zostáva nízka a počet obyvateľov klesá. Úhrnná plodnosť dosiahla v roku 2024 hodnotu 1,46 dieťaťa na ženu. Slovensko tak síce prekročilo priemer EÚ na úrovni 1,34, no stále je výrazne pod hranicou približne 2,1 dieťaťa potrebnou na dlhodobú generačnú obnovu populácie bez migrácie. Ešte výraznejšie obavy vyvolávajú údaje o počte narodených detí. V roku 2025 prišlo na Slovensku na svet približne 42-tisíc detí, čo bolo najmenej v histórii samostatnej republiky. V porovnaní s rokmi 2009 až 2011 ide približne o tretinový pokles. Počet obyvateľov sa pritom znižoval už piaty rok za sebou.
Takýto vývoj nebude mať podľa analytika dosah iba na zloženie rodín. Postupné starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku môžu v nasledujúcich rokoch výrazne brzdiť hospodársky rast. Zároveň sa zvýši tlak na dôchodkový systém, zdravotníctvo a verejné financie. Menej pracujúcich ľudí totiž bude musieť ekonomicky zabezpečovať rastúci počet dôchodcov. Podľa projekcií Európskej komisie môže počet zamestnaných Slovákov vo veku od 20 do 64 rokov do roku 2050 klesnúť približne o pätinu. A to aj napriek tomu, že sa očakáva rast ekonomickej aktivity obyvateľstva. Hlavným problémom bude totiž samotný úbytok ľudí v produktívnom veku, ktorý nedokáže vykompenzovať ani vyššia zamestnanosť.
Ďalším problémom je odchod mladých a vzdelaných ľudí za hranice. Slovensko investuje do vzdelávania budúcich odborníkov, no významná časť z nich si podľa Kočiša následne hľadá uplatnenie v iných krajinách. Ekonomika tak prichádza nielen o potenciálnych zamestnancov, ale aj o budúcich daňovníkov, inovátorov a ľudí, ktorí by mohli prispievať k jej rozvoju.
Podľa údajov OECD študovalo v roku 2024 mimo Slovenska až 21 percent slovenských vysokoškolákov. Priemer organizácie bol pritom len šesť percent. Takmer tri štvrtiny slovenských študentov v zahraničí si vybrali susedné Česko. Návratnosť týchto mladých ľudí však nie je vysoká. Analýza Inštitútu vzdelávacej politiky ukázala, že zo študentov, ktorí maturovali v rokoch 2012 až 2015 a absolvovali celé vysokoškolské štúdium v zahraničí, sa do roku 2022 vrátilo na Slovensko približne 40 percent.
Samotné štúdium v zahraničí pritom nemusí byť pre Slovensko nevýhodou. Mladí ľudia získavajú skúsenosti, vedomosti a kvalifikáciu, ktoré môžu neskôr využiť aj doma. Problém nastáva vtedy, keď sa väčšina absolventov nevráti a svoje pracovné skúsenosti, príjmy aj budúce rodiny spájajú s inou krajinou. Rozdiel môže byť významný aj pre štátnu pokladnicu. Modelové odhady Inštitútu vzdelávacej politiky ukazujú, že ak by sa návratnosť absolventov zahraničných vysokých škôl zvýšila zo 40 na 75 percent, štát by získal dodatočné príjmy z daní a odvodov.
Konkrétny príklad sa týka študentov, ktorí maturovali v roku 2012 a následne absolvovali vysokú školu v zahraničí. Ak by sa ich návratnosť zvýšila na 75 percent, verejné financie by podľa modelového výpočtu získali počas 20 rokov od maturity takmer 72 miliónov eur v súčasnej hodnote. Nejde o celkový prínos k hrubému domácemu produktu, ale o dodatočný fiškálny efekt. Širšie ekonomické prínosy návratu kvalifikovaných ľudí môžu byť ešte vyššie.
Problémom však nie je len odchod vzdelaných mladých ľudí. Slovensko zároveň podľa Kočiša nedokáže naplno rozvíjať potenciál všetkých detí, ktoré vyrastajú na jeho území. Výrazne sa to týka detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. Mnohé z nich čelia už od detstva kombinácii problémov, ako sú generačná chudoba, segregované vzdelávanie a obmedzený prístup ku kvalitným školám. Tieto prekážky znižujú ich šance na získanie vzdelania a neskoršie uplatnenie na pracovnom trhu.
Údaje Európskej komisie ukazujú, že v roku 2024 navštevovalo až 66 percent rómskych detí vo veku od šesť do 15 rokov školy, v ktorých väčšinu spolužiakov tvorili rómske deti. V roku 2020 to bolo 65 percent, takže v tejto oblasti sa situácia prakticky nezlepšila. Pozitívnejší vývoj nastal pri predškolskom vzdelávaní. Podiel rómskych detí vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré navštevovali predškolské zariadenia, sa zvýšil z 33 percent v roku 2020 na 55 percent v roku 2024. Ide o významný posun, no pretrvávajúca segregácia ukazuje, že problém je stále rozsiahly.
Nedostatočný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pritom nie je podľa analytika iba sociálnou otázkou. Deti, ktoré nedostanú dostatočnú podporu, môžu mať v dospelosti horšie pracovné príležitosti, nižšie príjmy a väčšie riziko dlhodobej nezamestnanosti či závislosti od sociálnej pomoci. Ekonomika tak prichádza o časť pracovného potenciálu, ktorý bude pri starnúcej populácii čoraz vzácnejší.
Demografické problémy sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň. Slovensko však môže ovplyvniť, ako výrazne sa premietnu do jeho hospodárskeho výkonu a životnej úrovne. Jednou z možností je lepšie využívať ľudí, ktorých už má k dispozícii, podporovať návrat kvalifikovaných absolventov zo zahraničia a zvyšovať zamestnanosť existujúcej populácie. Rovnako dôležité sú dlhodobé investície do vzdelávania a začleňovania detí zo znevýhodneného prostredia. Ich výsledky sa neprejavia okamžite, no práve tieto opatrenia môžu rozhodovať o tom, akú kvalifikovanú pracovnú silu bude mať Slovensko o niekoľko desaťročí.
Situáciu môže ešte viac ovplyvniť nástup umelej inteligencie. Nové technológie síce môžu zvýšiť produktivitu a čiastočne zmierniť dôsledky nedostatku pracovníkov, zároveň však zvyšujú nároky na vzdelanie, digitálne schopnosti a ochotu prispôsobovať sa zmenám. Ľudia bez potrebných zručností môžu mať čoraz väčšie problémy nájsť si uplatnenie. To by mohlo prehĺbiť rozdiely medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva a zvýšiť sociálne napätie.
Ako upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, demografický vývoj už nedokážeme rýchlo zvrátiť, stále však môžeme ovplyvniť jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. V starnúcej spoločnosti sa totiž nevyužitý potenciál ľudí stáva čoraz väčším ekonomickým problémom. Krajina, ktorá bude prichádzať o mladých odborníkov a zároveň nedokáže naplno rozvíjať schopnosti detí, ktoré v nej vyrastajú, si môže postupne výrazne oslabiť svoju konkurencieschopnosť.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má najviac domácností s deťmi v EÚ. Za prvenstvom sa však skrýva vážny problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie najvyšší podiel domácností, v ktorých žijú deti. Na prvý pohľad by to mohla byť dobrá správa pre krajinu, ktorá zápasí s nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie. Za týmito číslami sa však skrýva aj menej priaznivá realita.
Mladí Slováci sa osamostatňujú výrazne neskôr ako ich rovesníci v Európe, mnohí zostávajú bývať s rodičmi a časť vzdelaných mladých ľudí odchádza za štúdiom aj životom do zahraničia. Slovensko tak postupne podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša prichádza o pracovnú silu aj ľudský kapitál, ktorý bude v nasledujúcich desaťročiach potrebovať čoraz viac.
Rodičovské domácnosti
Najnovšie údaje Eurostatu za rok 2025 ukazujú, že deti mladšie ako 18 rokov žili v 35,4 percenta slovenských domácností. Ide o najvyšší podiel spomedzi všetkých krajín EÚ. Priemer únie dosahoval približne 23 percent. V Česku tvorili domácnosti s deťmi 27,8 percenta, v Poľsku 25,5 percenta a v Maďarsku 25,1 percenta. Slovensko vedie aj v zastúpení domácností, v ktorých žijú páry s deťmi. Takých bolo 20,3 percenta, zatiaľ čo európsky priemer predstavoval 14,7 percenta. Výrazne častejšie sú u nás aj ostatné typy domácností s deťmi vrátane viacgeneračného spolužitia. Ich podiel dosahuje 14 percent, v celej EÚ je to len 5,6 percenta.
Vysoký podiel rodín s deťmi však podľa Kočiša automaticky neznamená, že Slovensko má priaznivejší demografický vývoj. Časť rozdielov môže súvisieť s rodinnými a kultúrnymi zvyklosťami, ale aj s tým, že mladí ľudia si nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie a zostávajú dlhšie v rodičovských domácnostiach.
Slovensko zaostáva za európskym priemerom
Práve v tomto ukazovateli Slovensko podľa analytika výrazne zaostáva za európskym priemerom. Mladí ľudia opúšťajú rodičovské domácnosti v odhadovanom veku 30,9 roka. Neskôr sa osamostatňujú už len v Grécku, s ktorým Slovensko dosahuje druhú najvyššiu hodnotu v EÚ. Priemer únie je pritom 26,3 roka. Viacgeneračné bývanie tak nemusí byť vždy výsledkom slobodného rozhodnutia rodiny. V mnohých prípadoch môže odrážať aj ekonomické prekážky, predovšetkým horšiu dostupnosť vlastného bývania.
Napriek vysokému zastúpeniu domácností s deťmi čelí Slovensko vážnym demografickým problémom. Pôrodnosť zostáva nízka a počet obyvateľov klesá. Úhrnná plodnosť dosiahla v roku 2024 hodnotu 1,46 dieťaťa na ženu. Slovensko tak síce prekročilo priemer EÚ na úrovni 1,34, no stále je výrazne pod hranicou približne 2,1 dieťaťa potrebnou na dlhodobú generačnú obnovu populácie bez migrácie. Ešte výraznejšie obavy vyvolávajú údaje o počte narodených detí. V roku 2025 prišlo na Slovensku na svet približne 42-tisíc detí, čo bolo najmenej v histórii samostatnej republiky. V porovnaní s rokmi 2009 až 2011 ide približne o tretinový pokles. Počet obyvateľov sa pritom znižoval už piaty rok za sebou.
Takýto vývoj nebude mať podľa analytika dosah iba na zloženie rodín. Postupné starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku môžu v nasledujúcich rokoch výrazne brzdiť hospodársky rast. Zároveň sa zvýši tlak na dôchodkový systém, zdravotníctvo a verejné financie. Menej pracujúcich ľudí totiž bude musieť ekonomicky zabezpečovať rastúci počet dôchodcov. Podľa projekcií Európskej komisie môže počet zamestnaných Slovákov vo veku od 20 do 64 rokov do roku 2050 klesnúť približne o pätinu. A to aj napriek tomu, že sa očakáva rast ekonomickej aktivity obyvateľstva. Hlavným problémom bude totiž samotný úbytok ľudí v produktívnom veku, ktorý nedokáže vykompenzovať ani vyššia zamestnanosť.
Odchod mladých do zahraničia
Ďalším problémom je odchod mladých a vzdelaných ľudí za hranice. Slovensko investuje do vzdelávania budúcich odborníkov, no významná časť z nich si podľa Kočiša následne hľadá uplatnenie v iných krajinách. Ekonomika tak prichádza nielen o potenciálnych zamestnancov, ale aj o budúcich daňovníkov, inovátorov a ľudí, ktorí by mohli prispievať k jej rozvoju.
Podľa údajov OECD študovalo v roku 2024 mimo Slovenska až 21 percent slovenských vysokoškolákov. Priemer organizácie bol pritom len šesť percent. Takmer tri štvrtiny slovenských študentov v zahraničí si vybrali susedné Česko. Návratnosť týchto mladých ľudí však nie je vysoká. Analýza Inštitútu vzdelávacej politiky ukázala, že zo študentov, ktorí maturovali v rokoch 2012 až 2015 a absolvovali celé vysokoškolské štúdium v zahraničí, sa do roku 2022 vrátilo na Slovensko približne 40 percent.
Samotné štúdium v zahraničí pritom nemusí byť pre Slovensko nevýhodou. Mladí ľudia získavajú skúsenosti, vedomosti a kvalifikáciu, ktoré môžu neskôr využiť aj doma. Problém nastáva vtedy, keď sa väčšina absolventov nevráti a svoje pracovné skúsenosti, príjmy aj budúce rodiny spájajú s inou krajinou. Rozdiel môže byť významný aj pre štátnu pokladnicu. Modelové odhady Inštitútu vzdelávacej politiky ukazujú, že ak by sa návratnosť absolventov zahraničných vysokých škôl zvýšila zo 40 na 75 percent, štát by získal dodatočné príjmy z daní a odvodov.
Konkrétny príklad sa týka študentov, ktorí maturovali v roku 2012 a následne absolvovali vysokú školu v zahraničí. Ak by sa ich návratnosť zvýšila na 75 percent, verejné financie by podľa modelového výpočtu získali počas 20 rokov od maturity takmer 72 miliónov eur v súčasnej hodnote. Nejde o celkový prínos k hrubému domácemu produktu, ale o dodatočný fiškálny efekt. Širšie ekonomické prínosy návratu kvalifikovaných ľudí môžu byť ešte vyššie.
Slovensko nedokáže rozvíjať potenciál
Problémom však nie je len odchod vzdelaných mladých ľudí. Slovensko zároveň podľa Kočiša nedokáže naplno rozvíjať potenciál všetkých detí, ktoré vyrastajú na jeho území. Výrazne sa to týka detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. Mnohé z nich čelia už od detstva kombinácii problémov, ako sú generačná chudoba, segregované vzdelávanie a obmedzený prístup ku kvalitným školám. Tieto prekážky znižujú ich šance na získanie vzdelania a neskoršie uplatnenie na pracovnom trhu.
Údaje Európskej komisie ukazujú, že v roku 2024 navštevovalo až 66 percent rómskych detí vo veku od šesť do 15 rokov školy, v ktorých väčšinu spolužiakov tvorili rómske deti. V roku 2020 to bolo 65 percent, takže v tejto oblasti sa situácia prakticky nezlepšila. Pozitívnejší vývoj nastal pri predškolskom vzdelávaní. Podiel rómskych detí vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré navštevovali predškolské zariadenia, sa zvýšil z 33 percent v roku 2020 na 55 percent v roku 2024. Ide o významný posun, no pretrvávajúca segregácia ukazuje, že problém je stále rozsiahly.
Nedostatočný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pritom nie je podľa analytika iba sociálnou otázkou. Deti, ktoré nedostanú dostatočnú podporu, môžu mať v dospelosti horšie pracovné príležitosti, nižšie príjmy a väčšie riziko dlhodobej nezamestnanosti či závislosti od sociálnej pomoci. Ekonomika tak prichádza o časť pracovného potenciálu, ktorý bude pri starnúcej populácii čoraz vzácnejší.
Umelá inteligencia
Demografické problémy sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň. Slovensko však môže ovplyvniť, ako výrazne sa premietnu do jeho hospodárskeho výkonu a životnej úrovne. Jednou z možností je lepšie využívať ľudí, ktorých už má k dispozícii, podporovať návrat kvalifikovaných absolventov zo zahraničia a zvyšovať zamestnanosť existujúcej populácie. Rovnako dôležité sú dlhodobé investície do vzdelávania a začleňovania detí zo znevýhodneného prostredia. Ich výsledky sa neprejavia okamžite, no práve tieto opatrenia môžu rozhodovať o tom, akú kvalifikovanú pracovnú silu bude mať Slovensko o niekoľko desaťročí.
Situáciu môže ešte viac ovplyvniť nástup umelej inteligencie. Nové technológie síce môžu zvýšiť produktivitu a čiastočne zmierniť dôsledky nedostatku pracovníkov, zároveň však zvyšujú nároky na vzdelanie, digitálne schopnosti a ochotu prispôsobovať sa zmenám. Ľudia bez potrebných zručností môžu mať čoraz väčšie problémy nájsť si uplatnenie. To by mohlo prehĺbiť rozdiely medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva a zvýšiť sociálne napätie.
Ako upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, demografický vývoj už nedokážeme rýchlo zvrátiť, stále však môžeme ovplyvniť jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. V starnúcej spoločnosti sa totiž nevyužitý potenciál ľudí stáva čoraz väčším ekonomickým problémom. Krajina, ktorá bude prichádzať o mladých odborníkov a zároveň nedokáže naplno rozvíjať schopnosti detí, ktoré v nej vyrastajú, si môže postupne výrazne oslabiť svoju konkurencieschopnosť.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má najviac domácností s deťmi v EÚ. Za prvenstvom sa však skrýva vážny problém © SITA Všetky práva vyhradené.
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