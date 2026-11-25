Kolumbijskí ozbrojenci držia v supermarkete 20 rukojemníkov, prezident osobne riadi zásah
Nevydarená lúpež sa zmenila na rukojemnícku drámu. Obchod obkľúčili policajti, vojaci aj ostreľovači, vyjednávanie pokračuje. Približne 20 ľudí zostávalo v noci na stredu ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Nevydarená lúpež sa zmenila na rukojemnícku drámu. Obchod obkľúčili policajti, vojaci aj ostreľovači, vyjednávanie pokračuje.
Dráma sa začala v utorok ráno, keď sa skupina maskovaných mužov pokúsila prepadnúť obrnené vozidlo prevážajúce peniaze. Po nevydarenej lúpeži vtrhli do supermarketu Éxito a zajali približne 30 zákazníkov a zamestnancov.
Po niekoľkohodinovom vyjednávaní prepustili desať rukojemníkov vrátane starších žien. Budovu obkľúčili policajti, vojaci a špeciálne jednotky.
Ostrostrelci obsadili okolité strechy, úrady prerušili dodávky elektriny a uzavreli priľahlé ulice.
„Pre rukojemníkov sa to skončí dobre. Nie som si však istý, či sa to rovnako dobre skončí pre zločincov,“ vyhlásil prezident, ktorý na miesto dorazil vo vojenskom oblečení a s pištoľou pri páse.
Medzi zadržiavanými sú aj zamestnanci supermarketu. „Môj syn je tam. Nevrátil sa z práce a nedvíha telefón. Myslím, že mu ho vzali,“ povedal jeden z ich príbuzných.
Únoscovia podľa miestnych médií žiadajú takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do Barranquilly. Tieto požiadavky zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.
Rukojemnícka kríza prichádza v čase zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v Kolumbii.
Pri pondelkovom bombovom útoku vo Villavicenciu utrpelo zranenia 25 ľudí. Úrady z neho obvinili odštiepeneckú skupinu bývalej gerily Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Zdroj: SITA.sk - Kolumbijskí ozbrojenci držia v supermarkete 20 rukojemníkov, prezident osobne riadi zásah © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 20 ľudí zostávalo v noci na stredu rukojemníkmi ozbrojencov v supermarkete v kolumbijskom turistami vyhľadávanom meste Kartagena.
Na miesto dorazil prezident Abelardo de la Espriella, aby osobne dohliadal na bezpečnostnú operáciu.
Desiatich rukojemníkov prepustili
Dráma sa začala v utorok ráno, keď sa skupina maskovaných mužov pokúsila prepadnúť obrnené vozidlo prevážajúce peniaze. Po nevydarenej lúpeži vtrhli do supermarketu Éxito a zajali približne 30 zákazníkov a zamestnancov.
Po niekoľkohodinovom vyjednávaní prepustili desať rukojemníkov vrátane starších žien. Budovu obkľúčili policajti, vojaci a špeciálne jednotky.
Prezident s pištoľou
Ostrostrelci obsadili okolité strechy, úrady prerušili dodávky elektriny a uzavreli priľahlé ulice.
„Pre rukojemníkov sa to skončí dobre. Nie som si však istý, či sa to rovnako dobre skončí pre zločincov,“ vyhlásil prezident, ktorý na miesto dorazil vo vojenskom oblečení a s pištoľou pri páse.
Medzi zadržiavanými sú aj zamestnanci supermarketu. „Môj syn je tam. Nevrátil sa z práce a nedvíha telefón. Myslím, že mu ho vzali,“ povedal jeden z ich príbuzných.
Zlá bezpečnostná situácia
Únoscovia podľa miestnych médií žiadajú takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do Barranquilly. Tieto požiadavky zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.
Rukojemnícka kríza prichádza v čase zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v Kolumbii.
Pri pondelkovom bombovom útoku vo Villavicenciu utrpelo zranenia 25 ľudí. Úrady z neho obvinili odštiepeneckú skupinu bývalej gerily Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Zdroj: SITA.sk - Kolumbijskí ozbrojenci držia v supermarkete 20 rukojemníkov, prezident osobne riadi zásah © SITA Všetky práva vyhradené.
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