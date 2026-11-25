Slovenská kanonáda v Česku, sedem hráčov skórovalo. Koch rozhodol o triumfe Třinca v predĺžení
V najvyšších súťažiach vo Švajčiarsku a v nadnárodnej KHL slovenskí hokejisti v utorok nebodovali. Slovenskí hokejisti zažili vydarený utorok v
25.11.2026 (SITA.sk) - V najvyšších súťažiach vo Švajčiarsku a v nadnárodnej KHL slovenskí hokejisti v utorok nebodovali.
Slovenskí hokejisti zažili vydarený utorok v českej extralige, v ktorej zaznamenali dovedna sedem gólov a 12 asistencií. Najvýraznejšiu slovenskú stopu mal duel Hradca Králové s Třincom, v ktorom hostia triumfovali 4:3 po predĺžení. O ich víťazstve rozhodol v 63. minúte obranca Patrik Koch po asistencii Libora Hudáčka, ktorý predtým skóroval na priebežných 3:1 pre "oceliarov". Dve gólové prihrávky si pripísal Marko Daňo, v drese domácich sa strelecky presadil Dávid Mudrák.
Gól a asistenciu zaznamenal aj Pavol Skalický, jeho Mladá Boleslav však podľahla Kladnu 2:3. Miloš Kelemen prispel gólom k jednoznačnému triumfu Pardubíc nad Vítkovicami 8:1. V súboji Olomouca s Litvínovom skórovali Slováci na oboch stranách. Matúš Sukeľ pomohol hosťom k víťazstvu 3:2 po predĺžení, za domácich sa presadil Matúš Spodniak. Sukeľ navyše pridal asistenciu pri víťaznom góle svojho tímu.
Po dve asistencie si pripísali Servác Petrovský a Róbert Lantoši. Prvý menovaný pomohol Libercu k víťazstvu 5:2 v Karlových Varoch, kde zaznamenal gólovú prihrávku aj jeho spoluhráč Martin Faško-Rudáš. Lantoši asistoval pri oboch góloch Českých Budějovíc pri prehre 2:3 s Plzňou. Kristián Pospíšil a Silvester Kusko prispeli asistenciou k triumfu brnianskej Komety nad pražskou Spartou 3:0. V najvyšších súťažiach vo Švajčiarsku a v nadnárodnej KHL slovenskí hokejisti v utorok nebodovali.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská kanonáda v Česku, sedem hráčov skórovalo. Koch rozhodol o triumfe Třinca v predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti zažili vydarený utorok v českej extralige, v ktorej zaznamenali dovedna sedem gólov a 12 asistencií. Najvýraznejšiu slovenskú stopu mal duel Hradca Králové s Třincom, v ktorom hostia triumfovali 4:3 po predĺžení. O ich víťazstve rozhodol v 63. minúte obranca Patrik Koch po asistencii Libora Hudáčka, ktorý predtým skóroval na priebežných 3:1 pre "oceliarov". Dve gólové prihrávky si pripísal Marko Daňo, v drese domácich sa strelecky presadil Dávid Mudrák.
Gól a asistenciu zaznamenal aj Pavol Skalický, jeho Mladá Boleslav však podľahla Kladnu 2:3. Miloš Kelemen prispel gólom k jednoznačnému triumfu Pardubíc nad Vítkovicami 8:1. V súboji Olomouca s Litvínovom skórovali Slováci na oboch stranách. Matúš Sukeľ pomohol hosťom k víťazstvu 3:2 po predĺžení, za domácich sa presadil Matúš Spodniak. Sukeľ navyše pridal asistenciu pri víťaznom góle svojho tímu.
Po dve asistencie si pripísali Servác Petrovský a Róbert Lantoši. Prvý menovaný pomohol Libercu k víťazstvu 5:2 v Karlových Varoch, kde zaznamenal gólovú prihrávku aj jeho spoluhráč Martin Faško-Rudáš. Lantoši asistoval pri oboch góloch Českých Budějovíc pri prehre 2:3 s Plzňou. Kristián Pospíšil a Silvester Kusko prispeli asistenciou k triumfu brnianskej Komety nad pražskou Spartou 3:0. V najvyšších súťažiach vo Švajčiarsku a v nadnárodnej KHL slovenskí hokejisti v utorok nebodovali.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská kanonáda v Česku, sedem hráčov skórovalo. Koch rozhodol o triumfe Třinca v predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.