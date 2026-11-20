V Milujem Slovensko sa proti sebe postavia hokejisti aj Twiinsky. Zabojujú aj herci zo seriálu Nemocnica – FOTO
Večerom bude sprevádzať moderátor Martin Nikodým a kapitánske tímy tradične povedú kapitáni Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra. Najnovšia časť obľúbenej šou
20.11.2026 (SITA.sk) - Večerom bude sprevádzať moderátor Martin Nikodým a kapitánske tímy tradične povedú kapitáni Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra.
Najnovšia časť obľúbenej šou TV JOJ Milujem Slovensko prinesie súboj rozmanitých osobností. V štúdiu sa stretnú športovci, speváčky aj herci, ktorí si vyskúšajú svoje schopnosti mimo ich povolaní. Večerom bude sprevádzať moderátor Martin Nikodým a kapitánske tímy tradične povedú kapitáni Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra.
V Adelinom tíme sa predstaví hokejista Luka Radivojevič, ktorý pokračuje v stopách svojho otca, bývalého reprezentanta Branka Radivojeviča. V tíme ďalej zabojuje speváčka Daniela Nízlová, ktorú Slováci poznajú ako jednu z dvojice sestier Twiins, a tiež herec Dávid Uzsák, známy napríklad aj zo seriálu TV JOJ Nemocnica.
V Sajfovom tíme zabojuje o víťazstvo hokejový útočník pôsobiaci v tíme NHL New York Rangers Adam Sýkora, a tiež druhá sestra z dvojice Twiins Veronika Nízlová. Trojicu uzatvára herec Erik Žibek, ktorého diváci môžu vidieť tiež v seriáli Nemocnica. Milujem Slovensko prinesie zaujímavé stretnutie rozmanitých hostí už v piatok o 20:40.
Zdroj: SITA.sk - V Milujem Slovensko sa proti sebe postavia hokejisti aj Twiinsky. Zabojujú aj herci zo seriálu Nemocnica – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Adelinom tíme sa predstaví hokejista Luka Radivojevič, ktorý pokračuje v stopách svojho otca, bývalého reprezentanta Branka Radivojeviča. V tíme ďalej zabojuje speváčka Daniela Nízlová, ktorú Slováci poznajú ako jednu z dvojice sestier Twiins, a tiež herec Dávid Uzsák, známy napríklad aj zo seriálu TV JOJ Nemocnica.
V Sajfovom tíme zabojuje o víťazstvo hokejový útočník pôsobiaci v tíme NHL New York Rangers Adam Sýkora, a tiež druhá sestra z dvojice Twiins Veronika Nízlová. Trojicu uzatvára herec Erik Žibek, ktorého diváci môžu vidieť tiež v seriáli Nemocnica. Milujem Slovensko prinesie zaujímavé stretnutie rozmanitých hostí už v piatok o 20:40.
Zdroj: SITA.sk - V Milujem Slovensko sa proti sebe postavia hokejisti aj Twiinsky. Zabojujú aj herci zo seriálu Nemocnica – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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