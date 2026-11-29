Letecké útoky armády zasiahli aj svadbu a trhovisko. Krviprelievanie pokračuje napriek rozsudku o genocíde
Počet obetí pokračujúceho násilia narastá krátko po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) vydal prelomový rozsudok o genocíde prevažne moslimskej menšiny Rohingov. Najmenej 30 ľudí zahynulo ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Počet obetí pokračujúceho násilia narastá krátko po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) vydal prelomový rozsudok o genocíde prevažne moslimskej menšiny Rohingov.
Najmenej 30 ľudí zahynulo podľa svedkov pri troch sobotňajších leteckých útokoch mjanmarskej armády. Terčom bombardovania sa stalo okrem iného miesto konania svadby na severovýchode krajiny a trhovisko v západnom Jakchainskom štáte. Počet obetí pokračujúceho násilia narastá krátko po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) vydal prelomový rozsudok o genocíde prevažne moslimskej menšiny Rohingov.
Svadba v oblasti Moe Bye, ktorú zasiahlo bombardovanie, patrila dvojici ľudí vysídlených v dôsledku občianskej vojny. Podľa predstaviteľa nadácie Nway Oo Yaung Chi, ktorá pomáha vysídleným obyvateľom, zahynulo 21 ľudí vrátane piatich detí a viac ako 40 ďalších utrpelo zranenia.
„Bol som v šoku a nevedel som, koho zachraňovať ako prvého. Niektorí ľudia sú nezvestní, vrátane mojej netere. Stále sa mi ju nepodarilo nájsť,“ povedal agentúre AFP jeden zo svedkov, ktorý si neželal zverejniť svoje meno.
Na jednom z videozáznamov, ktorých pravosť AFP nedokázala nezávisle overiť, svedok odnášal zakrvavené plačúce dievčatko. „Kde sú moji rodičia? Stalo sa im niečo? Kde sú? Prosím, zavolajte mojej mame,“ prosilo dieťa. Keď ho muž upokojoval a vysvetľoval mu, že najskôr musia ísť na ošetrenie, dievčatko odpovedalo: „Moji rodičia nemajú peniaze, aby za to zaplatili.“
Ďalší útok zasiahol trhovisko v meste Mrauk-U v Jakchainskom štáte, kde podľa predstaviteľa miestnej pohrebnej organizácie zahynulo deväť ľudí. Medzi obeťami bola aj 17-ročná dcéra 62-ročného Hla Than Aunga, ktorý ju vytiahol z trosiek, zomrela však skôr, ako ju stihol dopraviť do nemocnice. „Keď som bežal s dcérou v náručí, mal som jedinú myšlienku – zachrániť jej život. Teraz je preč a skutočnosť, že ja ešte žijem, už nemá veľký zmysel,“ povedal.
Exilová vláda národnej jednoty (NUG) informovala, že pri štvrtkovom útoku na školu a kláštor v regióne Magway zahynulo 29 ľudí. Medzi obeťami bolo 20 civilistov vrátane žien a detí a deväť príslušníkov protivládnych Ľudových obranných síl (PDF). Agentúre AFP sa nepodarilo získať vyjadrenie armády k sobotňajším útokom.
Medzinárodný súdny dvor 19. novembra rozhodol, že Mjanmarsko sa ešte pred vypuknutím súčasnej občianskej vojny dopustilo genocídy. Ozbrojené sily počas represívnej kampane v roku 2017 systematicky zabíjali a znásilňovali príslušníkov rohinskej menšiny a ničili ich majetok.
Mjanmarský prezident Min Aun Hlain, ktorý v roku 2021 viedol vojenský prevrat proti demokraticky zvolenej vláde Aun Schan Su Ťij, podľa štátnych médií vo štvrtok vyhlásil, že jeho vláda nebude rešpektovať tie časti rozsudku, ktoré považuje za „nevhodné“. Podľa organizácie ACLED monitorujúcej ozbrojené konflikty si občianska vojna v Mjanmarsku od vojenského prevratu vyžiadala už viac ako 100-tisíc životov.
Zdroj: SITA.sk - Letecké útoky armády zasiahli aj svadbu a trhovisko. Krviprelievanie pokračuje napriek rozsudku o genocíde © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 30 ľudí zahynulo podľa svedkov pri troch sobotňajších leteckých útokoch mjanmarskej armády. Terčom bombardovania sa stalo okrem iného miesto konania svadby na severovýchode krajiny a trhovisko v západnom Jakchainskom štáte. Počet obetí pokračujúceho násilia narastá krátko po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) vydal prelomový rozsudok o genocíde prevažne moslimskej menšiny Rohingov.
Bombardovanie svadby si vyžiadalo obete aj zranených
Svadba v oblasti Moe Bye, ktorú zasiahlo bombardovanie, patrila dvojici ľudí vysídlených v dôsledku občianskej vojny. Podľa predstaviteľa nadácie Nway Oo Yaung Chi, ktorá pomáha vysídleným obyvateľom, zahynulo 21 ľudí vrátane piatich detí a viac ako 40 ďalších utrpelo zranenia.
„Bol som v šoku a nevedel som, koho zachraňovať ako prvého. Niektorí ľudia sú nezvestní, vrátane mojej netere. Stále sa mi ju nepodarilo nájsť,“ povedal agentúre AFP jeden zo svedkov, ktorý si neželal zverejniť svoje meno.
Na jednom z videozáznamov, ktorých pravosť AFP nedokázala nezávisle overiť, svedok odnášal zakrvavené plačúce dievčatko. „Kde sú moji rodičia? Stalo sa im niečo? Kde sú? Prosím, zavolajte mojej mame,“ prosilo dieťa. Keď ho muž upokojoval a vysvetľoval mu, že najskôr musia ísť na ošetrenie, dievčatko odpovedalo: „Moji rodičia nemajú peniaze, aby za to zaplatili.“
Ďalší útok zasiahol trhovisko v meste Mrauk-U v Jakchainskom štáte, kde podľa predstaviteľa miestnej pohrebnej organizácie zahynulo deväť ľudí. Medzi obeťami bola aj 17-ročná dcéra 62-ročného Hla Than Aunga, ktorý ju vytiahol z trosiek, zomrela však skôr, ako ju stihol dopraviť do nemocnice. „Keď som bežal s dcérou v náručí, mal som jedinú myšlienku – zachrániť jej život. Teraz je preč a skutočnosť, že ja ešte žijem, už nemá veľký zmysel,“ povedal.
Pri útoku na školu a kláštor zahynulo 29 ľudí
Exilová vláda národnej jednoty (NUG) informovala, že pri štvrtkovom útoku na školu a kláštor v regióne Magway zahynulo 29 ľudí. Medzi obeťami bolo 20 civilistov vrátane žien a detí a deväť príslušníkov protivládnych Ľudových obranných síl (PDF). Agentúre AFP sa nepodarilo získať vyjadrenie armády k sobotňajším útokom.
Medzinárodný súdny dvor 19. novembra rozhodol, že Mjanmarsko sa ešte pred vypuknutím súčasnej občianskej vojny dopustilo genocídy. Ozbrojené sily počas represívnej kampane v roku 2017 systematicky zabíjali a znásilňovali príslušníkov rohinskej menšiny a ničili ich majetok.
Mjanmarský prezident Min Aun Hlain, ktorý v roku 2021 viedol vojenský prevrat proti demokraticky zvolenej vláde Aun Schan Su Ťij, podľa štátnych médií vo štvrtok vyhlásil, že jeho vláda nebude rešpektovať tie časti rozsudku, ktoré považuje za „nevhodné“. Podľa organizácie ACLED monitorujúcej ozbrojené konflikty si občianska vojna v Mjanmarsku od vojenského prevratu vyžiadala už viac ako 100-tisíc životov.
Zdroj: SITA.sk - Letecké útoky armády zasiahli aj svadbu a trhovisko. Krviprelievanie pokračuje napriek rozsudku o genocíde © SITA Všetky práva vyhradené.
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