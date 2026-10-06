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06. októbra 2026
Kto by vyhral voľby? Matovičovo Slovensko dosiahlo v prieskume významný míľnik
Prieskum realizovala agentúra SCIO v dňoch 24. - 30. septembra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 025 respondentov. Hnutie Slovensko sa v najnovšom prieskume ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Prieskum realizovala agentúra SCIO v dňoch 24. – 30. septembra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 025 respondentov.
Hnutie Slovensko sa v najnovšom prieskume agentúry SCIO pre česko-slovenský portál TÉMA.21 prvýkrát od začiatku roka 2024 dostalo nad hranicu 10 percent (10,02 %) a skončilo na štvrtom mieste. Víťazom volieb by podľa prieskumu bolo Progresívne Slovensko s podporou 17,03 percenta respondentov. Na druhom mieste s podporou 15,46 percenta voličov skončila strana Smer-SD a tretiu priečku najsilnejších politických strán uzatvára Republika, ktorú by volilo 11,59 percenta účastníkov prieskumu.
Do parlamentu by sa dostala aj strana Hlas-SD s podporou 8,7 percenta, Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 7,85 percenta oslovených, mimoparlamentní Demokrati so ziskom 5,68 percenta, ako aj Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému by odovzdalo svoj hlas 5,43 percenta účastníkov prieskumu. Prieskum realizovala agentúra SCIO v dňoch 24. – 30. septembra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 025 respondentov.
Výsledkom prieskumu je vysoká podpora politických subjektov, ktoré by zostali pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do NR SR. Sme rodina spájajúca sa so zoskupením Sulíkovci, by získala 3,62 %, Maďarská aliancia 3,50 %, Právo na pravdu 2,90 %, Slovenská národná strana 2,42 %, Strana vidieka 1,93 %, Za ľudí 1,45 %, Kotlebovci-ĽSNS 0,97 %, potenciálny politický projekt spájaný s Ondrejom Lunterom 0,60 %, Konzervatívci - Kresťanská únia 0,48 % a novovznikajúci politický projekt Ľudskosť a prosperita 0,36 %. Spolu ide až o 18,23 % hlasov. Pri samostatnej kandidatúre týchto subjektov by teda zostala bez zastúpenia v parlamente takmer pätina rozhodnutých voličov.
Hnutie Slovensko spoločne so stranou Konzervatívci - Kresťanská únia a stranou Za ľudí, s ktorými kandidovalo aj v parlamentných voľbách 2023, by pri súčasnej úrovni podpory mohli zastupovať pozíciu tretej najsilnejšej politickej sily. Dvojciferný výsledok nadväzuje na dlhodobejšie výsledky hnutia, ktoré sa v meraniach SCIO už niekoľko mesiacov pohybuje okolo hranice deviatich až desiatich percent.
„Prekročenie desaťpercentnej hranice je pre Hnutie Slovensko dôležitým psychologickým aj politickým momentom. Už dlhšie sa pohybuje v blízkosti tejto úrovne, teraz ju však v našich meraniach prvýkrát prekročilo. Potvrdzuje sa tak, že napriek deklarovanej politickej izolácie zo strany niektorých opozičných strán zostáva stabilnou súčasťou skupiny najsilnejších politických subjektov na Slovensku,“ hovorí hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Progresívne Slovensko by získalo 31 mandátov, Smer-SD 29, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, Hlas-SD 16, SaS 14 a Demokrati a KDH zhodne po 10 mandátov. Ani jeden z dnešných politických táborov by tak podľa prieskumu nemal jednoduchú cestu k väčšine 76 poslancov. PS, SaS, Demokrati a KDH by mali spolu 65 mandátov, zatiaľ čo Smer-SD, Hlas-SD a Republika 66. Devätnásť mandátov Hnutia Slovensko by preto mohlo byť pri takomto rozložení síl zásadných pre vznik parlamentnej väčšiny.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby? Matovičovo Slovensko dosiahlo v prieskume významný míľnik © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko sa v najnovšom prieskume agentúry SCIO pre česko-slovenský portál TÉMA.21 prvýkrát od začiatku roka 2024 dostalo nad hranicu 10 percent (10,02 %) a skončilo na štvrtom mieste. Víťazom volieb by podľa prieskumu bolo Progresívne Slovensko s podporou 17,03 percenta respondentov. Na druhom mieste s podporou 15,46 percenta voličov skončila strana Smer-SD a tretiu priečku najsilnejších politických strán uzatvára Republika, ktorú by volilo 11,59 percenta účastníkov prieskumu.
Podpora subjektov pod hranicou
Do parlamentu by sa dostala aj strana Hlas-SD s podporou 8,7 percenta, Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 7,85 percenta oslovených, mimoparlamentní Demokrati so ziskom 5,68 percenta, ako aj Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému by odovzdalo svoj hlas 5,43 percenta účastníkov prieskumu. Prieskum realizovala agentúra SCIO v dňoch 24. – 30. septembra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 025 respondentov.
Výsledkom prieskumu je vysoká podpora politických subjektov, ktoré by zostali pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do NR SR. Sme rodina spájajúca sa so zoskupením Sulíkovci, by získala 3,62 %, Maďarská aliancia 3,50 %, Právo na pravdu 2,90 %, Slovenská národná strana 2,42 %, Strana vidieka 1,93 %, Za ľudí 1,45 %, Kotlebovci-ĽSNS 0,97 %, potenciálny politický projekt spájaný s Ondrejom Lunterom 0,60 %, Konzervatívci - Kresťanská únia 0,48 % a novovznikajúci politický projekt Ľudskosť a prosperita 0,36 %. Spolu ide až o 18,23 % hlasov. Pri samostatnej kandidatúre týchto subjektov by teda zostala bez zastúpenia v parlamente takmer pätina rozhodnutých voličov.
Dlhodobé výsledky
Hnutie Slovensko spoločne so stranou Konzervatívci - Kresťanská únia a stranou Za ľudí, s ktorými kandidovalo aj v parlamentných voľbách 2023, by pri súčasnej úrovni podpory mohli zastupovať pozíciu tretej najsilnejšej politickej sily. Dvojciferný výsledok nadväzuje na dlhodobejšie výsledky hnutia, ktoré sa v meraniach SCIO už niekoľko mesiacov pohybuje okolo hranice deviatich až desiatich percent.
„Prekročenie desaťpercentnej hranice je pre Hnutie Slovensko dôležitým psychologickým aj politickým momentom. Už dlhšie sa pohybuje v blízkosti tejto úrovne, teraz ju však v našich meraniach prvýkrát prekročilo. Potvrdzuje sa tak, že napriek deklarovanej politickej izolácie zo strany niektorých opozičných strán zostáva stabilnou súčasťou skupiny najsilnejších politických subjektov na Slovensku,“ hovorí hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Progresívne Slovensko by získalo 31 mandátov, Smer-SD 29, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, Hlas-SD 16, SaS 14 a Demokrati a KDH zhodne po 10 mandátov. Ani jeden z dnešných politických táborov by tak podľa prieskumu nemal jednoduchú cestu k väčšine 76 poslancov. PS, SaS, Demokrati a KDH by mali spolu 65 mandátov, zatiaľ čo Smer-SD, Hlas-SD a Republika 66. Devätnásť mandátov Hnutia Slovensko by preto mohlo byť pri takomto rozložení síl zásadných pre vznik parlamentnej väčšiny.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby? Matovičovo Slovensko dosiahlo v prieskume významný míľnik © SITA Všetky práva vyhradené.
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