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 24hod.sk    Ekonomika

07. októbra 2026

Vyhodené tisíce eur a trapas na recepcii: Tento vianočný darček už partnerom nikdy nedávajte!


Tagy: Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PR user podcast PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast

Pripravujete firemné vianočné darčeky pre partnerov? V novom diele podcastu PR User z dielne SITA sa dozviete, prečo drahé darčeky končia zapadnuté na recepcii a ako vybrať merch, ktorý ľudia reálne ...



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pr user simona mistikova lubomira mardiakova 676x429 7.10.2026 (SITA.sk) - Pripravujete firemné vianočné darčeky pre partnerov? V novom diele podcastu PR User z dielne SITA sa dozviete, prečo drahé darčeky končia zapadnuté na recepcii a ako vybrať merch, ktorý ľudia reálne používajú.


Ak ako interný komunikátor či HR manažér začínate nad vianočnými darčekmi uvažovať až v októbri, už je trochu neskoro a začína vám prihorievať. Veľké zákazky v tisíckach kusov sa totiž často objednávajú už pred letom. Vianočné darčeky sú témou, ktorej sa rozumie úplne každý – od zamestnancov až po generálneho riaditeľa. Každý má svoju preferenciu a vlastný názor.

Prečo 20-eurová fľaša vína zlyháva?


Poznáte ten scenár? Firemná recepcia je od polovice decembra plná desiatok taštičiek s fľašami vína či pečivom. Výsledok? Nikto už nevie, od koho darček bol, poďakovanie klientovi má nulový efekt a vy zaniknete v mori podobne uvažujúcich ľudí. Aj drahý darček za 20 eur tak môže skončiť zabudnutý na recepcii najbližšie dva týždne.

Ako vybrať darček, ktorý má reálny zmysel?


Prístupov k výberu je niekoľko – všetko závisí od rozpočtu a miery kreativity, pričom aj prílišná kreativita býva niekedy na škodu. Skutočne dobrý darček je taký, ktorý sa dostane do domácnosti a ľudia ho reálne používajú. Príkladom z praxe može byť obyčajný desiatový box vďaka správnej veľkosti a funkčnosti slúži roky na desiatu do auta či v zápchach a tak bol vyhodnotený ako skvele investované peniaze.

Inšpirujte sa v novom podcaste


Otázka teda znie: ako vytvoriť merch, ktorý nevyjde nazmar a neostane zapadnutý prachom? Aké typy darčekov sa dostanú priamo do domácností a ako pri výbere správne uvažovať, aby ste sa vyhli zbytočným chybám?

Vypočujte si najnovší diel podcastu PR User z dielne SITA a agentúry DIVINO objavte praktické rady o biznis komunikácii a zistite, kedy je ten správny čas začať plánovať!

???? Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV,  TV-sita.sk, divino.sk. ????

 


Zdroj: SITA.sk - Vyhodené tisíce eur a trapas na recepcii: Tento vianočný darček už partnerom nikdy nedávajte! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PR user podcast PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast
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