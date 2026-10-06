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 24hod.sk    Šport

06. októbra 2026

Černák nebodoval, ale bol pri troch góloch Tampy Bay a odohral najviac minút proti Philadelphii – VIDEO


Tagy: NHL 2026/2027

Hokejisti Tampy Bay vyhrali nad hráčmi Philadelphie a Erik Černák si zapísal tri plusové body. Hokejisti Tampy Bay zdolali Philadelphiu 4:1 a tešia sa z druhého víťazstva v novej sezóne ...



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flyers_lightning_hockey_38_97 676x483 6.10.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Tampy Bay vyhrali nad hráčmi Philadelphie a Erik Černák si zapísal tri plusové body.


Hokejisti Tampy Bay zdolali Philadelphiu 4:1 a tešia sa z druhého víťazstva v novej sezóne NHL.

Slovenský obranca Erik Černák síce nebodoval, ale bol na ľade pri troch góloch svojho tímu, čiže si zapísal tri plusové body.

V tomto smere bol lídrom celého zápasu a okrem toho strávil na ľade najvyššiu porciu minút spomedzi všetkých hráčov Tampy Bay.

Líder Černák


Černák odohral 22 minút a 15 sekúnd počas 28 striedaní a pripísal si strelu na bránku, jednu zblokovanú strelu a tri bodyčeky. Aj v tvrdej hre telom patril k elite, lepší bol z tímu Lightning iba Zemgus Girgensons so štyrmi bodyčekmi.

Len 14 striel hostí


Dvadsaťdeväťročný Košičan nastúpil v obrannom páre s Ryanom McDonaghom a o skvelej hre defenzívy Tampy Bay svedčí aj fakt, že brankár Andrej Vasilevskij čelil len štrnástim streleckým pokusom súpera.

"Prvý zápas sezóny nám vôbec nevyšiel (prehra v New Yorku s Rangers 1:5 - pozn.), ale páči sa mi ,ako sme zareagovali. Ďalšie dva zápasy sme zvládli výborne," uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper na webe NHL.


Kritický Vladař


Český brankár Philadelphie Dan Vladař čelil 35 strelám hráčov Tampy Bay, inkasoval trikrát. Posledný gól strelil Brandon Hagel do prázdnej bránky. Philadelphia prehrala všetky štyri zápasy v úvode sezóny a je s 2 bodmi na dne tabuľky Metropolitnej divízie.

"Hokej, ktorý hráme, nie je zábavný. Musíme sa všetci zlepšiť a začína sa to u mňa," kriticky poznamenal Vladař.


Zdroj: SITA.sk - Černák nebodoval, ale bol pri troch góloch Tampy Bay a odohral najviac minút proti Philadelphii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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