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10. októbra 2026
Zaujímavá správa pre Hancka. Hviezda NBA mení basketbal za futbal, aj keď nie v pravom zmysle slova
Shai Gilgeous-Alexander bude mať vlastnícky podiel v tíme Atlético Madrid. Hviezda NBA mení basketbal za futbal, ale nie v pravom zmysle slova. Jeden z najlepších basketbalistov ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Shai Gilgeous-Alexander bude mať vlastnícky podiel v tíme Atlético Madrid.
Hviezda NBA mení basketbal za futbal, ale nie v pravom zmysle slova. Jeden z najlepších basketbalistov súčasnosti Shai Gilgeous-Alexander sa stane spolumajiteľom v španielskom futbalovom klube Atlético Madrid, v ktorom hráva aj Slovák Dávid Hancko.
"Som rád, že som oficiálne súčasťou vlastníckej skupiny Atlética Madrid. Tento klub je už mnoho rokov na vrchole európskeho futbalu. Som vďačný za príležitosť prispieť k jeho budúcnosti,“ povedal kanadský basketbalový reprezentant, bronzový z MS 2023.
Dvadsaťosemročný rozohrávač bol v posledných dvoch sezónach zvolený za najužitočnejšieho hráča NBA a v roku 2025 vyhral s tímom Oklahoma City Thunder majstrovský titul. "Naše partnerstvo je založené na spoločných hodnotách: ambíciách, excelentnosti a presvedčení, že každý úspech si treba tvrdo zaslúžiť," napísal klub Atlético Madrid na sociálnych sieťach.
Klub nezverejnil výšku Kanaďanovho podielu. Podľa správ z médií však jeden z najlepších hráčov NBA získal v klube iba malý podiel. Gilgeous-Alexander nie je prvým basketbalista, ktorý investoval do futbalu.
Štvornásobný šampión NBA LeBron James sa v roku 2011 stal menšinovým akcionárom klubu Premier League FC Liverpool. Kevin Durant investoval v júli 2025 do úradujúceho dvojnásobného víťaza Ligy majstrov Paríž Saint-Germain.
Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa pripojil k vlastníckej skupine ženského tímu FC Chelsea vo februári 2026. Už v roku 2023 získal akcie Nashville SC, klubu Major League Soccer v Severnej Amerike.
Zdroj: SITA.sk - Zaujímavá správa pre Hancka. Hviezda NBA mení basketbal za futbal, aj keď nie v pravom zmysle slova © SITA Všetky práva vyhradené.
Hviezda NBA mení basketbal za futbal, ale nie v pravom zmysle slova. Jeden z najlepších basketbalistov súčasnosti Shai Gilgeous-Alexander sa stane spolumajiteľom v španielskom futbalovom klube Atlético Madrid, v ktorom hráva aj Slovák Dávid Hancko.
"Som rád, že som oficiálne súčasťou vlastníckej skupiny Atlética Madrid. Tento klub je už mnoho rokov na vrchole európskeho futbalu. Som vďačný za príležitosť prispieť k jeho budúcnosti,“ povedal kanadský basketbalový reprezentant, bronzový z MS 2023.
Spoločné hodnoty
Dvadsaťosemročný rozohrávač bol v posledných dvoch sezónach zvolený za najužitočnejšieho hráča NBA a v roku 2025 vyhral s tímom Oklahoma City Thunder majstrovský titul. "Naše partnerstvo je založené na spoločných hodnotách: ambíciách, excelentnosti a presvedčení, že každý úspech si treba tvrdo zaslúžiť," napísal klub Atlético Madrid na sociálnych sieťach.
S stopách Jamesa a Duranta
Klub nezverejnil výšku Kanaďanovho podielu. Podľa správ z médií však jeden z najlepších hráčov NBA získal v klube iba malý podiel. Gilgeous-Alexander nie je prvým basketbalista, ktorý investoval do futbalu.
Štvornásobný šampión NBA LeBron James sa v roku 2011 stal menšinovým akcionárom klubu Premier League FC Liverpool. Kevin Durant investoval v júli 2025 do úradujúceho dvojnásobného víťaza Ligy majstrov Paríž Saint-Germain.
Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa pripojil k vlastníckej skupine ženského tímu FC Chelsea vo februári 2026. Už v roku 2023 získal akcie Nashville SC, klubu Major League Soccer v Severnej Amerike.
Zdroj: SITA.sk - Zaujímavá správa pre Hancka. Hviezda NBA mení basketbal za futbal, aj keď nie v pravom zmysle slova © SITA Všetky práva vyhradené.
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