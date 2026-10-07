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07. októbra 2026
Žena, ktorá prežila popravu smrtiacou injekciou, sa po týždni prebrala a začala hovoriť
Podľa odborníka mohla časť smrtiacej látky preniknúť do tkaniva namiesto krvného obehu pre problémy s infúziou. Päťdesiatročná Christa Pikeová, ktorá minulý týždeň ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Podľa odborníka mohla časť smrtiacej látky preniknúť do tkaniva namiesto krvného obehu pre problémy s infúziou.
Pikeová dostala dve dávky pentobarbitalu, ktoré mali byť smrteľné. Po zákroku ju v kritickom stave previezli do nemocnice, kde bola v bezvedomí a napojená na umelú pľúcnu ventiláciu.
„Napriek všetkému je pri vedomí, rozpráva a naďalej dostáva intenzívnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedli jej právnici. Dodali, že najmenej možno očakávať „dlhú rekonvalescenciu“.
Jej právny tím žiada uchovať všetky fyzické, písomné aj elektronické dôkazy súvisiace s nevydarenou popravou.
Guvernér Tennessee Bill Lee medzičasom pozastavil ďalšie popravy a nariadil nezávislé vyšetrovanie, šéf väzenskej správy oznámil rezignáciu.
Anestéziológ Joel Zivot upozornil, že Pikeová má drobné žily, čo mohlo sťažiť zavedenie infúzie.
Počas popravy jej podľa právnikov sfialoveli ruky a sťažovala sa na pálenie. To môže naznačovať, že časť pentobarbitalu sa dostala do tkaniva namiesto krvného obehu.
Podľa Informačného centra o treste smrti (DPI) je Pikeová prvou väzenkyňou v USA, ktorá prežila „po podaní smrteľných dávok látok“.
Na trest smrti ju poslali za vraždu 19-ročnej Colleen Slemmerovej z roku 1995, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici žiadajú, aby jej trest zmenili na doživotie.
Zdroj: SITA.sk - Žena, ktorá prežila popravu smrtiacou injekciou, sa po týždni prebrala a začala hovoriť © SITA Všetky práva vyhradené.
Päťdesiatročná Christa Pikeová, ktorá minulý týždeň prežila neúspešnú popravu smrtiacou injekciou v americkom štáte Tennessee, nadobudla vedomie a komunikuje. Jej ďalší zdravotný vývoj však zostáva neistý, oznámili právnici.
Má pred sebou dlhú cestu
Pikeová dostala dve dávky pentobarbitalu, ktoré mali byť smrteľné. Po zákroku ju v kritickom stave previezli do nemocnice, kde bola v bezvedomí a napojená na umelú pľúcnu ventiláciu.
„Napriek všetkému je pri vedomí, rozpráva a naďalej dostáva intenzívnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedli jej právnici. Dodali, že najmenej možno očakávať „dlhú rekonvalescenciu“.
Jej právny tím žiada uchovať všetky fyzické, písomné aj elektronické dôkazy súvisiace s nevydarenou popravou.
Popravy sú pozastavené
Guvernér Tennessee Bill Lee medzičasom pozastavil ďalšie popravy a nariadil nezávislé vyšetrovanie, šéf väzenskej správy oznámil rezignáciu.
Anestéziológ Joel Zivot upozornil, že Pikeová má drobné žily, čo mohlo sťažiť zavedenie infúzie.
Počas popravy jej podľa právnikov sfialoveli ruky a sťažovala sa na pálenie. To môže naznačovať, že časť pentobarbitalu sa dostala do tkaniva namiesto krvného obehu.
Právnici chcú doživotie
Podľa Informačného centra o treste smrti (DPI) je Pikeová prvou väzenkyňou v USA, ktorá prežila „po podaní smrteľných dávok látok“.
Na trest smrti ju poslali za vraždu 19-ročnej Colleen Slemmerovej z roku 1995, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici žiadajú, aby jej trest zmenili na doživotie.
Zdroj: SITA.sk - Žena, ktorá prežila popravu smrtiacou injekciou, sa po týždni prebrala a začala hovoriť © SITA Všetky práva vyhradené.
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