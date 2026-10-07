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07. októbra 2026

Žena, ktorá prežila popravu smrtiacou injekciou, sa po týždni prebrala a začala hovoriť


Tagy: Poprava Smrtiaca injekcia Trest smrti

Podľa odborníka mohla časť smrtiacej látky preniknúť do tkaniva namiesto krvného obehu pre problémy s infúziou. Päťdesiatročná Christa Pikeová, ktorá minulý týždeň ...



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tennessee_execution_43664 676x903 7.10.2026 (SITA.sk) - Podľa odborníka mohla časť smrtiacej látky preniknúť do tkaniva namiesto krvného obehu pre problémy s infúziou.


Päťdesiatročná Christa Pikeová, ktorá minulý týždeň prežila neúspešnú popravu smrtiacou injekciou v americkom štáte Tennessee, nadobudla vedomie a komunikuje. Jej ďalší zdravotný vývoj však zostáva neistý, oznámili právnici.



Má pred sebou dlhú cestu


Pikeová dostala dve dávky pentobarbitalu, ktoré mali byť smrteľné. Po zákroku ju v kritickom stave previezli do nemocnice, kde bola v bezvedomí a napojená na umelú pľúcnu ventiláciu.

„Napriek všetkému je pri vedomí, rozpráva a naďalej dostáva intenzívnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedli jej právnici. Dodali, že najmenej možno očakávať „dlhú rekonvalescenciu“.

Jej právny tím žiada uchovať všetky fyzické, písomné aj elektronické dôkazy súvisiace s nevydarenou popravou.

Popravy sú pozastavené


Guvernér Tennessee Bill Lee medzičasom pozastavil ďalšie popravy a nariadil nezávislé vyšetrovanie, šéf väzenskej správy oznámil rezignáciu.

Anestéziológ Joel Zivot upozornil, že Pikeová má drobné žily, čo mohlo sťažiť zavedenie infúzie.

Počas popravy jej podľa právnikov sfialoveli ruky a sťažovala sa na pálenie. To môže naznačovať, že časť pentobarbitalu sa dostala do tkaniva namiesto krvného obehu.

Právnici chcú doživotie


Podľa Informačného centra o treste smrti (DPI) je Pikeová prvou väzenkyňou v USA, ktorá prežila „po podaní smrteľných dávok látok“.

Na trest smrti ju poslali za vraždu 19-ročnej Colleen Slemmerovej z roku 1995, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici žiadajú, aby jej trest zmenili na doživotie.

 


Zdroj: SITA.sk - Žena, ktorá prežila popravu smrtiacou injekciou, sa po týždni prebrala a začala hovoriť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poprava Smrtiaca injekcia Trest smrti
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