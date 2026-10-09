|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
Thajsko má prekvapivú bojovú pilotku. Kráľovná Suthida absolvovala prvý samostatný let v stíhačke Gripen
Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen. Thajská kráľovná ...
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen.
Thajská kráľovná Suthida absolvovala svoj prvý samostatný let na stíhacom lietadle Gripen, oznámil to v piatok kráľovský dvor, podľa ktorého let sledoval aj jej manžel, kráľ Mahá Vadžiralongkorn, známy svojím záujmom o letectvo.
Štyridsaťosemročná kráľovná vo štvrtok odštartovala na jednomiestnej stíhačke JAS 39C z vojenskej leteckej základne v provincii Surat Thani na juhu krajiny. Kráľovský dvor z letu zverejnil videozáznam.
Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen.
Suthida, bývalá letuška spoločnosti Thai Airways, začala pilotovať v roku 2010 a na konte má takmer 1 190 letových hodín. Podľa médií pravidelne pôsobí ako druhá pilotka počas kráľovských ciest a podieľala sa aj na pristátí v bhutánskom meste Paro, ktorého letisko patrí medzi najnáročnejšie na svete.
Po pristátí odovzdal kráľ svojej manželke kyticu a pripol jej na ľavý rukáv nášivku Golden Gripen Order. Podľa médií sa tak stala prvou ženou v Thajsku oprávnenou pilotovať stíhačky Gripen.
Zdroj: SITA.sk - Thajsko má prekvapivú bojovú pilotku. Kráľovná Suthida absolvovala prvý samostatný let v stíhačke Gripen © SITA Všetky práva vyhradené.
Thajská kráľovná Suthida absolvovala svoj prvý samostatný let na stíhacom lietadle Gripen, oznámil to v piatok kráľovský dvor, podľa ktorého let sledoval aj jej manžel, kráľ Mahá Vadžiralongkorn, známy svojím záujmom o letectvo.
Štyridsaťosemročná kráľovná vo štvrtok odštartovala na jednomiestnej stíhačke JAS 39C z vojenskej leteckej základne v provincii Surat Thani na juhu krajiny. Kráľovský dvor z letu zverejnil videozáznam.
Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen.
Suthida, bývalá letuška spoločnosti Thai Airways, začala pilotovať v roku 2010 a na konte má takmer 1 190 letových hodín. Podľa médií pravidelne pôsobí ako druhá pilotka počas kráľovských ciest a podieľala sa aj na pristátí v bhutánskom meste Paro, ktorého letisko patrí medzi najnáročnejšie na svete.
Po pristátí odovzdal kráľ svojej manželke kyticu a pripol jej na ľavý rukáv nášivku Golden Gripen Order. Podľa médií sa tak stala prvou ženou v Thajsku oprávnenou pilotovať stíhačky Gripen.
Zdroj: SITA.sk - Thajsko má prekvapivú bojovú pilotku. Kráľovná Suthida absolvovala prvý samostatný let v stíhačke Gripen © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Dubnického kaštieľa a jeho okolia, práce by mali trvať jeden rok
Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Dubnického kaštieľa a jeho okolia, práce by mali trvať jeden rok