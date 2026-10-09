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09. októbra 2026

Thajsko má prekvapivú bojovú pilotku. Kráľovná Suthida absolvovala prvý samostatný let v stíhačke Gripen


Tagy: Kráľovná Pilotka Stíhačka JAS-39 Gripen Thajský kráľ

Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen. Thajská kráľovná ...



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thailand_queen_suthida__351 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen.


Thajská kráľovná Suthida absolvovala svoj prvý samostatný let na stíhacom lietadle Gripen, oznámil to v piatok kráľovský dvor, podľa ktorého let sledoval aj jej manžel, kráľ Mahá Vadžiralongkorn, známy svojím záujmom o letectvo.

Štyridsaťosemročná kráľovná vo štvrtok odštartovala na jednomiestnej stíhačke JAS 39C z vojenskej leteckej základne v provincii Surat Thani na juhu krajiny. Kráľovský dvor z letu zverejnil videozáznam.



Podľa médií letu predchádzalo niekoľko týždňov výcviku na simulátore a približne desať hodín nalietaných na dvojmiestnej verzii lietadla Gripen.

Suthida, bývalá letuška spoločnosti Thai Airways, začala pilotovať  v roku 2010 a na konte má takmer 1 190 letových hodín. Podľa médií pravidelne pôsobí ako druhá pilotka počas kráľovských ciest a podieľala sa aj na pristátí v bhutánskom meste Paro, ktorého letisko patrí medzi najnáročnejšie na svete.

Po pristátí odovzdal kráľ svojej manželke kyticu a pripol jej na ľavý rukáv nášivku Golden Gripen Order. Podľa médií sa tak stala prvou ženou v Thajsku oprávnenou pilotovať stíhačky Gripen.


Zdroj: SITA.sk - Thajsko má prekvapivú bojovú pilotku. Kráľovná Suthida absolvovala prvý samostatný let v stíhačke Gripen © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kráľovná Pilotka Stíhačka JAS-39 Gripen Thajský kráľ
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