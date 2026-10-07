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07. októbra 2026
Nové miesto pre symbol slobody a dialógu. Havlova lavička je opäť v Košiciach – FOTO
Tagy: Košice - Sever Výročie
Havlova symbolická lavička dostala pri príležitosti 90. výročia narodenia posledného československého prezidenta nové miesto. V Parku Komenského na košickom Severe pribudla Havlova ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Havlova symbolická lavička dostala pri príležitosti 90. výročia narodenia posledného československého prezidenta nové miesto.
V Parku Komenského na košickom Severe pribudla Havlova lavička. Ako mestská časť Košice-Sever informovala na sociálnej sieti, Havlova symbolická lavička dostala pri príležitosti 90. výročia narodenia posledného československého prezidenta nové miesto.
„Lavička Václava Havla nie je obyčajným miestom na sedenie. Dve kreslá spojené okrúhlym stolom, ktorého stredom prerastá strom, navrhol známy český architekt a dizajnér Bořek Šípek. Symbolizujú stretnutie, otvorenosť, slobodný dialóg a schopnosť navzájom sa počúvať,” uviedla mestská časť. Doplnila, že metropola východu má k tomuto projektu osobitný vzťah, keďže v roku 2018 bola práve v Košiciach odhalená prvá Lavička Václava Havla na Slovensku. „Po jej poškodení bolo potrebné nájsť nové, vhodnejšie miesto. Sme radi, že ho našla práve v zeleni Parku Komenského,” doplnila samospráva.
Na novom osadení lavičky spolupracovali spoločnosť CTR, mesto Košice a samotná mestská časť Košice-Sever. S výberom vhodného miesta pomáhala aj Správa mestskej zelene v Košiciach. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili aj zástupcovia Českého spolku v Košiciach.
„Havlove lavičky dnes nájdeme na desiatkach miest po celom svete. Ich zmyslom však nie je vytvárať monumenty. Majú vytvárať miesta, kde sa ľudia stretnú, sadnú si oproti sebe, rozprávajú sa a počúvajú jeden druhého. A práve takýto symbol má vo verejnom priestore svoje miesto,” uzavrela MČ.
Zdroj: SITA.sk - Nové miesto pre symbol slobody a dialógu. Havlova lavička je opäť v Košiciach – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Parku Komenského na košickom Severe pribudla Havlova lavička. Ako mestská časť Košice-Sever informovala na sociálnej sieti, Havlova symbolická lavička dostala pri príležitosti 90. výročia narodenia posledného československého prezidenta nové miesto.
„Lavička Václava Havla nie je obyčajným miestom na sedenie. Dve kreslá spojené okrúhlym stolom, ktorého stredom prerastá strom, navrhol známy český architekt a dizajnér Bořek Šípek. Symbolizujú stretnutie, otvorenosť, slobodný dialóg a schopnosť navzájom sa počúvať,” uviedla mestská časť. Doplnila, že metropola východu má k tomuto projektu osobitný vzťah, keďže v roku 2018 bola práve v Košiciach odhalená prvá Lavička Václava Havla na Slovensku. „Po jej poškodení bolo potrebné nájsť nové, vhodnejšie miesto. Sme radi, že ho našla práve v zeleni Parku Komenského,” doplnila samospráva.
Na novom osadení lavičky spolupracovali spoločnosť CTR, mesto Košice a samotná mestská časť Košice-Sever. S výberom vhodného miesta pomáhala aj Správa mestskej zelene v Košiciach. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili aj zástupcovia Českého spolku v Košiciach.
„Havlove lavičky dnes nájdeme na desiatkach miest po celom svete. Ich zmyslom však nie je vytvárať monumenty. Majú vytvárať miesta, kde sa ľudia stretnú, sadnú si oproti sebe, rozprávajú sa a počúvajú jeden druhého. A práve takýto symbol má vo verejnom priestore svoje miesto,” uzavrela MČ.
Zdroj: SITA.sk - Nové miesto pre symbol slobody a dialógu. Havlova lavička je opäť v Košiciach – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Košice - Sever Výročie
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