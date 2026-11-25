„Srandista“ Lukašenko? Ponúkol Zelenskému spoločnú cestu do Moskvy a tvrdí, že ho osobne ochráni
Bieloruský líder, ktorý umožnil Rusku využiť územie svojej krajiny na inváziu na Ukrajinu, sa ponúka ako garant bezpečnosti ukrajinského prezidenta pri mierových rokovaniach v Moskve. Bieloruský ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Bieloruský líder, ktorý umožnil Rusku využiť územie svojej krajiny na inváziu na Ukrajinu, sa ponúka ako garant bezpečnosti ukrajinského prezidenta pri mierových rokovaniach v Moskve.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že je pripravený osobne sprevádzať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Moskvy na rokovania o ukončení takmer päť rokov trvajúcej vojny. Tvrdí, že by pri takejto návšteve garantoval bezpečnosť ukrajinského lídra. Vyplýva to z rozhovoru pre francúzsky magazín Le Point, ktorý má v plnom znení vyjsť v stredu.
„So Zelenským by sme mohli nastúpiť do lietadla a odletieť do Moskvy. My dvaja, pričom ja by som garantoval jeho bezpečnosť a všetko ostatné,“ povedal Lukašenko v zverejnenej časti rozhovoru.
Bieloruský prezident zároveň zaútočil na Zelenského pre prípad, že by ukrajinský líder jeho ponuku odmietol. „Ak to neprijme, nech ďalej vedie vojnu, nech sám ide na front s kalašnikovom a bojuje. Vojna pokračuje, treba ju zastaviť,“ vyhlásil Lukašenko.
Bieloruský líder, ktorý je pri moci od roku 1994, pritom vo februári 2022 umožnil ruským ozbrojeným silám zaútočiť na Ukrajinu aj z územia Bieloruska. Opakovane však popieral, že by plánoval priame zapojenie svojej krajiny do vojny.
Bielorusko je hospodársky aj politicky závislé od Kremľa a na svojom území má rozmiestnenú aj časť ruských jadrových zbraní.
Ukrajina už niekoľko mesiacov varuje Minsk pred hlbším zapojením do ruskej vojny. Kyjev upozorňuje na zintenzívnenie ruských útokov proti severným oblastiam Ukrajiny a tvrdí, že na bieloruskej strane spoločnej hranice zaznamenal vojenské prípravy.
Reakciu ukrajinského prezidenta na Lukašenkovu ponuku agentúra AFP bezprostredne neuviedla.
Zdroj: SITA.sk - „Srandista“ Lukašenko? Ponúkol Zelenskému spoločnú cestu do Moskvy a tvrdí, že ho osobne ochráni © SITA Všetky práva vyhradené.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že je pripravený osobne sprevádzať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Moskvy na rokovania o ukončení takmer päť rokov trvajúcej vojny. Tvrdí, že by pri takejto návšteve garantoval bezpečnosť ukrajinského lídra. Vyplýva to z rozhovoru pre francúzsky magazín Le Point, ktorý má v plnom znení vyjsť v stredu.
„So Zelenským by sme mohli nastúpiť do lietadla a odletieť do Moskvy. My dvaja, pričom ja by som garantoval jeho bezpečnosť a všetko ostatné,“ povedal Lukašenko v zverejnenej časti rozhovoru.
Čo ak by Zelenskyj ponuku odmietol?
Bieloruský prezident zároveň zaútočil na Zelenského pre prípad, že by ukrajinský líder jeho ponuku odmietol. „Ak to neprijme, nech ďalej vedie vojnu, nech sám ide na front s kalašnikovom a bojuje. Vojna pokračuje, treba ju zastaviť,“ vyhlásil Lukašenko.
Bieloruský líder, ktorý je pri moci od roku 1994, pritom vo februári 2022 umožnil ruským ozbrojeným silám zaútočiť na Ukrajinu aj z územia Bieloruska. Opakovane však popieral, že by plánoval priame zapojenie svojej krajiny do vojny.
Vojenské prípravy
Bielorusko je hospodársky aj politicky závislé od Kremľa a na svojom území má rozmiestnenú aj časť ruských jadrových zbraní.
Ukrajina už niekoľko mesiacov varuje Minsk pred hlbším zapojením do ruskej vojny. Kyjev upozorňuje na zintenzívnenie ruských útokov proti severným oblastiam Ukrajiny a tvrdí, že na bieloruskej strane spoločnej hranice zaznamenal vojenské prípravy.
Reakciu ukrajinského prezidenta na Lukašenkovu ponuku agentúra AFP bezprostredne neuviedla.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - „Srandista“ Lukašenko? Ponúkol Zelenskému spoločnú cestu do Moskvy a tvrdí, že ho osobne ochráni © SITA Všetky práva vyhradené.
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