„Vitaj späť, Nemo!“ V New Jersey nezabudli na slovenského obrancu, ten si proti bývalému klubu vylepšil osobný rekord – VIDEO
Kým Nemec prežíva vydarené individuálne obdobie, jeho mužstvu z Calgary sa výsledkovo príliš nedarí. Hoci si už oblieka dres iného klubu, v New Jersey na slovenského hokejistu Šimona Nemca ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Kým Nemec prežíva vydarené individuálne obdobie, jeho mužstvu z Calgary sa výsledkovo príliš nedarí.
Hoci si už oblieka dres iného klubu, v New Jersey na slovenského hokejistu Šimona Nemca nezabudli. Pri jeho piatkovom návrate na ľad niekdajšieho zamestnávateľa svietil na multimediálnej kocke nad ľadom nápis „Welcome Back Nemo“ (Vitaj späť, Nemo). Dvadsaťdvaročný obranca sa bývalému klubu pripomenul aj priamo na ľade, keď sa podieľal na dvoch z troch gólov Calgary Flames. Z víťazstva sa však napokon tešili domáci „diabli“, ktorí triumfovali 5:3.
Pre Nemca išlo o prvý zápas na ľade New Jersey od júnovej výmeny do Calgary. Práve organizácia Devils si slovenského obrancu vybrala v roku 2022 z druhého miesta draftu NHL a dala mu príležitosť etablovať sa v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta. Nemec odohral za New Jersey dovedna 155 zápasov v základnej časti, v play-off pridal ďalšie štyri štarty v drese Devils.
Zaujímavosťou je, že pri oboch góloch, na ktorých mal podiel slovenský obranca, asistoval aj ďalší bývalý hráč Devils, bieloruský útočník Jegor Šarangovič. V 17. minúte pripravili úvodný presný zásah Joela Hanleyho a v 39. minúte sa podieľali na góle Zacha Whiteclouda, po ktorom Calgary viedlo 3:2. Domáci však v záverečnej tretine tromi gólmi otočili vývoj stretnutia.
Nemec sa do New Jersey vrátil v najproduktívnejšom období svojej doterajšej kariéry v NHL z hľadiska dĺžky bodovej série. Kanadský bod zaznamenal už v šiestom stretnutí za sebou, čím si opäť posunul osobné maximum. Počas tejto série nazbieral sedem bodov za dva góly a päť asistencií. V aktuálnom ročníku má po 27 vystúpeniach na konte 14 bodov (2+12).
Kým Nemec prežíva vydarené individuálne obdobie, jeho mužstvu sa výsledkovo príliš nedarí. Calgary zvíťazilo iba v jednom z ostatných piatich stretnutí. Príležitosť na nápravu bude mať slovenský obranca so spoluhráčmi už v sobotu, keď sa predstavia na ľade New Yorku Rangers v slávnej Madison Square Garden.
Zdroj: SITA.sk - „Vitaj späť, Nemo!“ V New Jersey nezabudli na slovenského obrancu, ten si proti bývalému klubu vylepšil osobný rekord – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci si už oblieka dres iného klubu, v New Jersey na slovenského hokejistu Šimona Nemca nezabudli. Pri jeho piatkovom návrate na ľad niekdajšieho zamestnávateľa svietil na multimediálnej kocke nad ľadom nápis „Welcome Back Nemo“ (Vitaj späť, Nemo). Dvadsaťdvaročný obranca sa bývalému klubu pripomenul aj priamo na ľade, keď sa podieľal na dvoch z troch gólov Calgary Flames. Z víťazstva sa však napokon tešili domáci „diabli“, ktorí triumfovali 5:3.
Pre Nemca išlo o prvý zápas na ľade New Jersey od júnovej výmeny do Calgary. Práve organizácia Devils si slovenského obrancu vybrala v roku 2022 z druhého miesta draftu NHL a dala mu príležitosť etablovať sa v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta. Nemec odohral za New Jersey dovedna 155 zápasov v základnej časti, v play-off pridal ďalšie štyri štarty v drese Devils.
Zaujímavosťou je, že pri oboch góloch, na ktorých mal podiel slovenský obranca, asistoval aj ďalší bývalý hráč Devils, bieloruský útočník Jegor Šarangovič. V 17. minúte pripravili úvodný presný zásah Joela Hanleyho a v 39. minúte sa podieľali na góle Zacha Whiteclouda, po ktorom Calgary viedlo 3:2. Domáci však v záverečnej tretine tromi gólmi otočili vývoj stretnutia.
Simon Nemec gets a nice applause from the crowd during a very brief appearance on the arena video board. There was no highlight reel or anything of the sort from his Devils tenure. #NJDevils https://t.co/l1xdYyotMr
— Anthony Corona (@ACoronaNJD) November 27, 2026
Nemec sa do New Jersey vrátil v najproduktívnejšom období svojej doterajšej kariéry v NHL z hľadiska dĺžky bodovej série. Kanadský bod zaznamenal už v šiestom stretnutí za sebou, čím si opäť posunul osobné maximum. Počas tejto série nazbieral sedem bodov za dva góly a päť asistencií. V aktuálnom ročníku má po 27 vystúpeniach na konte 14 bodov (2+12).
Kým Nemec prežíva vydarené individuálne obdobie, jeho mužstvu sa výsledkovo príliš nedarí. Calgary zvíťazilo iba v jednom z ostatných piatich stretnutí. Príležitosť na nápravu bude mať slovenský obranca so spoluhráčmi už v sobotu, keď sa predstavia na ľade New Yorku Rangers v slávnej Madison Square Garden.
Zdroj: SITA.sk - „Vitaj späť, Nemo!“ V New Jersey nezabudli na slovenského obrancu, ten si proti bývalému klubu vylepšil osobný rekord – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.