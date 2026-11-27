V centre Trnavy pribudla drevená zvonica prianí, bude tam až do Troch kráľov – FOTO
Zvonica má vyrezávané okná v tvare sŕdc, cez ktoré si môžu návštevníci pozrieť zimnú scenériu mesta. Súčasťou adventného obdobia v Trnave bude nová zvonica, v ktorej si môže každý zazvoniť ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Zvonica má vyrezávané okná v tvare sŕdc, cez ktoré si môžu návštevníci pozrieť zimnú scenériu mesta.
Súčasťou adventného obdobia v Trnave bude nová zvonica, v ktorej si môže každý zazvoniť a niečo si želať. Zvonica stojí v centre mesta v susedstve Ružového parku. Autorský návrh zvonice vytvoril Martin Tibenský z kreatívnej agentúry Hector, ktorý sa so svojím tímom postaral aj o jej realizáciu.
Zvonica je celá z dreva, meria 4,5 metra a pripomína malú vežičku. Má vyrezávané okná v tvare sŕdc, cez ktoré si môžu návštevníci pozrieť zimnú scenériu mesta. Na jej vrchu visí zvon, ktorý bude po zotmení nasvietený.
„Hoci zvon váži len sedem kilogramov, jeho hlas je prekvapivo plný a zvučný. Trnavský kampanológ Matúš Sedlák ho dal v roku 2020 vyrobiť na pamiatku svojich predkov. Tradičnou zvonolejárskou technikou ho odlial Jakub Vorobeľ v Chotči pri Stropkove. Znie v tóne Cis⁴ a zdobia ho reliéfy svätého Michala Archanjela a svätého Štefana Kráľa, patrónov Sedlákových predkov,“ informovala Barbora Hudáková z Mestského kultúrneho strediska v Trnave. Stačí potiahnuť za lanko, počkať na jeho hlas a v duchu si vysloviť prianie. Zvonica prianí zostane pri Ružovom parku až do 6. januára 2027.
Zdroj: SITA.sk - V centre Trnavy pribudla drevená zvonica prianí, bude tam až do Troch kráľov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasťou adventného obdobia v Trnave bude nová zvonica, v ktorej si môže každý zazvoniť a niečo si želať. Zvonica stojí v centre mesta v susedstve Ružového parku. Autorský návrh zvonice vytvoril Martin Tibenský z kreatívnej agentúry Hector, ktorý sa so svojím tímom postaral aj o jej realizáciu.
Zvonica je celá z dreva, meria 4,5 metra a pripomína malú vežičku. Má vyrezávané okná v tvare sŕdc, cez ktoré si môžu návštevníci pozrieť zimnú scenériu mesta. Na jej vrchu visí zvon, ktorý bude po zotmení nasvietený.
„Hoci zvon váži len sedem kilogramov, jeho hlas je prekvapivo plný a zvučný. Trnavský kampanológ Matúš Sedlák ho dal v roku 2020 vyrobiť na pamiatku svojich predkov. Tradičnou zvonolejárskou technikou ho odlial Jakub Vorobeľ v Chotči pri Stropkove. Znie v tóne Cis⁴ a zdobia ho reliéfy svätého Michala Archanjela a svätého Štefana Kráľa, patrónov Sedlákových predkov,“ informovala Barbora Hudáková z Mestského kultúrneho strediska v Trnave. Stačí potiahnuť za lanko, počkať na jeho hlas a v duchu si vysloviť prianie. Zvonica prianí zostane pri Ružovom parku až do 6. januára 2027.
Zdroj: SITA.sk - V centre Trnavy pribudla drevená zvonica prianí, bude tam až do Troch kráľov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Policajti dozrú na pokojný priebeh vianočných trhov aj iných sviatočných podujatí
- Srdce na dlani v Trnavskom kraji získal aj Lucián Kudrík, je spojkou medzi políciou a rómskou komunitou
- Srdcom na dlani ocenili 17 dobrovoľníckych príbehov v Prešovskom kraji
- V Bratislave pribudla nová karanténna stanica pre zvieratá, v prevádzke bude od decembra