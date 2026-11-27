V Bratislave pribudla nová karanténna stanica pre zvieratá, v prevádzke bude od decembra
Nová karanténna stanica v Bratislave môže prijať približne 35 psov a 24 mačiek alebo iných spoločenských zvierat, v závislosti od plemena a veľkosti zvieraťa. V Bratislave pribudne nová karanténna ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Nová karanténna stanica v Bratislave môže prijať približne 35 psov a 24 mačiek alebo iných spoločenských zvierat, v závislosti od plemena a veľkosti zvieraťa.
V Bratislave pribudne nová karanténna stanica pre zvieratá. V prevádzke bude od 1. decembra na Poliankach, prijať bude môcť približne 60 zvierat. Do jej vybudovania a rekonštrukcie priestorov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR investovali vyše 100-tisíc eur. V piatok o tom informoval štátny tajomník MPRV SR Vladimír Vnuk.
Nová karanténna stanica v Bratislave môže prijať približne 35 psov a 24 mačiek alebo iných spoločenských zvierat, v závislosti od plemena a veľkosti zvieraťa. „Bratislavská stanica bude patriť k tým najväčším, respektíve bude najväčšia, pretože tu máme najväčšiu kapacitu na prijímanie spoločenských zvierat,“ spresnil ústredný riaditeľ a hlavný veterinárny lekár Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Martin Chudý.
Priblížil, že do karanténnych staníc sa umiestňujú najmä zvieratá, ktoré boli odobraté z nevhodných podmienok či z takzvaných množiarní. Doplnil, že možnosti karanténnych staníc boli v minulosti obmedzené, s umiestnením zvierat museli pomáhať aj občianske združenia. Nová karanténna stanica je preto výraznou pomocou.
„Teraz táto kapacita sa výrazne zvyšuje, čiže zvieratá sú vo vlastníctve štátu, bude tu o nich postarané a budú veterinárne ošetrené. Zvieratá budú skontrolované, či sú začipované, zavakcinované a po povinnej karanténne budú ponúknuté na adopciu,“ uviedol Chudý. Nová bratislavská stanica je vybavená 28 kotercami vo vnútorných vykurovaných priestoroch a piatimi vonkajšími kotercami pre väčších psov.
Bratislavská karanténna stanica bude v poradí štvrtým štátnym zariadením pre zvieratá. Prvé dve stanice sú v prevádzke od roku 2017 a 2018 vo Veľkom Krtíši a Martine. Stanica vo Veľkom Krtíši v tomto roku prijala 81 zvierat, tá v Martine 171 zvierat. Minulý rok otvorili karanténnu stanicu v Spišskej Novej Vsi, na ktorú rezort vyčlenil približne 200-tisíc eur. Stanica v tomto roku prijala 77 zvierat. V pláne je vybudovanie aj piatej štátnej karanténnej stanice, pribudnúť by mala v budúcom roku na Záhorí.
„Rezort pôdohospodárstva sa, okrem tém ako je poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, venuje aj veterinárnej starostlivosti nielen o hospodárske zvieratá, našou témou aj starostlivosť o spoločenské zvieratá,“ priblížil za ministerstvo Vnuk. Dodal, že rezort prijal aj viaceré legislatívne zmeny, napríklad zákaz nelegálnych množiarní. Okrem iného ministerstvo finančne podporuje aj útulky pre zvieratá, pre ktoré za uplynulé dva roky vyčlenilo 300-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave pribudla nová karanténna stanica pre zvieratá, v prevádzke bude od decembra © SITA Všetky práva vyhradené.
V Bratislave pribudne nová karanténna stanica pre zvieratá. V prevádzke bude od 1. decembra na Poliankach, prijať bude môcť približne 60 zvierat. Do jej vybudovania a rekonštrukcie priestorov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR investovali vyše 100-tisíc eur. V piatok o tom informoval štátny tajomník MPRV SR Vladimír Vnuk.
Nová karanténna stanica v Bratislave môže prijať približne 35 psov a 24 mačiek alebo iných spoločenských zvierat, v závislosti od plemena a veľkosti zvieraťa. „Bratislavská stanica bude patriť k tým najväčším, respektíve bude najväčšia, pretože tu máme najväčšiu kapacitu na prijímanie spoločenských zvierat,“ spresnil ústredný riaditeľ a hlavný veterinárny lekár Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Martin Chudý.
Nová stanica je výraznou pomocou
Priblížil, že do karanténnych staníc sa umiestňujú najmä zvieratá, ktoré boli odobraté z nevhodných podmienok či z takzvaných množiarní. Doplnil, že možnosti karanténnych staníc boli v minulosti obmedzené, s umiestnením zvierat museli pomáhať aj občianske združenia. Nová karanténna stanica je preto výraznou pomocou.
„Teraz táto kapacita sa výrazne zvyšuje, čiže zvieratá sú vo vlastníctve štátu, bude tu o nich postarané a budú veterinárne ošetrené. Zvieratá budú skontrolované, či sú začipované, zavakcinované a po povinnej karanténne budú ponúknuté na adopciu,“ uviedol Chudý. Nová bratislavská stanica je vybavená 28 kotercami vo vnútorných vykurovaných priestoroch a piatimi vonkajšími kotercami pre väčších psov.
Štvrté štátne zariadenie pre zvieratá
Bratislavská karanténna stanica bude v poradí štvrtým štátnym zariadením pre zvieratá. Prvé dve stanice sú v prevádzke od roku 2017 a 2018 vo Veľkom Krtíši a Martine. Stanica vo Veľkom Krtíši v tomto roku prijala 81 zvierat, tá v Martine 171 zvierat. Minulý rok otvorili karanténnu stanicu v Spišskej Novej Vsi, na ktorú rezort vyčlenil približne 200-tisíc eur. Stanica v tomto roku prijala 77 zvierat. V pláne je vybudovanie aj piatej štátnej karanténnej stanice, pribudnúť by mala v budúcom roku na Záhorí.
„Rezort pôdohospodárstva sa, okrem tém ako je poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, venuje aj veterinárnej starostlivosti nielen o hospodárske zvieratá, našou témou aj starostlivosť o spoločenské zvieratá,“ priblížil za ministerstvo Vnuk. Dodal, že rezort prijal aj viaceré legislatívne zmeny, napríklad zákaz nelegálnych množiarní. Okrem iného ministerstvo finančne podporuje aj útulky pre zvieratá, pre ktoré za uplynulé dva roky vyčlenilo 300-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave pribudla nová karanténna stanica pre zvieratá, v prevádzke bude od decembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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