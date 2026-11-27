Češka Havlíčková chce reprezentovať Slovensko v behu na lyžiach, musí si na to však počkať – VIDEO
Barbora Havlíčková opustila český reprezentačný tím a teraz pracuje na zisku slovenského občianstva. V budúcnosti by Slovensko mohla v behu na lyžiach reprezentovať Češka
27.11.2026 (SITA.sk) - Barbora Havlíčková opustila český reprezentačný tím a teraz pracuje na zisku slovenského občianstva.
V budúcnosti by Slovensko mohla v behu na lyžiach reprezentovať Češka Barbora Havlíčková. Športovkyňa, ktorú v minulosti považovali za možnú nástupkyňu Kateřiny Neumannovej, si však na to ešte musí počkať. Predtým musí získať slovenské občianstvo a je otázne, ako dlho jej tento proces potrvá. Informácie priniesol web seznamzpravy.cz.
Havlíčková bola od apríla súčasťou národného B-tímu, keďže v predchádzajúcom súťažnom ročníku nesplnila potrebné kritériá. Prípravu na novú sezónu už absolvovala individuálne a medzičasom oslovila Zväz slovenského lyžovania (ZSL).
Český zväz oficiálne súhlasil s jej prestupom, čo znamená, že sa vyhne povinnej ročnej "odstávke". Pre úplnú zmenu reprezentačnej príslušnosti však Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) vyžaduje okrem súhlasu aj slovenské občianstvo, ktoré Havlíčková zatiaľ nemá. Tento proces môže trvať niekoľko mesiacov až rok, preto sa očakáva jej štart za Slovensko najskôr v sezóne 2028/2029.
Havlíčková kvôli prestupu obetuje možnosť štartu na tohtosezónnych majstrovstvách sveta vo švédskom Falune aj v seriáli Svetového pohára, čo predstavuje značnú športovú obeť. Počas prechodného obdobia bude stále vlastníčkou českej licencie, ale jej prihlasovanie na medzinárodné preteky bude závisieť od rozhodnutia českého zväzu.
Manažér sekcie severských disciplín ZSL Marián Baláž zdôraznil, že rozhodnutie o prestupe bolo výlučnou iniciatívou Havlíčkovej, ZSL jej len vychádza v ústrety. Za prestupom nie je žiadna snaha zo slovenskej strany. Tréner slovenskej reprezentácie Čech Jan Franc, ktorý je blízky Havlíčkovej, v nej však vidí veľký potenciál.
Barbora Havlíčková bola kedysi označovaná za mládežnícku nádej českého bežeckého lyžovania a jej kariéru poznačili zdravotné problémy a strata formy. Po odchode trénera Franca k slovenskej reprezentácii a stagnácii výkonov sa rozhodla pre zmenu, ktorá však odráža aj vážnu situáciu v českých bežeckých disciplínach, kde v ostatných rokoch aj ďalšie talenty predčasne ukončili kariéru.
Tento "prestup" preto poukazuje na problémy v systéme a schopnosť dlhodobo využiť potenciál športovcov v českom bežeckom lyžovaní. Havlíčková sa k situácii vyjadrila s pokojom a zdôraznila, že jej prioritou je znova nájsť radosť zo športu, čo je podľa jej slov nevyhnutné pre dosiahnutie kvalitných výsledkov.
Prestup športovcov medzi národnými zväzmi je bežný, no v tomto prípade ide o komplexný proces, ktorý okrem športových aspektov zahŕňa aj administratívne záležitosti súvisiace so štátnym občianstvom a licenciami.
Zdroj: SITA.sk - Češka Havlíčková chce reprezentovať Slovensko v behu na lyžiach, musí si na to však počkať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V budúcnosti by Slovensko mohla v behu na lyžiach reprezentovať Češka Barbora Havlíčková. Športovkyňa, ktorú v minulosti považovali za možnú nástupkyňu Kateřiny Neumannovej, si však na to ešte musí počkať. Predtým musí získať slovenské občianstvo a je otázne, ako dlho jej tento proces potrvá. Informácie priniesol web seznamzpravy.cz.
Havlíčková bola od apríla súčasťou národného B-tímu, keďže v predchádzajúcom súťažnom ročníku nesplnila potrebné kritériá. Prípravu na novú sezónu už absolvovala individuálne a medzičasom oslovila Zväz slovenského lyžovania (ZSL).
Česi súhlasia
Český zväz oficiálne súhlasil s jej prestupom, čo znamená, že sa vyhne povinnej ročnej "odstávke". Pre úplnú zmenu reprezentačnej príslušnosti však Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) vyžaduje okrem súhlasu aj slovenské občianstvo, ktoré Havlíčková zatiaľ nemá. Tento proces môže trvať niekoľko mesiacov až rok, preto sa očakáva jej štart za Slovensko najskôr v sezóne 2028/2029.
Havlíčková kvôli prestupu obetuje možnosť štartu na tohtosezónnych majstrovstvách sveta vo švédskom Falune aj v seriáli Svetového pohára, čo predstavuje značnú športovú obeť. Počas prechodného obdobia bude stále vlastníčkou českej licencie, ale jej prihlasovanie na medzinárodné preteky bude závisieť od rozhodnutia českého zväzu.
Ide za známym trénenerom?
Manažér sekcie severských disciplín ZSL Marián Baláž zdôraznil, že rozhodnutie o prestupe bolo výlučnou iniciatívou Havlíčkovej, ZSL jej len vychádza v ústrety. Za prestupom nie je žiadna snaha zo slovenskej strany. Tréner slovenskej reprezentácie Čech Jan Franc, ktorý je blízky Havlíčkovej, v nej však vidí veľký potenciál.
Barbora Havlíčková bola kedysi označovaná za mládežnícku nádej českého bežeckého lyžovania a jej kariéru poznačili zdravotné problémy a strata formy. Po odchode trénera Franca k slovenskej reprezentácii a stagnácii výkonov sa rozhodla pre zmenu, ktorá však odráža aj vážnu situáciu v českých bežeckých disciplínach, kde v ostatných rokoch aj ďalšie talenty predčasne ukončili kariéru.
Problém v systéme
Tento "prestup" preto poukazuje na problémy v systéme a schopnosť dlhodobo využiť potenciál športovcov v českom bežeckom lyžovaní. Havlíčková sa k situácii vyjadrila s pokojom a zdôraznila, že jej prioritou je znova nájsť radosť zo športu, čo je podľa jej slov nevyhnutné pre dosiahnutie kvalitných výsledkov.
Prestup športovcov medzi národnými zväzmi je bežný, no v tomto prípade ide o komplexný proces, ktorý okrem športových aspektov zahŕňa aj administratívne záležitosti súvisiace so štátnym občianstvom a licenciami.
Zdroj: SITA.sk - Češka Havlíčková chce reprezentovať Slovensko v behu na lyžiach, musí si na to však počkať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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