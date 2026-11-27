Srdce na dlani v Trnavskom kraji získal aj Lucián Kudrík, je spojkou medzi políciou a rómskou komunitou
V tomto ročníku prijalo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja spolu 38 platných nominácií v siedmich kategóriách, ktoré predložili organizácie aj jednotlivci z verejnosti. Mimoriadne ocenenie Srdce ...
27.11.2026 (SITA.sk) - V tomto ročníku prijalo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja spolu 38 platných nominácií v siedmich kategóriách, ktoré predložili organizácie aj jednotlivci z verejnosti.
Mimoriadne ocenenie Srdce na dlani Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja získal Lucián Kudrík, ktorý už 13 rokov pôsobí ako dobrovoľný strážca poriadku v Piešťanoch. Pomáha pri komunikácii medzi políciou, rómskou komunitou a ďalšími obyvateľmi mesta.
„S policajtmi spolupracuje pri objasňovaní priestupkov a trestných činov, riešení susedských konfliktov či problémov v komunite. Jeho osobná autorita uľahčuje komunikáciu a riešenie problémových situácií. Policajtom je k dispozícii aj niekoľkokrát týždenne, v prípade potreby dokonca v noci. Za roky dobrovoľníckej činnosti pomohol pri stovkách prípadov,“ zdôvodňuje ocenenie Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.
Okrem mimoriadneho udelilo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja aj sedem ďalších ocenení v rôznych kategóriách. Medzi ocenenými bol napríklad Rudolf Rokošný, ktorý sa dobrovoľnícky podieľa na rozvoji komunitného života v Trnave a učí deti a mládež skateboardingu, ocenenie získal aj dobrovoľnícky projekt Polievka z lásky, ktorý už deväť rokov prináša pomoc ľuďom bez domova v Piešťanoch a ocenenie získal aj Slovenský cykloklub Bicyglo z Trnavy, ktorý dlhodobo rozvíja cykloturistiku a cyklodopravu v Trnave a okolí. Za podporu firemného dobrovoľníctva bola ocenená spoločnosť Stellantis z Trnavy.
V tomto ročníku prijalo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja spolu 38 platných nominácií v siedmich kategóriách, ktoré predložili organizácie aj jednotlivci z verejnosti. Udeľovanie ocenení sa konalo v Dome kultúry v Galante.
Zdroj: SITA.sk - Srdce na dlani v Trnavskom kraji získal aj Lucián Kudrík, je spojkou medzi políciou a rómskou komunitou © SITA Všetky práva vyhradené.
Mimoriadne ocenenie Srdce na dlani Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja získal Lucián Kudrík, ktorý už 13 rokov pôsobí ako dobrovoľný strážca poriadku v Piešťanoch. Pomáha pri komunikácii medzi políciou, rómskou komunitou a ďalšími obyvateľmi mesta.
„S policajtmi spolupracuje pri objasňovaní priestupkov a trestných činov, riešení susedských konfliktov či problémov v komunite. Jeho osobná autorita uľahčuje komunikáciu a riešenie problémových situácií. Policajtom je k dispozícii aj niekoľkokrát týždenne, v prípade potreby dokonca v noci. Za roky dobrovoľníckej činnosti pomohol pri stovkách prípadov,“ zdôvodňuje ocenenie Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.
Okrem mimoriadneho udelilo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja aj sedem ďalších ocenení v rôznych kategóriách. Medzi ocenenými bol napríklad Rudolf Rokošný, ktorý sa dobrovoľnícky podieľa na rozvoji komunitného života v Trnave a učí deti a mládež skateboardingu, ocenenie získal aj dobrovoľnícky projekt Polievka z lásky, ktorý už deväť rokov prináša pomoc ľuďom bez domova v Piešťanoch a ocenenie získal aj Slovenský cykloklub Bicyglo z Trnavy, ktorý dlhodobo rozvíja cykloturistiku a cyklodopravu v Trnave a okolí. Za podporu firemného dobrovoľníctva bola ocenená spoločnosť Stellantis z Trnavy.
V tomto ročníku prijalo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja spolu 38 platných nominácií v siedmich kategóriách, ktoré predložili organizácie aj jednotlivci z verejnosti. Udeľovanie ocenení sa konalo v Dome kultúry v Galante.
Zdroj: SITA.sk - Srdce na dlani v Trnavskom kraji získal aj Lucián Kudrík, je spojkou medzi políciou a rómskou komunitou © SITA Všetky práva vyhradené.
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