Srdcom na dlani ocenili 17 dobrovoľníckych príbehov v Prešovskom kraji
Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala laureátov z 64 platných nominácií v ôsmich kategóriách. Sedemnásť jednotlivcov, skupín a organizácií ocenili vo štvrtok 26. novembra v sále PKO v Prešove v ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala laureátov z 64 platných nominácií v ôsmich kategóriách.
Sedemnásť jednotlivcov, skupín a organizácií ocenili vo štvrtok 26. novembra v sále PKO v Prešove v rámci jubilejného 25. ročníka podujatia Srdce na dlani. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala laureátov z 64 platných nominácií v ôsmich kategóriách. Ocenenie každoročne udeľuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) za nezištnú pomoc a prácu v prospech druhých.
Ako informovala PR manažérka PDC Eva Mikita, nominácie podľa organizátorov predstavili široké spektrum dobrovoľníckych aktivít – od pomoci ľuďom v náročných životných situáciách cez rozvoj miestnych komunít a ochranu životného prostredia až po vzdelávanie a podporu inklúzie.
„Každá nominácia prináša jedinečný príbeh, ktorý si zaslúži pozornosť. Aj keď môžeme oceniť len niektorých, chceme zviditeľniť a poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhajú druhým. Veríme, že ich príbehy môžu byť inšpiráciou aj pre ďalších ľudí,“ uviedla koordinátorka oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji Lívia Pénzeš.
V kategórii mladých dobrovoľníkov do 30 rokov ocenili Jakuba Repaského z Ražnian za spracovávanie údajov o okrúžkovaných vtákoch pre Slovenskú ornitologickú spoločnosť a Timoteja Sidora z Vranova n/Topľou za organizovanie charitatívnych internetových vysielaní na podporu liečby a rehabilitácií chorých detí. Medzi dobrovoľníkmi pomáhajúcimi v kraji získali ocenenie Alexandra Harvanová z Humenného za rozvoj knižnej a kultúrnej komunity a podporu detí prostredníctvom Knižného štipendia a Adriana Hricová z Vranova n/Topľou za viac ako 600 hodín pomoci seniorom v Liečebni sv. Filomény.
V kategórii koordinátorov dobrovoľníkov ocenili Zdenka Petráska zo Záhradného za koordináciu prác pri obnove Kapušianskeho hradu a Ondreja Majerčáka z Lendaku za vedenie dobrovoľníkov eRka na Spiši. Medzi dobrovoľníckymi skupinami uspeli Šedzikart zo Záhradného, ktorý sa venuje premene verejných priestorov a rozvoju komunitného života, a rodinná skupina Figurovci z okresu Prešov, ktorá sa podieľa na tvorbe interaktívnych výstav približujúcich vedu.
V kategórii dobrovoľníckych projektov ocenili Mladých filantropov Komunitnej nadácie Bardejov za 15 rokov práce s mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva a filantropie a iniciatívu Kino aj s autizmom z Bardejova, ktorá sprístupňuje filmové predstavenia ľuďom s autizmom a ich rodinám. Projekt sa rozšíril do 12 kín na Slovensku. Za podporu dobrovoľníctva získali ocenenia Stredná odborná škola hotelová Vysoké Tatry a Súkromná základná škola Aves – Felix Bardejov. Obe školy vedú žiakov k nezištnej pomoci a zapájajú ich do aktivít v prospech komunity.
V kategórii dlhodobej dobrovoľníckej pomoci ocenili Evu Kaľovú zo Sveržova za šesť rokov pomoci ľuďom v núdzi a dvojicu Miriam Lukáčová a Dominika Copušová z Materského centra Bambino v Poprade za viac ako 15 rokov dobrovoľníckej práce s rodinami. Mimoriadne ocenenia získali Veronika Kmetóny Gazdová z Prešova za podporu rodín predčasne narodených detí, Martina Baňasová z Ľubotíc za dve desaťročia práce s deťmi a mládežou a Helena Vancová z Drienova za dlhoročné rozvíjanie kultúrneho a komunitného života v obci.
Päť nominácií z Prešovského kraja postúpilo aj na národné oceňovanie Srdce na dlani. Ide o Jakuba Repaského, Alexandru Harvanovú, Zdenka Petráska, skupinu Šedzikart a projekt Mladí filantropi Komunitnej nadácie Bardejov. Tohtoročný ročník sa konal v roku 2026, ktorý Organizácia Spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok dobrovoľníctva.
Zdroj: SITA.sk - Srdcom na dlani ocenili 17 dobrovoľníckych príbehov v Prešovskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedemnásť jednotlivcov, skupín a organizácií ocenili vo štvrtok 26. novembra v sále PKO v Prešove v rámci jubilejného 25. ročníka podujatia Srdce na dlani. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala laureátov z 64 platných nominácií v ôsmich kategóriách. Ocenenie každoročne udeľuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) za nezištnú pomoc a prácu v prospech druhých.
Ako informovala PR manažérka PDC Eva Mikita, nominácie podľa organizátorov predstavili široké spektrum dobrovoľníckych aktivít – od pomoci ľuďom v náročných životných situáciách cez rozvoj miestnych komunít a ochranu životného prostredia až po vzdelávanie a podporu inklúzie.
Ocenili jednotlivcov aj skupiny
„Každá nominácia prináša jedinečný príbeh, ktorý si zaslúži pozornosť. Aj keď môžeme oceniť len niektorých, chceme zviditeľniť a poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhajú druhým. Veríme, že ich príbehy môžu byť inšpiráciou aj pre ďalších ľudí,“ uviedla koordinátorka oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji Lívia Pénzeš.
V kategórii mladých dobrovoľníkov do 30 rokov ocenili Jakuba Repaského z Ražnian za spracovávanie údajov o okrúžkovaných vtákoch pre Slovenskú ornitologickú spoločnosť a Timoteja Sidora z Vranova n/Topľou za organizovanie charitatívnych internetových vysielaní na podporu liečby a rehabilitácií chorých detí. Medzi dobrovoľníkmi pomáhajúcimi v kraji získali ocenenie Alexandra Harvanová z Humenného za rozvoj knižnej a kultúrnej komunity a podporu detí prostredníctvom Knižného štipendia a Adriana Hricová z Vranova n/Topľou za viac ako 600 hodín pomoci seniorom v Liečebni sv. Filomény.
V kategórii koordinátorov dobrovoľníkov ocenili Zdenka Petráska zo Záhradného za koordináciu prác pri obnove Kapušianskeho hradu a Ondreja Majerčáka z Lendaku za vedenie dobrovoľníkov eRka na Spiši. Medzi dobrovoľníckymi skupinami uspeli Šedzikart zo Záhradného, ktorý sa venuje premene verejných priestorov a rozvoju komunitného života, a rodinná skupina Figurovci z okresu Prešov, ktorá sa podieľa na tvorbe interaktívnych výstav približujúcich vedu.
V kategórii dobrovoľníckych projektov ocenili Mladých filantropov Komunitnej nadácie Bardejov za 15 rokov práce s mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva a filantropie a iniciatívu Kino aj s autizmom z Bardejova, ktorá sprístupňuje filmové predstavenia ľuďom s autizmom a ich rodinám. Projekt sa rozšíril do 12 kín na Slovensku. Za podporu dobrovoľníctva získali ocenenia Stredná odborná škola hotelová Vysoké Tatry a Súkromná základná škola Aves – Felix Bardejov. Obe školy vedú žiakov k nezištnej pomoci a zapájajú ich do aktivít v prospech komunity.
Päť nominácií postúpilo na národné oceňovanie
V kategórii dlhodobej dobrovoľníckej pomoci ocenili Evu Kaľovú zo Sveržova za šesť rokov pomoci ľuďom v núdzi a dvojicu Miriam Lukáčová a Dominika Copušová z Materského centra Bambino v Poprade za viac ako 15 rokov dobrovoľníckej práce s rodinami. Mimoriadne ocenenia získali Veronika Kmetóny Gazdová z Prešova za podporu rodín predčasne narodených detí, Martina Baňasová z Ľubotíc za dve desaťročia práce s deťmi a mládežou a Helena Vancová z Drienova za dlhoročné rozvíjanie kultúrneho a komunitného života v obci.
Päť nominácií z Prešovského kraja postúpilo aj na národné oceňovanie Srdce na dlani. Ide o Jakuba Repaského, Alexandru Harvanovú, Zdenka Petráska, skupinu Šedzikart a projekt Mladí filantropi Komunitnej nadácie Bardejov. Tohtoročný ročník sa konal v roku 2026, ktorý Organizácia Spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok dobrovoľníctva.
Zdroj: SITA.sk - Srdcom na dlani ocenili 17 dobrovoľníckych príbehov v Prešovskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
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