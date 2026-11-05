14 duetov, hviezdni hostia a novinka s Fragile! Robo Opatovský predstavuje Vianočné duetá 2 a vyráža na turné!
Rok a pol tvorby, vyše 30 hudobných nápadov a napokon 14 duetov s hviezdami slovenskej a českej hudobnej scény. Robo Opatovský vydáva nový album Vianočné duetá 2 a spolu so skupinou Fragile ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Rok a pol tvorby, vyše 30 hudobných nápadov a napokon 14 duetov s hviezdami slovenskej a českej hudobnej scény.
Robo Opatovský vydáva nový album Vianočné duetá 2 a spolu so skupinou Fragile predstavuje skladbu Krása aj s novým vianočným videoklipom. Spoločne už čoskoro vyrazia aj na vianočné turné.
Vianočná atmosféra sa niekedy rodí aj uprostred horúceho leta. Svoje o tom vie Robo Opatovský, ktorý na novom albume pracoval rok a pol. Niektoré skladby vznikali dokonca počas najväčších horúčav.
"Pamätám si, ako sme toto leto pri 42 stupňoch nahrávali vianočnú skladbu s Nelou Pociskovou a gospelovým zborom. Vonku horúčava, v štúdiu Vianoce. Bol to poriadny kontrast, ale práve takéto momenty si človek zapamätá," spomína s úsmevom spevák.
Na albume Vianočné duetá 2 spojil svoje sily so štrnástimi interpretmi a hudobnými zoskupeniami. Medzi hosťami nechýbajú Michal David, Peter Lipa, Ondrej Kandráč, Lukáš Adamec, Marián Čekovský, Nela Pocisková, Bystrík, Ondřej Gregor Brzobohatý, Miro Jaroš či skupina Fragile.
"Mal som viac ako tridsať hudobných nápadov, z ktorých som postupne vyberal tie najsilnejšie. Pri každej skladbe som premýšľal aj nad tým, komu by najviac pristala. Chcel som, aby každé spojenie malo svoju atmosféru a vlastný príbeh," vysvetľuje Robo Opatovský.
Album nadväzuje na úspešné Vianočné duetá, ktoré získali platinové ocenenie. Jednou z noviniek je skladba Krása, ktorú Robo nahral so skupinou Fragile. Zaujímavé je, že ich spolupráca sa nezačala úplne podľa pôvodného plánu.
"Braňovi Kostkovi som najskôr ponúkol inú skladbu, ale tá ho veľmi neoslovila. Keď si však vypočul ďalšie moje piesne, objavil Krásu a okamžite si ju zamiloval. A ja som veľmi rád, pretože práve s hlasmi Fragile dostala táto skladba nádherný nový rozmer," prezrádza Robo.
Pre Braňa Kostku má spolupráca aj osobný význam. S Robom ich spája spoločné štúdium na konzervatóriu aj dlhoročné priateľstvo.
"S Robom nás spája nielen spoločné štúdium na konzervatóriu, kde sa začali formovať naše hudobné sny, ale aj radosť z toho, že si ich dnes môžeme plniť. Robíme hudbu, ktorú milujeme, obklopení priateľmi v kapele, s ktorými zdieľame rovnakú vášeň. A predovšetkým ju robíme pre vás – pre ľudí, ktorým prináša radosť a ktorí nám celý čas fandia. Mám zo spoločnej piesne Krása veľkú radosť," hovorí líder Fragile Braňo Kostka.
Novinku Krása predstavujú Robo Opatovský a Fragile aj s novým vianočným videoklipom. Fanúšikovia si ju budú môcť vychutnať naživo počas šiestich spoločných koncertov. Na vybraných vystúpeniach sa k nim pridajú aj Lukáš Adamec a Bystrík.
"Vianočné koncerty sú pre mňa každoročne niečím výnimočným. Tento rok sa však teším ešte viac. Budeme hrať nové piesne, stretneme sa s fanúšikmi a spolu s Fragile prinesieme na pódiá atmosféru, ktorú sme vytvorili v štúdiu. Verím, že si tie Vianoce spolu krásne užijeme," uzatvára Robo Opatovský.
Okrem spoločných koncertov čakajú Roba Opatovského aj samostatné vianočné vystúpenia, 24. novembra v Banskej Bystrici, 28. novembra v Piešťanoch a 18. decembra v Senci.
8. 12. Košice – Fragile, hosť Lukáš Adamec
12. 12. Bratislava – Fragile
13. 12. Trnava – Fragile, hosť Bystrík
15. 12. Nitra – Fragile, hosť Bystrík
19. 12. Žilina – Fragile
20. 12. Trenčín – Fragile, hosť Lukáš Adamec
Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/event/Vianocne-koncerty-Fragile-Robo-Opatovsky
Všetky informácie tu https://www.roboopatovsky.com/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 14 duetov, hviezdni hostia a novinka s Fragile! Robo Opatovský predstavuje Vianočné duetá 2 a vyráža na turné! © SITA Všetky práva vyhradené.
Robo Opatovský vydáva nový album Vianočné duetá 2 a spolu so skupinou Fragile predstavuje skladbu Krása aj s novým vianočným videoklipom. Spoločne už čoskoro vyrazia aj na vianočné turné.
Vianočná atmosféra sa niekedy rodí aj uprostred horúceho leta. Svoje o tom vie Robo Opatovský, ktorý na novom albume pracoval rok a pol. Niektoré skladby vznikali dokonca počas najväčších horúčav.
"Pamätám si, ako sme toto leto pri 42 stupňoch nahrávali vianočnú skladbu s Nelou Pociskovou a gospelovým zborom. Vonku horúčava, v štúdiu Vianoce. Bol to poriadny kontrast, ale práve takéto momenty si človek zapamätá," spomína s úsmevom spevák.
Na albume Vianočné duetá 2 spojil svoje sily so štrnástimi interpretmi a hudobnými zoskupeniami. Medzi hosťami nechýbajú Michal David, Peter Lipa, Ondrej Kandráč, Lukáš Adamec, Marián Čekovský, Nela Pocisková, Bystrík, Ondřej Gregor Brzobohatý, Miro Jaroš či skupina Fragile.
"Mal som viac ako tridsať hudobných nápadov, z ktorých som postupne vyberal tie najsilnejšie. Pri každej skladbe som premýšľal aj nad tým, komu by najviac pristala. Chcel som, aby každé spojenie malo svoju atmosféru a vlastný príbeh," vysvetľuje Robo Opatovský.
Album nadväzuje na úspešné Vianočné duetá, ktoré získali platinové ocenenie. Jednou z noviniek je skladba Krása, ktorú Robo nahral so skupinou Fragile. Zaujímavé je, že ich spolupráca sa nezačala úplne podľa pôvodného plánu.
"Braňovi Kostkovi som najskôr ponúkol inú skladbu, ale tá ho veľmi neoslovila. Keď si však vypočul ďalšie moje piesne, objavil Krásu a okamžite si ju zamiloval. A ja som veľmi rád, pretože práve s hlasmi Fragile dostala táto skladba nádherný nový rozmer," prezrádza Robo.
Pre Braňa Kostku má spolupráca aj osobný význam. S Robom ich spája spoločné štúdium na konzervatóriu aj dlhoročné priateľstvo.
"S Robom nás spája nielen spoločné štúdium na konzervatóriu, kde sa začali formovať naše hudobné sny, ale aj radosť z toho, že si ich dnes môžeme plniť. Robíme hudbu, ktorú milujeme, obklopení priateľmi v kapele, s ktorými zdieľame rovnakú vášeň. A predovšetkým ju robíme pre vás – pre ľudí, ktorým prináša radosť a ktorí nám celý čas fandia. Mám zo spoločnej piesne Krása veľkú radosť," hovorí líder Fragile Braňo Kostka.
Novinku Krása predstavujú Robo Opatovský a Fragile aj s novým vianočným videoklipom. Fanúšikovia si ju budú môcť vychutnať naživo počas šiestich spoločných koncertov. Na vybraných vystúpeniach sa k nim pridajú aj Lukáš Adamec a Bystrík.
"Vianočné koncerty sú pre mňa každoročne niečím výnimočným. Tento rok sa však teším ešte viac. Budeme hrať nové piesne, stretneme sa s fanúšikmi a spolu s Fragile prinesieme na pódiá atmosféru, ktorú sme vytvorili v štúdiu. Verím, že si tie Vianoce spolu krásne užijeme," uzatvára Robo Opatovský.
Okrem spoločných koncertov čakajú Roba Opatovského aj samostatné vianočné vystúpenia, 24. novembra v Banskej Bystrici, 28. novembra v Piešťanoch a 18. decembra v Senci.
Vianočné turné Robo Opatovský a Fragile 2026
8. 12. Košice – Fragile, hosť Lukáš Adamec
12. 12. Bratislava – Fragile
13. 12. Trnava – Fragile, hosť Bystrík
15. 12. Nitra – Fragile, hosť Bystrík
19. 12. Žilina – Fragile
20. 12. Trenčín – Fragile, hosť Lukáš Adamec
Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/event/Vianocne-koncerty-Fragile-Robo-Opatovsky
Všetky informácie tu https://www.roboopatovsky.com/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 14 duetov, hviezdni hostia a novinka s Fragile! Robo Opatovský predstavuje Vianočné duetá 2 a vyráža na turné! © SITA Všetky práva vyhradené.
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