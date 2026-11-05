Po zisku Zlatej lopty prišlo predĺženie zmluvy. Kane zostane v Bayerne Mníchov do leta 2029 – VIDEO
Kapitán anglickej reprezentácie a už aj držiteľ Zlatej lopty zostane v Bavorsku o dva roky dlhšie. Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane predĺžil zmluvu s úradujúcim ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Kapitán anglickej reprezentácie a už aj držiteľ Zlatej lopty zostane v Bavorsku o dva roky dlhšie.
Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane predĺžil zmluvu s úradujúcim nemeckým majstrom Bayernom Mnichov o ďalšie dva roky. To znamená, že aktuálny víťaz Zlatej lopty zostane v bundesligovom klube až do leta 2029.
Tridsaťtriročný rodák z východolondýnskeho obvodu Leytonstone prišiel do Bayernu v roku 2023 z Tottenhamu Hotspur a za tri roky absolvoval 161 zápasov vo všetkých súťažiach, nastrieľal v nich obdivuhodných 156 gólov.
"Cítim sa v Bayern ako doma. Milujem tento klub, fanúšikov a mesto Mníchov. Máme fantastický tím a výnimočného trénera Vincenta Kompanyho. Som veľmi hrdý na to, že môžem byť súčasťou tohto klubu. Moja celá rodina je tu veľmi šťastná. Chcel som zostať a teraz sa teším na budúcnosť," uviedol Kane vo vyhlásení.
Pred príchodom do Bavorska počas viac ako desiatich rokov v londýnskom Tottenhame nezískal žiadnu tímovú trofej, ale s Bayernom už triumfoval v dvoch ročníkoch I. bundesligy a získal Nemecký pohár. V Lige majstrov sa tím dostal do semifinále dvakrát za tri sezóny.
Kane nedávno získal Zlatú loptu a stal sa prvým Angličanom s touto trofejou od roku 2001, keď ju získal Michael Owen. Futbalista Bayernu na ňu čakal od roku 1981 a úspechu Karla-Heinza Rummeniggeho.
V septembri sa Kane stal rekordérom nemeckej I. bundesligy, keď hranicu 100 gólov dosiahol v 98 zápasoch, čím o 31 zápasov prekonal predchádzajúci rekord Dietera Müllera z roku 1977.
"Sme absolútne nadšení, že sme predĺžili kontrakt s Harrym Kaneom. Máme na ihrisku držiteľa Zlatej lopty - tímového hráča, lídra a najlepšieho univerzálneho útočníka na svete. Každý deň profituje z jeho kvalít ako hráča i človeka celý klub," povedal športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund.
Rokovania o predĺžení kontraktu Angličana prebiehali od augusta, hlavným bodom diskusie bola dĺžka novej zmluvy. Napriek špekuláciám o možnom návrate do Premier League jeho budúcnosť v Bayerne nebola nikdy spochybňovaná.
"Keď som prišiel, určite som si myslel, že sa raz vrátim do Anglicka. Už ten apetít nemám tak veľký. Som tu mimoriadne šťastný a otvorilo mi to oči pre úplne iný svet futbalu mimo Anglicka. Oceňujem európsky futbal ešte viac," vyjadril sa Kane v auguste pre magazín FourFourTwo.
Kane bol so 61 gólmi najlepším strelcom Bayernu v minulom ročníku a k tomu pridal 12 gólov za reprezentáciu Anglicka, čo je v tomto storočí druhý najvyšší počet gólov v sezóne po Lionelovi Messim, ktorý v ročníku 2011/2012 súperom "nasúkal" 82 presných zásahov.
Vo svojej ďakovnej reči po prevzatí Zlatej lopty vyslovil vďaku spoluhráčom a klubu: "Bez vás, mojich spoluhráčov, by to nebolo možné. Ďakujem vám všetkým, ako ma tlačíte a ako spolu súťažíme."
Bayern Mníchov vyhral minulý ročník I. bundesligy aj Nemecký pohár, pričom v semifinále Ligy majstrov prehral veľmi tesne s neskorším šampiónom Parížom Saint-Gerrmain.
V tejto sezóne sú Bavori jediný zatiaľ nezdolaný tím z piatich najprestížnejších európskych futbalových líg. V bundeslige vedú tabuľku pred Borussiou Dortmund, avšak len o skóre. V Lige majstrov sú po štyroch zápasoch na 13. mieste 36-člennej tabuľky.
Zdroj: SITA.sk - Po zisku Zlatej lopty prišlo predĺženie zmluvy. Kane zostane v Bayerne Mníchov do leta 2029 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane predĺžil zmluvu s úradujúcim nemeckým majstrom Bayernom Mnichov o ďalšie dva roky. To znamená, že aktuálny víťaz Zlatej lopty zostane v bundesligovom klube až do leta 2029.
Tridsaťtriročný rodák z východolondýnskeho obvodu Leytonstone prišiel do Bayernu v roku 2023 z Tottenhamu Hotspur a za tri roky absolvoval 161 zápasov vo všetkých súťažiach, nastrieľal v nich obdivuhodných 156 gólov.
"Cítim sa v Bayern ako doma. Milujem tento klub, fanúšikov a mesto Mníchov. Máme fantastický tím a výnimočného trénera Vincenta Kompanyho. Som veľmi hrdý na to, že môžem byť súčasťou tohto klubu. Moja celá rodina je tu veľmi šťastná. Chcel som zostať a teraz sa teším na budúcnosť," uviedol Kane vo vyhlásení.
Pred príchodom do Bavorska počas viac ako desiatich rokov v londýnskom Tottenhame nezískal žiadnu tímovú trofej, ale s Bayernom už triumfoval v dvoch ročníkoch I. bundesligy a získal Nemecký pohár. V Lige majstrov sa tím dostal do semifinále dvakrát za tri sezóny.
Rekordér bundesligy
Kane nedávno získal Zlatú loptu a stal sa prvým Angličanom s touto trofejou od roku 2001, keď ju získal Michael Owen. Futbalista Bayernu na ňu čakal od roku 1981 a úspechu Karla-Heinza Rummeniggeho.
V septembri sa Kane stal rekordérom nemeckej I. bundesligy, keď hranicu 100 gólov dosiahol v 98 zápasoch, čím o 31 zápasov prekonal predchádzajúci rekord Dietera Müllera z roku 1977.
"Sme absolútne nadšení, že sme predĺžili kontrakt s Harrym Kaneom. Máme na ihrisku držiteľa Zlatej lopty - tímového hráča, lídra a najlepšieho univerzálneho útočníka na svete. Každý deň profituje z jeho kvalít ako hráča i človeka celý klub," povedal športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund.
Chcel zostať v Nemecku
Rokovania o predĺžení kontraktu Angličana prebiehali od augusta, hlavným bodom diskusie bola dĺžka novej zmluvy. Napriek špekuláciám o možnom návrate do Premier League jeho budúcnosť v Bayerne nebola nikdy spochybňovaná.
"Keď som prišiel, určite som si myslel, že sa raz vrátim do Anglicka. Už ten apetít nemám tak veľký. Som tu mimoriadne šťastný a otvorilo mi to oči pre úplne iný svet futbalu mimo Anglicka. Oceňujem európsky futbal ešte viac," vyjadril sa Kane v auguste pre magazín FourFourTwo.
Kane bol so 61 gólmi najlepším strelcom Bayernu v minulom ročníku a k tomu pridal 12 gólov za reprezentáciu Anglicka, čo je v tomto storočí druhý najvyšší počet gólov v sezóne po Lionelovi Messim, ktorý v ročníku 2011/2012 súperom "nasúkal" 82 presných zásahov.
Vo svojej ďakovnej reči po prevzatí Zlatej lopty vyslovil vďaku spoluhráčom a klubu: "Bez vás, mojich spoluhráčov, by to nebolo možné. Ďakujem vám všetkým, ako ma tlačíte a ako spolu súťažíme."
Bayern je zatiaľ bez prehry
Bayern Mníchov vyhral minulý ročník I. bundesligy aj Nemecký pohár, pričom v semifinále Ligy majstrov prehral veľmi tesne s neskorším šampiónom Parížom Saint-Gerrmain.
V tejto sezóne sú Bavori jediný zatiaľ nezdolaný tím z piatich najprestížnejších európskych futbalových líg. V bundeslige vedú tabuľku pred Borussiou Dortmund, avšak len o skóre. V Lige majstrov sú po štyroch zápasoch na 13. mieste 36-člennej tabuľky.
Zdroj: SITA.sk - Po zisku Zlatej lopty prišlo predĺženie zmluvy. Kane zostane v Bayerne Mníchov do leta 2029 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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