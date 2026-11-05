Klopp do nemeckej reprezentácie povolal aj skúseného Füllkruga, šancu dostane aj 17-ročný Mohya
Nemecký tréner Jürgen Klopp zaradil do 24-členného tímu na Ligu národov aj Brajana Grudu a Finna Jeltscha. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp na novembrové zápasy ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Nemecký tréner Jürgen Klopp zaradil do 24-členného tímu na Ligu národov aj Brajana Grudu a Finna Jeltscha.
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp na novembrové zápasy Ligy národov nominoval aj skúseného útočníka Niclasa Füllkruga, do 24-členného tímu sa dostal aj mladý stredopoliar Wael Mohya z Borussie Mönchengladbach.
Po tom, čo Klopp v septembri povolal až 44 hráčov, aby si spravil lepší obraz o dostupných talentoch, bolo potrebné vynechať niektorých etablovaných reprezentantov i mladších hráčov. Miesto v mužstve tak nezískali napríklad Nick Woltemade, Karim Adeyemi, Nadiem Amiri či David Raum. Zranenia si stále doliečujú Jamal Musiala a Serge Gnabry.
"Po tom, čo sme mali v septembri širší 44-členný zoznam, bolo veľmi náročné robiť tieto rozhodnutia, ale v pozitívnom zmysle - to znamená, že viac hráčov si nomináciu zaslúžilo. Čím viac kvality máte, tým náročnejšie, ale zároveň lepšie je rozhodovať o konečnom výbere," komentoval Klopp.
Ten v minulosti viedol FC Liverpool aj Borussiu Dortmund, reprezentáciu Nemecka prevzal v lete 2026 po neúspechu Nemcov na svetovom šampionáte v Severnej Amerike. Nationalelf na ostatných troch MS neskončil lepšie ako na 17. priečke.
"Potrebujeme sa sústrediť na mladších hráčov s dlhodobým výhľadom, no 33-ročný Füllkrug sa výkonmi nedá nedoceniť. Hral veľa zápasov a jeho forma bola skvelá. Strelil rôzne typy gólov a jeho vplyv na tím bol neuveriteľný, nielen gólovo, ale aj spôsobom hry. Jeho nominácia bola jednoduchá a potešením pre mňa bolo mu to oznámiť," vysvetlil tréner. Po návrate do Werderu Brémy v lete strelil Füllkrug dvanásť gólov v desiatich zápasoch naprieč všetkými súťažami.
Sedemnásťročný Mohya sa v Kloppovom predchádzajúcom výbere nenachádzal, no v aktuálnom ročníku nastupuje za Mönchengladbach v skvelej forme. "Som ohromený jeho talentom aj sebavedomím. Chcel som ho vidieť v akcii na ihrisku aj v tréningu, aby som získal bližší obraz," podotkol kouč.
Pozvánku do reprezentácie dostal aj Brajan Gruda z RB Lipsko, ktorý je na hosťovaní z Brightonu. Medzi obrancami je aj Finn Jeltsch zo Stuttgartu. "Brajan hrá ako chlapec z ulice, je to dravec a jeho potenciál ešte nie je plne využitý," uviedol Klopp.
Nemecká reprezentácia nastúpi 13. novembra proti Srbsku v Belehrade a 16. novembra doma v Berlíne proti tradičnému rivalovi Holandsku.
Zdroj: SITA.sk - Klopp do nemeckej reprezentácie povolal aj skúseného Füllkruga, šancu dostane aj 17-ročný Mohya © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp na novembrové zápasy Ligy národov nominoval aj skúseného útočníka Niclasa Füllkruga, do 24-členného tímu sa dostal aj mladý stredopoliar Wael Mohya z Borussie Mönchengladbach.
Po tom, čo Klopp v septembri povolal až 44 hráčov, aby si spravil lepší obraz o dostupných talentoch, bolo potrebné vynechať niektorých etablovaných reprezentantov i mladších hráčov. Miesto v mužstve tak nezískali napríklad Nick Woltemade, Karim Adeyemi, Nadiem Amiri či David Raum. Zranenia si stále doliečujú Jamal Musiala a Serge Gnabry.
Ťažký výber
"Po tom, čo sme mali v septembri širší 44-členný zoznam, bolo veľmi náročné robiť tieto rozhodnutia, ale v pozitívnom zmysle - to znamená, že viac hráčov si nomináciu zaslúžilo. Čím viac kvality máte, tým náročnejšie, ale zároveň lepšie je rozhodovať o konečnom výbere," komentoval Klopp.
Ten v minulosti viedol FC Liverpool aj Borussiu Dortmund, reprezentáciu Nemecka prevzal v lete 2026 po neúspechu Nemcov na svetovom šampionáte v Severnej Amerike. Nationalelf na ostatných troch MS neskončil lepšie ako na 17. priečke.
"Potrebujeme sa sústrediť na mladších hráčov s dlhodobým výhľadom, no 33-ročný Füllkrug sa výkonmi nedá nedoceniť. Hral veľa zápasov a jeho forma bola skvelá. Strelil rôzne typy gólov a jeho vplyv na tím bol neuveriteľný, nielen gólovo, ale aj spôsobom hry. Jeho nominácia bola jednoduchá a potešením pre mňa bolo mu to oznámiť," vysvetlil tréner. Po návrate do Werderu Brémy v lete strelil Füllkrug dvanásť gólov v desiatich zápasoch naprieč všetkými súťažami.
Šanca pre nové tváre
Sedemnásťročný Mohya sa v Kloppovom predchádzajúcom výbere nenachádzal, no v aktuálnom ročníku nastupuje za Mönchengladbach v skvelej forme. "Som ohromený jeho talentom aj sebavedomím. Chcel som ho vidieť v akcii na ihrisku aj v tréningu, aby som získal bližší obraz," podotkol kouč.
Pozvánku do reprezentácie dostal aj Brajan Gruda z RB Lipsko, ktorý je na hosťovaní z Brightonu. Medzi obrancami je aj Finn Jeltsch zo Stuttgartu. "Brajan hrá ako chlapec z ulice, je to dravec a jeho potenciál ešte nie je plne využitý," uviedol Klopp.
Nemecká reprezentácia nastúpi 13. novembra proti Srbsku v Belehrade a 16. novembra doma v Berlíne proti tradičnému rivalovi Holandsku.
Zdroj: SITA.sk - Klopp do nemeckej reprezentácie povolal aj skúseného Füllkruga, šancu dostane aj 17-ročný Mohya © SITA Všetky práva vyhradené.
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