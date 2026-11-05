Štát podľa opozície dlhodobo prehliada problémy, verejnosť sa o zbitom dievčati dozvedela o týždeň neskôr – VIDEO
Policajti informovali, že sa týmto prípadom zaoberajú od 29. októbra, že stotožnili podozrivých a v obci posilnili hliadky. Kresťanskí demokrati reagujú na vážny incident vo Veľkej Lomnici z 29. ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Policajti informovali, že sa týmto prípadom zaoberajú od 29. októbra, že stotožnili podozrivých a v obci posilnili hliadky.
Kresťanskí demokrati reagujú na vážny incident vo Veľkej Lomnici z 29. októbra. Skupina detí zbila maloleté dievča a vyzliekli ho donaha. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozornilo, že verejnosť sa o tomto útoku dozvedela až tento týždeň z videa na sociálnej sieti.
„Nejde o ojedinelý prípad, ale o varovanie pred problémom, ktorý štát dlhodobo prehliada,“ uviedlo KDH, ktoré žiada, aby si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) sadli za jeden stôl a pripravili konkrétne opatrenia.
Poslanec za KDH František Majerský, ktorý pracuje ako záchranár, ihneď po zverejnení videa kontaktoval ministra vnútra. To, čo je vidieť vo videu je podľa neho absolútne za čiarou. Zdôraznil, že bez ohľadu na to, odkiaľ je dievča alebo útočníci, má každé dieťa právo na bezpečie a dôstojnosť.
Policajti informovali, že sa týmto prípadom zaoberajú od 29. októbra, že stotožnili podozrivých a v obci posilnili hliadky. Podľa Majerského sa však podobné útoky na verejnosť často ani nedostanú. Upozornil, že prípad z Veľkej Lomnice nie je ojedinelý.
„Týchto prípadov, bohužiaľ, pribúda, ale nikto ich nerieši. Dievčatá sa boja o tom rozprávať. Boja sa ponižovania v osade, boja sa bitiek, boja sa agresie skupiny mladých tínedžerov. Toto nie je ojedinelá vec, a spoločnosť si pred tým zatvára oči,“ povedal Majerský. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že mnohé takéto prípady sa nikdy nedostanú ani k polícii, pretože obete zo strachu a pod tlakom uzavretej komunity útok neoznámia.
„Trestne zodpovedný je navyše podľa slovenského práva ten, kto dovŕšil 14 rokov veku. Situácia v osadách na východnom Slovensku je obrovský problém našej spoločnosti a nesmieme si pred ňou zatvárať oči. V podmienkach, v akých tam žijú niektorí naši spoluobčania, vzniká prostredie, v ktorom násilie páchajú aj deti. Mnohé z nich ešte nemajú trestnoprávnu zodpovednosť,“ upozornil Majerský. KDH vyzýva vládu, aby zvolala rokovanie príslušných ministerstiev a začali prijímať opatrenia. Hnutie súčasne navrhuje inštaláciu kamerových systémov do osád.
Brutálny útok vo Veľkej Lomnici ostro odsúdila aj poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Ingrid Kosová. Zdôraznila, že akékoľvek násilie je neprípustné, no také, ktoré je páchané na deťoch, je absolútne dno. „Skupina chlapcov obkľúčila dve dievčatá, jedno z nich vyzliekli a celý čin si natáčali na mobilný telefón. Ide o jednoznačné sexuálne násilie, ktoré v našej spoločnosti nesmie mať žiadne miesto a nemožno ho nijako tolerovať. V tomto prípade zlyhala prevencia, rodiny, školy aj inštitúcie, ktorých povinnosťou je chrániť tých najzraniteľnejších,“ vyhlásila Kosová.
Poslankyňa v tejto súvislosti upozorňuje aj na nebezpečné pokusy extrémistickej scény zneužiť túto tragédiu na vyvolanie celospoločenského lynču. Krajná pravica podľa nej incident zneužíva na rozdúchavanie etnickej nenávisti, pretože extrémisti účelovo poukazujú na pôvod útočníkov. Podstata celého prípadu, a teda brutálny útok na deti, sexuálne násilie a trauma, ktorú obe dievčatá prežili, sa tak podľa Kosovej cynicky odsúva do úzadia v prospech lacných politických bodov.
„Násilie nie je etnický problém. Násilie nemá farbu pleti ani národnosť. Má len konkrétnych páchateľov, ktorí musia niesť plnú zodpovednosť pred zákonom. Tieto mladé dievčatá dnes nepotrebujú, aby sa cez ich bolesť viedla nenávistná kampaň, ale akútnu psychologickú pomoc, ochranu a dôslednú spravodlivosť,“ dodala poslankyňa.
PS na záver vyzvalo kompetentné orgány na dôkladné a citlivé vyšetrenie incidentu. Zároveň progresívci apelujú aj na zodpovedný prístup verejných činiteľov v téme medzietnických vzťahov a bezpečnosti v regiónoch.
Polícia informovala o vyšetrovaní fyzického napadnutia maloletej osoby v obci Veľká Lomnica (okres Kežmarok). V súvislosti s prípadom policajti stotožnili podozrivé osoby a vykonávajú potrebné procesné úkony. Udalosť sa podľa polície stala ešte vo štvrtok 29. októbra.
Policajti ubezpečili, že sa prípadom intenzívne zaoberajú a zvýšili aj hliadkovú činnosť, aby dohliadali na verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie polícia v súčasnosti neposkytuje bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Štát podľa opozície dlhodobo prehliada problémy, verejnosť sa o zbitom dievčati dozvedela o týždeň neskôr – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskí demokrati reagujú na vážny incident vo Veľkej Lomnici z 29. októbra. Skupina detí zbila maloleté dievča a vyzliekli ho donaha. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozornilo, že verejnosť sa o tomto útoku dozvedela až tento týždeň z videa na sociálnej sieti.
„Nejde o ojedinelý prípad, ale o varovanie pred problémom, ktorý štát dlhodobo prehliada,“ uviedlo KDH, ktoré žiada, aby si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) sadli za jeden stôl a pripravili konkrétne opatrenia.
Každé dieťa má právo na bezpečie
Poslanec za KDH František Majerský, ktorý pracuje ako záchranár, ihneď po zverejnení videa kontaktoval ministra vnútra. To, čo je vidieť vo videu je podľa neho absolútne za čiarou. Zdôraznil, že bez ohľadu na to, odkiaľ je dievča alebo útočníci, má každé dieťa právo na bezpečie a dôstojnosť.
Policajti informovali, že sa týmto prípadom zaoberajú od 29. októbra, že stotožnili podozrivých a v obci posilnili hliadky. Podľa Majerského sa však podobné útoky na verejnosť často ani nedostanú. Upozornil, že prípad z Veľkej Lomnice nie je ojedinelý.
„Týchto prípadov, bohužiaľ, pribúda, ale nikto ich nerieši. Dievčatá sa boja o tom rozprávať. Boja sa ponižovania v osade, boja sa bitiek, boja sa agresie skupiny mladých tínedžerov. Toto nie je ojedinelá vec, a spoločnosť si pred tým zatvára oči,“ povedal Majerský. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že mnohé takéto prípady sa nikdy nedostanú ani k polícii, pretože obete zo strachu a pod tlakom uzavretej komunity útok neoznámia.
„Trestne zodpovedný je navyše podľa slovenského práva ten, kto dovŕšil 14 rokov veku. Situácia v osadách na východnom Slovensku je obrovský problém našej spoločnosti a nesmieme si pred ňou zatvárať oči. V podmienkach, v akých tam žijú niektorí naši spoluobčania, vzniká prostredie, v ktorom násilie páchajú aj deti. Mnohé z nich ešte nemajú trestnoprávnu zodpovednosť,“ upozornil Majerský. KDH vyzýva vládu, aby zvolala rokovanie príslušných ministerstiev a začali prijímať opatrenia. Hnutie súčasne navrhuje inštaláciu kamerových systémov do osád.
Zneužitie tragédie na celospoločenský lynč
Brutálny útok vo Veľkej Lomnici ostro odsúdila aj poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Ingrid Kosová. Zdôraznila, že akékoľvek násilie je neprípustné, no také, ktoré je páchané na deťoch, je absolútne dno. „Skupina chlapcov obkľúčila dve dievčatá, jedno z nich vyzliekli a celý čin si natáčali na mobilný telefón. Ide o jednoznačné sexuálne násilie, ktoré v našej spoločnosti nesmie mať žiadne miesto a nemožno ho nijako tolerovať. V tomto prípade zlyhala prevencia, rodiny, školy aj inštitúcie, ktorých povinnosťou je chrániť tých najzraniteľnejších,“ vyhlásila Kosová.
Poslankyňa v tejto súvislosti upozorňuje aj na nebezpečné pokusy extrémistickej scény zneužiť túto tragédiu na vyvolanie celospoločenského lynču. Krajná pravica podľa nej incident zneužíva na rozdúchavanie etnickej nenávisti, pretože extrémisti účelovo poukazujú na pôvod útočníkov. Podstata celého prípadu, a teda brutálny útok na deti, sexuálne násilie a trauma, ktorú obe dievčatá prežili, sa tak podľa Kosovej cynicky odsúva do úzadia v prospech lacných politických bodov.
„Násilie nie je etnický problém. Násilie nemá farbu pleti ani národnosť. Má len konkrétnych páchateľov, ktorí musia niesť plnú zodpovednosť pred zákonom. Tieto mladé dievčatá dnes nepotrebujú, aby sa cez ich bolesť viedla nenávistná kampaň, ale akútnu psychologickú pomoc, ochranu a dôslednú spravodlivosť,“ dodala poslankyňa.
Polícia sa prípadom zaoberá
PS na záver vyzvalo kompetentné orgány na dôkladné a citlivé vyšetrenie incidentu. Zároveň progresívci apelujú aj na zodpovedný prístup verejných činiteľov v téme medzietnických vzťahov a bezpečnosti v regiónoch.
Polícia informovala o vyšetrovaní fyzického napadnutia maloletej osoby v obci Veľká Lomnica (okres Kežmarok). V súvislosti s prípadom policajti stotožnili podozrivé osoby a vykonávajú potrebné procesné úkony. Udalosť sa podľa polície stala ešte vo štvrtok 29. októbra.
Policajti ubezpečili, že sa prípadom intenzívne zaoberajú a zvýšili aj hliadkovú činnosť, aby dohliadali na verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie polícia v súčasnosti neposkytuje bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Štát podľa opozície dlhodobo prehliada problémy, verejnosť sa o zbitom dievčati dozvedela o týždeň neskôr – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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