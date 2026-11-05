Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou, potenciál vidí aj v energetike a obrane
Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou sa od roku 2019 zvýšil viac ako štvornásobne. Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou a rozvíjať spoluprácu v energetike, obrannom ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou sa od roku 2019 zvýšil viac ako štvornásobne.
Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou a rozvíjať spoluprácu v energetike, obrannom priemysle, kybernetickej bezpečnosti či inováciách. O ďalšom prehlbovaní hospodárskeho partnerstva rokoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec s novým indickým veľvyslancom na Slovensku Vishvasom Vidom Sapkalom.
Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou sa od roku 2019 zvýšil viac ako štvornásobne. V roku 2025 dosiahol historické maximum 1,6 miliardy eur, čím sa India stala štvrtým najväčším obchodným partnerom Slovenska v Ázii. Slovensko chce podporovať svoje firmy pri prenikaní na indický trh a zároveň prilákať ďalších indických investorov.
„Štvornásobný rast vzájomného obchodu potvrdzuje potenciál slovensko-indickej hospodárskej spolupráce. Chceme podporovať slovenské firmy pri rozširovaní ich pôsobenia na indickom trhu a zároveň posilňovať záujem indických investorov o Slovensko,“ uviedol Chovanec.
Strategické partnerstvo medzi krajinami uzavreli v júni tohto roka počas historicky prvej návštevy indického premiéra Naréndru Módího na Slovensku. Jeho súčasťou majú byť aj pripravované dohody v oblasti obrany, výmeny utajovaných skutočností a sociálneho zabezpečenia pracovníkov.
Medzi významných indických investorov na Slovensku patrí skupina Tata, ktorá zastrešuje automobilku Jaguar Land Rover v Nitre, ale aj spoločnosti Samvardhana Motherson, CKA Birla a HCL Technologies. Slovenské firmy rozvíjajú svoje aktivity v Indii najmä v železničnom, energetickom, obrannom a technologickom sektore.
Potenciál ďalšej spolupráce vidí Slovensko aj v jadrovej energetike, kde má viac ako 60-ročné skúsenosti. Podľa Chovanca môže byť Slovensko pre indické spoločnosti vstupnou bránou na jednotný trh Európskej únie. Nové príležitosti by mohla priniesť aj pripravovaná dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.
Dôležitou súčasťou vzťahov sú aj ľudia. Na Slovensku pracuje viac ako 10-tisíc indických občanov a na slovenských vysokých školách študuje približne 500 indických študentov. Obe krajiny zároveň spolupracujú na regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane podpory kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou, potenciál vidí aj v energetike a obrane © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou a rozvíjať spoluprácu v energetike, obrannom priemysle, kybernetickej bezpečnosti či inováciách. O ďalšom prehlbovaní hospodárskeho partnerstva rokoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec s novým indickým veľvyslancom na Slovensku Vishvasom Vidom Sapkalom.
Najväčší obchodný partner
Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou sa od roku 2019 zvýšil viac ako štvornásobne. V roku 2025 dosiahol historické maximum 1,6 miliardy eur, čím sa India stala štvrtým najväčším obchodným partnerom Slovenska v Ázii. Slovensko chce podporovať svoje firmy pri prenikaní na indický trh a zároveň prilákať ďalších indických investorov.
„Štvornásobný rast vzájomného obchodu potvrdzuje potenciál slovensko-indickej hospodárskej spolupráce. Chceme podporovať slovenské firmy pri rozširovaní ich pôsobenia na indickom trhu a zároveň posilňovať záujem indických investorov o Slovensko,“ uviedol Chovanec.
Strategické partnerstvo medzi krajinami uzavreli v júni tohto roka počas historicky prvej návštevy indického premiéra Naréndru Módího na Slovensku. Jeho súčasťou majú byť aj pripravované dohody v oblasti obrany, výmeny utajovaných skutočností a sociálneho zabezpečenia pracovníkov.
Vstupná brána na trh EÚ
Medzi významných indických investorov na Slovensku patrí skupina Tata, ktorá zastrešuje automobilku Jaguar Land Rover v Nitre, ale aj spoločnosti Samvardhana Motherson, CKA Birla a HCL Technologies. Slovenské firmy rozvíjajú svoje aktivity v Indii najmä v železničnom, energetickom, obrannom a technologickom sektore.
Potenciál ďalšej spolupráce vidí Slovensko aj v jadrovej energetike, kde má viac ako 60-ročné skúsenosti. Podľa Chovanca môže byť Slovensko pre indické spoločnosti vstupnou bránou na jednotný trh Európskej únie. Nové príležitosti by mohla priniesť aj pripravovaná dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.
Dôležitou súčasťou vzťahov sú aj ľudia. Na Slovensku pracuje viac ako 10-tisíc indických občanov a na slovenských vysokých školách študuje približne 500 indických študentov. Obe krajiny zároveň spolupracujú na regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane podpory kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce posilniť obchodné a investičné vzťahy s Indiou, potenciál vidí aj v energetike a obrane © SITA Všetky práva vyhradené.
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