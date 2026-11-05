Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia
Plamene zachvátili dom v brooklynskej štvrti Sunset Park, príčinu tragédie vyšetrujú hasiči a príslušné úrady. Šesť ľudí zahynulo vo štvrtok nadránom pri požiari ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Plamene zachvátili dom v brooklynskej štvrti Sunset Park, príčinu tragédie vyšetrujú hasiči a príslušné úrady.
Požiar vypukol v radovom dome vo štvrti Sunset Park, približne osem kilometrov od Manhattanu.
Zábery z miesta zachytávali mohutné plamene šľahajúce z viacerých okien budovy. Hasiči dorazili na miesto za necelé štyri minúty od prijatia tiesňového volania.
„So zlomeným srdcom musím oznámiť, že šesť Newyorčanov prišlo o život,“ vyhlásil starosta mesta Zohran Mamdani.
Štyri obete boli mŕtve už pri príchode hasičov, ďalší dvaja ľudia podľahli zraneniam v nemocnici. Všetky obete boli dospelé osoby. Zranenia zasahujúcich hasičov a policajtov boli ľahšieho charakteru.
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia hasičského zboru pokračujú v obhliadke miesta a výsledky vyšetrovania majú byť zverejnené.
„Bol to ničivý požiar. Tejto štvrti potrvá dlho, kým sa vyrovná so stratou svojich susedov a s obrovským žiaľom,“ uviedol Mamdani.
Minulý mesiac zahynuli pri inom požiari v newyorskom Bronxe štyria ľudia. Oheň vtedy spôsobila batéria elektrického bicykla, ktorá sa vznietila v byte.
Zdroj: SITA.sk - Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Šesť ľudí zahynulo vo štvrtok nadránom pri požiari obytného domu v newyorskom mestskom obvode Brooklyn. Ďalší štyria civilisti utrpeli zranenia, rovnako ako traja hasiči a dvaja policajti, informovali miestne úrady.
Zlomené srdce
Zábery z miesta zachytávali mohutné plamene šľahajúce z viacerých okien budovy. Hasiči dorazili na miesto za necelé štyri minúty od prijatia tiesňového volania.
„So zlomeným srdcom musím oznámiť, že šesť Newyorčanov prišlo o život,“ vyhlásil starosta mesta Zohran Mamdani.
Štyri obete boli mŕtve už pri príchode hasičov, ďalší dvaja ľudia podľahli zraneniam v nemocnici. Všetky obete boli dospelé osoby. Zranenia zasahujúcich hasičov a policajtov boli ľahšieho charakteru.
Ničivý požiar
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia hasičského zboru pokračujú v obhliadke miesta a výsledky vyšetrovania majú byť zverejnené.
„Bol to ničivý požiar. Tejto štvrti potrvá dlho, kým sa vyrovná so stratou svojich susedov a s obrovským žiaľom,“ uviedol Mamdani.
Minulý mesiac zahynuli pri inom požiari v newyorskom Bronxe štyria ľudia. Oheň vtedy spôsobila batéria elektrického bicykla, ktorá sa vznietila v byte.
Zdroj: SITA.sk - Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici
- Demonštranti v Teheráne podpálili obrovský plagát s Trumpom a jeho spojencami
- Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve
- Pokračovanie biznisu v Rusku sa nevypláca. Kremeľ zoštátnil aktíva spoločnosti Japan Tobacco International
- Takmer 5 000 vojakov z 12 krajín bude v Poľsku nacvičovať nasadenie síl po skončení vojny