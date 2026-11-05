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Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia

Plamene zachvátili dom v brooklynskej štvrti Sunset Park, príčinu tragédie vyšetrujú hasiči a príslušné úrady. Šesť ľudí zahynulo vo štvrtok nadránom pri požiari ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Plamene zachvátili dom v brooklynskej štvrti Sunset Park, príčinu tragédie vyšetrujú hasiči a príslušné úrady.

Šesť ľudí zahynulo vo štvrtok nadránom pri požiari obytného domu v newyorskom mestskom obvode Brooklyn. Ďalší štyria civilisti utrpeli zranenia, rovnako ako traja hasiči a dvaja policajti, informovali miestne úrady.


Požiar vypukol v radovom dome vo štvrti Sunset Park, približne osem kilometrov od Manhattanu.

Zlomené srdce


Zábery z miesta zachytávali mohutné plamene šľahajúce z viacerých okien budovy. Hasiči dorazili na miesto za necelé štyri minúty od prijatia tiesňového volania.

„So zlomeným srdcom musím oznámiť, že šesť Newyorčanov prišlo o život,“ vyhlásil starosta mesta Zohran Mamdani.

Štyri obete boli mŕtve už pri príchode hasičov, ďalší dvaja ľudia podľahli zraneniam v nemocnici. Všetky obete boli dospelé osoby. Zranenia zasahujúcich hasičov a policajtov boli ľahšieho charakteru.

Ničivý požiar


Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia hasičského zboru pokračujú v obhliadke miesta a výsledky vyšetrovania majú byť zverejnené.

„Bol to ničivý požiar. Tejto štvrti potrvá dlho, kým sa vyrovná so stratou svojich susedov a s obrovským žiaľom,“ uviedol Mamdani.

Minulý mesiac zahynuli pri inom požiari v newyorskom Bronxe štyria ľudia. Oheň vtedy spôsobila batéria elektrického bicykla, ktorá sa vznietila v byte.

 


Zdroj: SITA.sk - Pri požiari rodinného domu v New Yorku zahynulo šesť ľudí, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.

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