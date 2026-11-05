Slovensko upraví Zákonník práce, do svojej legislatívy prenesie nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady
Európska smernica spresňuje a zjednodušuje postupy pri zakladaní európskych zamestnaneckých rád v nadnárodných spoločnostiach.
5.11.2026 (SITA.sk) - Európska smernica spresňuje a zjednodušuje postupy pri zakladaní európskych zamestnaneckých rád v nadnárodných spoločnostiach.
Ministerstvo práce otvára Zákonník práce, upravovať v ňom bude pravidlá zriaďovania a fungovania európskych zamestnaneckých rád. Do slovenskej legislatívy totiž musí preniesť európsku smernicu, ktorá mení súčasný systém fungovania európskych zamestnaneckých rád. Členské štáty EÚ musia zosúladiť národnú legislatívu s tou európskou do začiatku roka 2028. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívnom portáli Slov-Lex.
Európska legislatíva posilňuje a spresňuje pravidlá, ktoré sa týkajú fungovania európskych zamestnaneckých rád. Cieľom smernice je zefektívniť zastúpenie pracovníkov vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Týka sa to veľkých nadnárodných firiem, ktoré podnikajú vo viacerých európskych krajinách. Právo na zriadenie európskej zamestnaneckej rady majú zamestnanci podnikov, ktoré zamestnávajú aspoň 1 000 ľudí v rámci EÚ a zároveň najmenej po 150 zamestnancov v dvoch rôznych členských štátoch.
Európska smernica spresňuje a zjednodušuje postupy pri zakladaní európskych zamestnaneckých rád v nadnárodných spoločnostiach. Jasnejšie tiež definuje otázky, o ktorých musí firma so zástupcami zamestnancov vopred rokovať. Prerokovať s nimi takto musí tie rozhodnutia, ktoré majú vplyv na pracovníkov vo viac ako jednom členskom štáte.
Upravuje tiež podmienky, kedy môže vedenie podniku odmietnuť poskytnúť určité informácie alebo zaobchádzať s nimi ako s dôvernými. Smernica okrem iného podporuje aj rodovo vyvážené zastúpenie v zložení rád a posilňuje ustanovenia o prístupe k spravodlivosti a správnym konaniam.
„V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť uvedené otázky v rámci existujúcej právnej úpravy európskych zamestnaneckých rád obsiahnutých v § 241 až § 250a Zákonníka práce, pričom osobitná pozornosť bude venovaná zosúladeniu vnútroštátnej právnej úpravy s novými požiadavkami smernice a ich praktickému uplatňovaniu. Navrhovaná právna úprava bude vychádzať z existujúceho právneho rámca upravujúceho nadnárodné informovanie a prerokovanie zamestnancov a zároveň zohľadní osobitosti fungovania osobitných vyjednávacích orgánov a európskych zamestnaneckých rád,“ uviedlo ministerstvo práce v predbežnej informácií.
V rámci transpozície treba v slovenskej legislatíve upraviť najmä zriaďovanie a opätovné vyjednávanie dohôd o európskych zamestnaneckých radách vrátane podmienok rokovania medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom.
„Súčasne je potrebné spresniť pravidlá informovania a prerokovania, najmä pokiaľ ide o obsah, kvalitu a načasovanie poskytovaných informácií tak, aby zástupcovia zamestnancov mohli svoje práva účinne vykonávať. Ďalšia úprava bude potrebná v oblasti dôvernosti a neposkytovania informácií, ako aj pri zabezpečení potrebných prostriedkov pre činnosť osobitných vyjednávacích orgánov a európskych zamestnaneckých rád,“ spresnil rezort. Aj v slovenskej právnej úprave bude treba upraviť periodicitu zasadnutí rady a tiež požiadavky na rodovo vyvážené zastúpenie zamestnancov v tomto orgáne.
Preniesť nové pravidlá z európskej smernice do národnej legislatívy musia členské štáty EÚ do 1. januára 2028. Opatrenia sa vo všeobecnosti začnú uplatňovať až od roku 2029, niektoré ustanovenia, ktoré odstraňujú doterajšie výnimky či zavádzajú prechodný režim budú účinné od 2. januára 2028.
Ministerstvo práce aktuálne na legislatívnom portáli zverejnilo predbežnú informáciu, ku ktorej je možné vyjadriť sa do 4. decembra. Do pripomienkového konania plánuje materiál predložiť v decembri.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko upraví Zákonník práce, do svojej legislatívy prenesie nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce otvára Zákonník práce, upravovať v ňom bude pravidlá zriaďovania a fungovania európskych zamestnaneckých rád. Do slovenskej legislatívy totiž musí preniesť európsku smernicu, ktorá mení súčasný systém fungovania európskych zamestnaneckých rád. Členské štáty EÚ musia zosúladiť národnú legislatívu s tou európskou do začiatku roka 2028. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívnom portáli Slov-Lex.
Efektívne zastúpenie pracovníkov
Európska legislatíva posilňuje a spresňuje pravidlá, ktoré sa týkajú fungovania európskych zamestnaneckých rád. Cieľom smernice je zefektívniť zastúpenie pracovníkov vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Týka sa to veľkých nadnárodných firiem, ktoré podnikajú vo viacerých európskych krajinách. Právo na zriadenie európskej zamestnaneckej rady majú zamestnanci podnikov, ktoré zamestnávajú aspoň 1 000 ľudí v rámci EÚ a zároveň najmenej po 150 zamestnancov v dvoch rôznych členských štátoch.
Európska smernica spresňuje a zjednodušuje postupy pri zakladaní európskych zamestnaneckých rád v nadnárodných spoločnostiach. Jasnejšie tiež definuje otázky, o ktorých musí firma so zástupcami zamestnancov vopred rokovať. Prerokovať s nimi takto musí tie rozhodnutia, ktoré majú vplyv na pracovníkov vo viac ako jednom členskom štáte.
Upravuje tiež podmienky, kedy môže vedenie podniku odmietnuť poskytnúť určité informácie alebo zaobchádzať s nimi ako s dôvernými. Smernica okrem iného podporuje aj rodovo vyvážené zastúpenie v zložení rád a posilňuje ustanovenia o prístupe k spravodlivosti a správnym konaniam.
„V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť uvedené otázky v rámci existujúcej právnej úpravy európskych zamestnaneckých rád obsiahnutých v § 241 až § 250a Zákonníka práce, pričom osobitná pozornosť bude venovaná zosúladeniu vnútroštátnej právnej úpravy s novými požiadavkami smernice a ich praktickému uplatňovaniu. Navrhovaná právna úprava bude vychádzať z existujúceho právneho rámca upravujúceho nadnárodné informovanie a prerokovanie zamestnancov a zároveň zohľadní osobitosti fungovania osobitných vyjednávacích orgánov a európskych zamestnaneckých rád,“ uviedlo ministerstvo práce v predbežnej informácií.
Úprava zriaďovania a vyjednávania dohôd
V rámci transpozície treba v slovenskej legislatíve upraviť najmä zriaďovanie a opätovné vyjednávanie dohôd o európskych zamestnaneckých radách vrátane podmienok rokovania medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom.
„Súčasne je potrebné spresniť pravidlá informovania a prerokovania, najmä pokiaľ ide o obsah, kvalitu a načasovanie poskytovaných informácií tak, aby zástupcovia zamestnancov mohli svoje práva účinne vykonávať. Ďalšia úprava bude potrebná v oblasti dôvernosti a neposkytovania informácií, ako aj pri zabezpečení potrebných prostriedkov pre činnosť osobitných vyjednávacích orgánov a európskych zamestnaneckých rád,“ spresnil rezort. Aj v slovenskej právnej úprave bude treba upraviť periodicitu zasadnutí rady a tiež požiadavky na rodovo vyvážené zastúpenie zamestnancov v tomto orgáne.
Preniesť nové pravidlá z európskej smernice do národnej legislatívy musia členské štáty EÚ do 1. januára 2028. Opatrenia sa vo všeobecnosti začnú uplatňovať až od roku 2029, niektoré ustanovenia, ktoré odstraňujú doterajšie výnimky či zavádzajú prechodný režim budú účinné od 2. januára 2028.
Ministerstvo práce aktuálne na legislatívnom portáli zverejnilo predbežnú informáciu, ku ktorej je možné vyjadriť sa do 4. decembra. Do pripomienkového konania plánuje materiál predložiť v decembri.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko upraví Zákonník práce, do svojej legislatívy prenesie nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady © SITA Všetky práva vyhradené.
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