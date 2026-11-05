Negatívny svetový rekord. Zápas sa predčasne skončil s 53 červenými kartami a brutálnou hromadnou bitkou – VIDEO
Brazílsky klub do 20 rokov Uberlandia potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj proti Mamore nenastúpi. Počas chaotického zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii bolo udelených rekordných 53 ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Brazílsky klub do 20 rokov Uberlandia potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj proti Mamore nenastúpi.
Počas chaotického zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii bolo udelených rekordných 53 červených kariet. Išlo o prvý semifinálový zápas šampionátu štátu Minas Gerais v kategórii do 20 rokov medzi tímami Uberlandia a Mamore.
Vylúčených bolo dohromady 43 hráčov a ôsmi členovia realizačných tímov. Okrem nich boli vykázaní aj dvaja funkcionári klubu Uberlandia.
Predchádzajúci rekord bol 36 červených kariet a padol v roku 2011 počas zápasu piatej ligy v Argentíne medzi klubmi Club Atlético Claypole a Victoriano Arenas.
Na štadión Parque do Sabiá bola privolaná vojenská polícia a to pre rozsiahle škody, ktoré na ňom vznikli. Muži zákona uvádzajú 14 rozbitých dverí, poškodené sprchy, rozbité okná a zničené lavičky, stoly či stoličky.
Podľa správy rozhodcu vypukla v druhom polčase hromadná bitka po tom, čo hráč hostí provokoval lavičku súpera počas osláv gólu, ktorým jeho tím zvýšil vedenie na 3:1.
Tréner brankárov Uberlandie vbehol na ihrisko, aby si to s ním "vybavil". To vyvolalo potýčky a následné vylúčenia – pričom traja hráči boli vylúčení už predtým.
Zápas bol prerušený približne na 40 minút a následne ho rozhodca Fernando Patrick Drosghic Modesto predčasne ukončil.
"V 54. minúte druhého polčasu vypukla bitka, čo znemožnilo udeľovanie červených kariet a vykonanie protokolárnych úkonov potrebných na ukončenie stretnutia. Vzhľadom na vzniknutý chaos a nedostatočnú bezpečnosť som duel vyhlásil za ukončený," uviedol v správe.
Klub Uberlandia následne potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj nenastúpi (kontumačne prehrá) a tímu Mamore po všetkých vylúčeniach zostalo k dispozícii len sedem hráčov.
"Ani klub nezostal ticho - voči zainteresovaným osobám už boli interne prijaté príslušné disciplinárne opatrenia, keďže športový rozvoj je predovšetkým otázkou osobného rozvoja," dodala vo vyhlásení Uberlandia.
Zdroj: SITA.sk - Negatívny svetový rekord. Zápas sa predčasne skončil s 53 červenými kartami a brutálnou hromadnou bitkou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas chaotického zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii bolo udelených rekordných 53 červených kariet. Išlo o prvý semifinálový zápas šampionátu štátu Minas Gerais v kategórii do 20 rokov medzi tímami Uberlandia a Mamore.
Vylúčených bolo dohromady 43 hráčov a ôsmi členovia realizačných tímov. Okrem nich boli vykázaní aj dvaja funkcionári klubu Uberlandia.
Predchádzajúci rekord bol 36 červených kariet a padol v roku 2011 počas zápasu piatej ligy v Argentíne medzi klubmi Club Atlético Claypole a Victoriano Arenas.
Provokoval súpera
Na štadión Parque do Sabiá bola privolaná vojenská polícia a to pre rozsiahle škody, ktoré na ňom vznikli. Muži zákona uvádzajú 14 rozbitých dverí, poškodené sprchy, rozbité okná a zničené lavičky, stoly či stoličky.
Podľa správy rozhodcu vypukla v druhom polčase hromadná bitka po tom, čo hráč hostí provokoval lavičku súpera počas osláv gólu, ktorým jeho tím zvýšil vedenie na 3:1.
Tréner brankárov Uberlandie vbehol na ihrisko, aby si to s ním "vybavil". To vyvolalo potýčky a následné vylúčenia – pričom traja hráči boli vylúčení už predtým.
🇧🇷 A football match in Brazil has set a world record with 51 red cards.
43 players and 8 coaches were sent off after a huge fight broke out between Uberlândia and Mamoré.
The fight lasted almost 40 minutes, and even ball boys reportedly joined in. Police had to intervene. https://t.co/RTmqlSHoHN
— Speedline (@speedlne) November 4, 2026
Zápas bol prerušený približne na 40 minút a následne ho rozhodca Fernando Patrick Drosghic Modesto predčasne ukončil.
"V 54. minúte druhého polčasu vypukla bitka, čo znemožnilo udeľovanie červených kariet a vykonanie protokolárnych úkonov potrebných na ukončenie stretnutia. Vzhľadom na vzniknutý chaos a nedostatočnú bezpečnosť som duel vyhlásil za ukončený," uviedol v správe.
Klub Uberlandia následne potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj nenastúpi (kontumačne prehrá) a tímu Mamore po všetkých vylúčeniach zostalo k dispozícii len sedem hráčov.
"Ani klub nezostal ticho - voči zainteresovaným osobám už boli interne prijaté príslušné disciplinárne opatrenia, keďže športový rozvoj je predovšetkým otázkou osobného rozvoja," dodala vo vyhlásení Uberlandia.
Zdroj: SITA.sk - Negatívny svetový rekord. Zápas sa predčasne skončil s 53 červenými kartami a brutálnou hromadnou bitkou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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