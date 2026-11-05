Štvrtok 5. novembra 2026, meniny má Imrich

Bratislava 6 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Negatívny svetový rekord. Zápas sa predčasne skončil s 53 červenými kartami a brutálnou hromadnou bitkou – VIDEO

Brazílsky klub do 20 rokov Uberlandia potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj proti Mamore nenastúpi. Počas chaotického zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii bolo udelených rekordných 53 ...

Zdieľať

bitka 676x256
5.11.2026 (SITA.sk) - Brazílsky klub do 20 rokov Uberlandia potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj proti Mamore nenastúpi.

Počas chaotického zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii bolo udelených rekordných 53 červených kariet. Išlo o prvý semifinálový zápas šampionátu štátu Minas Gerais v kategórii do 20 rokov medzi tímami Uberlandia a Mamore.

Vylúčených bolo dohromady 43 hráčov a ôsmi členovia realizačných tímov. Okrem nich boli vykázaní aj dvaja funkcionári klubu Uberlandia.

Predchádzajúci rekord bol 36 červených kariet a padol v roku 2011 počas zápasu piatej ligy v Argentíne medzi klubmi Club Atlético Claypole a Victoriano Arenas.

Provokoval súpera


Na štadión Parque do Sabiá bola privolaná vojenská polícia a to pre rozsiahle škody, ktoré na ňom vznikli. Muži zákona uvádzajú 14 rozbitých dverí, poškodené sprchy, rozbité okná a zničené lavičky, stoly či stoličky.

Podľa správy rozhodcu vypukla v druhom polčase hromadná bitka po tom, čo hráč hostí provokoval lavičku súpera počas osláv gólu, ktorým jeho tím zvýšil vedenie na 3:1.

Tréner brankárov Uberlandie vbehol na ihrisko, aby si to s ním "vybavil". To vyvolalo potýčky a následné vylúčenia – pričom traja hráči boli vylúčení už predtým.



Zápas bol prerušený približne na 40 minút a následne ho rozhodca Fernando Patrick Drosghic Modesto predčasne ukončil.

"V 54. minúte druhého polčasu vypukla bitka, čo znemožnilo udeľovanie červených kariet a vykonanie protokolárnych úkonov potrebných na ukončenie stretnutia. Vzhľadom na vzniknutý chaos a nedostatočnú bezpečnosť som duel vyhlásil za ukončený," uviedol v správe.

Klub Uberlandia následne potvrdil, že na odvetný semifinálový súboj nenastúpi (kontumačne prehrá) a tímu Mamore po všetkých vylúčeniach zostalo k dispozícii len sedem hráčov.

"Ani klub nezostal ticho - voči zainteresovaným osobám už boli interne prijaté príslušné disciplinárne opatrenia, keďže športový rozvoj je predovšetkým otázkou osobného rozvoja," dodala vo vyhlásení Uberlandia.


Zdroj: SITA.sk - Negatívny svetový rekord. Zápas sa predčasne skončil s 53 červenými kartami a brutálnou hromadnou bitkou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež