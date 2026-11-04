V Bučoviciach sa pokúsia prekonať Guinnessov rekord v sudoku
V dňoch 28. - 30. novembra 2026 sa uskutoční verejný pokus o prekonanie Guinnessovho svetového rekordu v kategórii "Najväčšie kombinované sudoku". V dňoch 28. - 30. novembra 2026 sa v Katolíckom ...
4.11.2026 (SITA.sk) - V dňoch 28. – 30. novembra 2026 sa uskutoční verejný pokus o prekonanie Guinnessovho svetového rekordu v kategórii "Najväčšie kombinované sudoku".
V dňoch 28. – 30. novembra 2026 sa v Katolíckom dome v Bučoviciach (neďaleko od Brna, okres Vyškov, Česká republika) uskutoční verejný pokus o prekonanie Guinnessovho svetového rekordu v kategórii "Najväčšie kombinované sudoku". Súčasťou podujatia bude aj pokus o zápis do Českej knihy rekordov. Účastníci budú spoločne riešiť 281 vzájomne prepojených tabuliek sudoku. Ich úlohou bude správne vyplniť viac ako 12-tisíc políčok. Okrem klasického sudoku sa objaví aj desať rôznych variantov.
Organizátormi podujatia sú Pavel Stříž a brnianske združenie "Hráčská asociace logických her a sudoku" (HALAS), www.sudokualogika.cz. Zapojiť sa môžu začiatočníci aj skúsení riešitelia. Organizátori hľadajú nezávislých svedkov, no najmä riešiteľov sudoku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na pavel@striz.cz alebo telefonicky na čísle +420 603 380 402.
Záštitu nad podujatím prevzali starosta mesta Bučovice Jiří Horák a "Česká statistická společnost" (ČStS), www.statspol.cz.
Tlačová hovorkyňa: Eliška Cézová z FS ČVUT v Prahe.
Podrobnosti: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms/languages/index-sk.html.
Zo zaujímavostí: Lotyšský reprezentant v sudoku Nauris Osis plánuje pred novembrovým pokusom o Guinnessov svetový rekord absolvovať náročný tréningový maratón, počas ktorého chce riešiť sudoku minimálne 40 hodín len s krátkymi prestávkami. Do Bučovíc pricestuje spolu s Robertsom Dobelisom, s ktorým už niekoľko rokov súperí o pozíciu najlepšieho hráča sudoku v Lotyšsku.
Videopozvánky:
Možnosti sledovania živého prenosu:
https://www.youtube.com/@malipiva/streams
https://www.youtube.com/@halas8449/streams (prenos sa možno podarí zabezpečiť aj na tomto kanáli)
Záznam a živý prenos zabezpečuje TechnoVisual.
Darček pre čitateľov a hráčov: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms/pdfs/darek/sudoku-cube-chamfered-model.pdf
Zoznam symbolov a značiek: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms/pdfs/symboly/sudoku-symbols-and-markers-combined.pdf
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V Bučoviciach sa pokúsia prekonať Guinnessov rekord v sudoku © SITA Všetky práva vyhradené.
V dňoch 28. – 30. novembra 2026 sa v Katolíckom dome v Bučoviciach (neďaleko od Brna, okres Vyškov, Česká republika) uskutoční verejný pokus o prekonanie Guinnessovho svetového rekordu v kategórii "Najväčšie kombinované sudoku". Súčasťou podujatia bude aj pokus o zápis do Českej knihy rekordov. Účastníci budú spoločne riešiť 281 vzájomne prepojených tabuliek sudoku. Ich úlohou bude správne vyplniť viac ako 12-tisíc políčok. Okrem klasického sudoku sa objaví aj desať rôznych variantov.
Organizátormi podujatia sú Pavel Stříž a brnianske združenie "Hráčská asociace logických her a sudoku" (HALAS), www.sudokualogika.cz. Zapojiť sa môžu začiatočníci aj skúsení riešitelia. Organizátori hľadajú nezávislých svedkov, no najmä riešiteľov sudoku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na pavel@striz.cz alebo telefonicky na čísle +420 603 380 402.
Záštitu nad podujatím prevzali starosta mesta Bučovice Jiří Horák a "Česká statistická společnost" (ČStS), www.statspol.cz.
Tlačová hovorkyňa: Eliška Cézová z FS ČVUT v Prahe.
Podrobnosti: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms/languages/index-sk.html.
Zo zaujímavostí: Lotyšský reprezentant v sudoku Nauris Osis plánuje pred novembrovým pokusom o Guinnessov svetový rekord absolvovať náročný tréningový maratón, počas ktorého chce riešiť sudoku minimálne 40 hodín len s krátkymi prestávkami. Do Bučovíc pricestuje spolu s Robertsom Dobelisom, s ktorým už niekoľko rokov súperí o pozíciu najlepšieho hráča sudoku v Lotyšsku.
Videopozvánky:
Možnosti sledovania živého prenosu:
https://www.youtube.com/@malipiva/streams
https://www.youtube.com/@halas8449/streams (prenos sa možno podarí zabezpečiť aj na tomto kanáli)
Záznam a živý prenos zabezpečuje TechnoVisual.
Darček pre čitateľov a hráčov: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms/pdfs/darek/sudoku-cube-chamfered-model.pdf
Zoznam symbolov a značiek: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms/pdfs/symboly/sudoku-symbols-and-markers-combined.pdf
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V Bučoviciach sa pokúsia prekonať Guinnessov rekord v sudoku © SITA Všetky práva vyhradené.
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