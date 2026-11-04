Ukrajinské útoky pripravili Ruskom okupovaný Krym o elektrinu, úrady zaviedli núdzové odstávky
Moskva hlási poškodenie energetickej infraštruktúry na okupovanom polostrove. Rozsah výpadkov zatiaľ nie je známy, energetici sa pokúšajú obnoviť dodávky.
4.11.2026 (SITA.sk) - Moskva hlási poškodenie energetickej infraštruktúry na okupovanom polostrove. Rozsah výpadkov zatiaľ nie je známy, energetici sa pokúšajú obnoviť dodávky.
Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ukrajinské ozbrojené sily počas noci zasiahli energetické zariadenia, čo spôsobilo prerušenie dodávok elektriny obyvateľom Krymu a Sevastopoľa.
„Na urýchlené odstránenie následkov útoku a postupné obnovenie dodávok elektrickej energie platia harmonogramy dočasných odstávok,“ oznámilo ministerstvo na platforme Telegram.
Úrady zatiaľ nespresnili, koľko domácností zostalo bez elektriny. Na Krymskom polostrove žije viac ako 2,5 milióna ľudí. Energetici pokračujú v opravách poškodenej infraštruktúry, pričom prioritou zostáva zásobovanie nemocníc a ďalších dôležitých verejných zariadení.
Podobný útok zaznamenali na Kryme aj minulý mesiac, keď podľa tamojších okupačných úradov spôsobil rozsiahle výpadky elektriny a problémy so zásobovaním vodou.
Rusko anektovalo Krym v roku 2014. Polostrov je odvtedy pravidelným cieľom ukrajinských útokov, ktoré Kyjev označuje za odvetu za ruskú agresiu.
Moskva zároveň pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú sieť. Opakované bombardovanie elektrární a rozvodní spôsobuje výpadky elektriny vo viacerých oblastiach Ukrajiny, kde sa s blížiacou zimou znižujú teploty. Rusko využilo Krym aj ako jeden z východiskových bodov svojej rozsiahlej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky pripravili Ruskom okupovaný Krym o elektrinu, úrady zaviedli núdzové odstávky © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v stredu oznámilo rozsiahle výpadky elektrickej energie na anektovanom Krymskom polostrove, ktoré podľa Moskvy spôsobili nočné ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru. Úrady zaviedli núdzové odstávky a pracujú na postupnom obnovení dodávok.
Rozsiahle výpadky
Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ukrajinské ozbrojené sily počas noci zasiahli energetické zariadenia, čo spôsobilo prerušenie dodávok elektriny obyvateľom Krymu a Sevastopoľa.
„Na urýchlené odstránenie následkov útoku a postupné obnovenie dodávok elektrickej energie platia harmonogramy dočasných odstávok,“ oznámilo ministerstvo na platforme Telegram.
Rozsah škôd neoznámili
Úrady zatiaľ nespresnili, koľko domácností zostalo bez elektriny. Na Krymskom polostrove žije viac ako 2,5 milióna ľudí. Energetici pokračujú v opravách poškodenej infraštruktúry, pričom prioritou zostáva zásobovanie nemocníc a ďalších dôležitých verejných zariadení.
Podobný útok zaznamenali na Kryme aj minulý mesiac, keď podľa tamojších okupačných úradov spôsobil rozsiahle výpadky elektriny a problémy so zásobovaním vodou.
Pravidelné útoky
Rusko anektovalo Krym v roku 2014. Polostrov je odvtedy pravidelným cieľom ukrajinských útokov, ktoré Kyjev označuje za odvetu za ruskú agresiu.
Moskva zároveň pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú sieť. Opakované bombardovanie elektrární a rozvodní spôsobuje výpadky elektriny vo viacerých oblastiach Ukrajiny, kde sa s blížiacou zimou znižujú teploty. Rusko využilo Krym aj ako jeden z východiskových bodov svojej rozsiahlej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky pripravili Ruskom okupovaný Krym o elektrinu, úrady zaviedli núdzové odstávky © SITA Všetky práva vyhradené.
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