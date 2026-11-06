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Krajiny V4 a Priatelia kohézie budú rokovať o budúcnosti európskeho rozpočtu a konkurencieschopnosti

Formát „Priatelia kohézie“ je iniciatívou predsedu Národnej rady SR, ktorá má posilniť hlas národných parlamentov pri prijímaní európskych rozhodnutí. Predseda Národnej rady SR

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6.11.2026 (SITA.sk) - Formát „Priatelia kohézie“ je iniciatívou predsedu Národnej rady SR, ktorá má posilniť hlas národných parlamentov pri prijímaní európskych rozhodnutí.

Predseda Národnej rady SR Richard Raši privíta 12. a 13. novembra na Bratislavskom hrade predstaviteľov parlamentov Vyšehradskej štvorky (V4) a rozšíreného formátu „Priatelia kohézie“ zo 17 členských štátov Európskej únie. Hlavné témy týchto stretnutí budú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, energetická bezpečnosť, politika rozširovania EÚ a rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034.

Vyšehradská štvorka sa počas prvého dňa, 12. novembra, zameria na „Spoločné výzvy EÚ: konkurencieschopnosť“. Diskutovať budú o cenách a bezpečnosti dodávok energií, systéme obchodovania s emisiami pre budovy a cestnú dopravu (ETS2), automobilovom priemysle, technologickej neutralite a prístupe k Európskemu fondu konkurencieschopnosti. Slovenské predsedníctvo usiluje o predvídateľné a realistické európske pravidlá, ktoré podporia investície, udržanie priemyselnej výroby a pracovných miest v regióne.

Preberú a rozširovanie Európskej únie


Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že Vyšehradská spolupráca má význam, keď rieši otázky, ktoré občania pociťujú v každodennom živote, ako sú dostupné a bezpečné energie, budúcnosť automobilového priemyslu a udržanie pracovných miest. „Potrebujeme realistické európske pravidlá, ktoré rešpektujú ekonomické špecifiká, technologickú neutralitu a podporia konkurencieschopnosť priemyslu v Európe,“ povedal Raši.

Tento deň bude zameraný aj na politiku rozširovania EÚ so zameraním na západný Balkán. Krajiny V4 podporujú proces prístupu založený na splnení podmienok a reformách kandidátskych štátov. Diskusia sa dotkne aj úlohy národných parlamentov v odovzdávaní skúseností s integráciou do EÚ.

Súčasťou je aj predstavenie iniciatívy V4 Youth, ktorá má spojiť mladých ľudí pôsobiacich pri národných parlamentoch krajín V4 a vytvoriť platformu pre ich dlhodobú spoluprácu. Na jar 2027 sa plánuje spoločná konferencia tejto iniciatívy.

Druhý deň, 13. novembra, sa uskutoční stretnutie vo formáte V4+ „Priatelia kohézie“, ktoré spojí predstaviteľov parlamentov ďalších členských štátov EÚ. Cieľom je koordinovať postoje k viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2028 – 2034.

Rozpočet nemá byť iba o číslach v tabuľkách


Slovensko presadzuje, aby financovanie nových priorít, ako sú konkurencieschopnosť, bezpečnosť a energetická odolnosť, nebolo na úkor silnej kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú dôležité pre regionálny rozvoj, jednotný trh a potravinovú bezpečnosť.

Diskutovať sa bude o výdavkových prioritách, pravidlách využívania európskych zdrojov, vrátane národných a regionálnych partnerských plánov, spravodlivom financovaní a rozdelení finančného zaťaženia medzi členskými štátmi.

Raši pripomenul, že rozhodovanie o budúcom európskom rozpočte nesmie byť založené iba na číslach v tabuľkách, ale musí zohľadniť dostatočné zdroje pre kohéznu a poľnohospodársku politiku, efektívne investovanie v regiónoch a spravodlivosť voči všetkým členským štátom. Silnejšia Európa znamená aj silnejšie regióny a spravodlivejšie podmienky.

Tieto dvojdňové stretnutia predstavujú kľúčovú časť parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva vo V4, ktorého motto znie „V4 pre silnejšiu Európu“ a trvá od 1. júla 2026 do 30. júna 2027. Prostredníctvom nich sa plánuje podporiť dialóg a koordináciu národných parlamentov o strategických európskych témach, ktoré ovplyvňujú stredoeurópsky región i celú Európsku úniu.

Príležitosť na posilnenie spoločného postupu


Formát „Priatelia kohézie“ je iniciatívou predsedu Národnej rady SR, ktorá má posilniť hlas národných parlamentov v rokovaniach o budúcom európskom rozpočte a prispieť k lepšej koordinácii, výmene skúseností a dôkladnému zváženiu vplyvov európskych rozhodnutí na občanov, regióny a národné rozpočty.

"Pripravované stretnutia lídrov parlamentov na Bratislavskom hrade budú unikátnou príležitosťou na posilnenie spoločného postupu krajín pri presadzovaní silnejšej, konkurencieschopnejšej a súdržnejšej Európy," uzavrel Richard Raši.


Zdroj: SITA.sk - Krajiny V4 a Priatelia kohézie budú rokovať o budúcnosti európskeho rozpočtu a konkurencieschopnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

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