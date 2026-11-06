Počet prípadov osýpok prekročil v USA päťtisíc, najviac za posledných 35 rokov
V Spojených štátoch prudko pribúdajú prípady nebezpečného infekčného ochorenia, odborníci upozorňujú na pokles zaočkovanosti.
6.11.2026 (SITA.sk) - V Spojených štátoch prudko pribúdajú prípady nebezpečného infekčného ochorenia, odborníci upozorňujú na pokles zaočkovanosti.
Za celý minulý rok evidovali v USA 2289 prípadov. Súčasný počet je najvyšší od roku 1991.
Zdravotnícke úrady jednotlivých štátov hlásili najmenej osem úmrtí súvisiacich s osýpkami vrátane malých detí, pričom CDC zatiaľ oficiálne eviduje štyri.
„Osýpky sú veľmi nákazlivé a môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ upozorňuje CDC.
Ochorenie sa prejavuje horúčkou, dýchacími ťažkosťami a vyrážkami. V závažných prípadoch môže vyvolať zápal pľúc či mozgu a spôsobiť smrť.
USA v roku 2000 vyhlásili elimináciu endemického výskytu osýpok vďaka očkovaniu. Ich návrat odborníci spájajú s poklesom zaočkovanosti a rastúcou nedôverou voči zdravotníckym autoritám.
Kritike za šírenie pochybností o očkovaní čelí aj minister zdravotníctva Robert Kennedy.
„Dve dávky vakcíny proti osýpkam, zápalu príušníc a ružienke poskytujú najlepšiu ochranu pred osýpkami,“ zdôrazňuje CDC.
Zdroj: SITA.sk - Počet prípadov osýpok prekročil v USA päťtisíc, najviac za posledných 35 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty zaznamenali od začiatku roka 5182 potvrdených prípadov osýpok, čo je najviac za posledných 35 rokov. Vyplýva to z údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré zverejnili v piatok.
Veľmi nebezpečné ochorenie
Zdravotnícke úrady jednotlivých štátov hlásili najmenej osem úmrtí súvisiacich s osýpkami vrátane malých detí, pričom CDC zatiaľ oficiálne eviduje štyri.
„Osýpky sú veľmi nákazlivé a môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ upozorňuje CDC.
Ochorenie sa prejavuje horúčkou, dýchacími ťažkosťami a vyrážkami. V závažných prípadoch môže vyvolať zápal pľúc či mozgu a spôsobiť smrť.
Kennedyho osýpky
USA v roku 2000 vyhlásili elimináciu endemického výskytu osýpok vďaka očkovaniu. Ich návrat odborníci spájajú s poklesom zaočkovanosti a rastúcou nedôverou voči zdravotníckym autoritám.
Kritike za šírenie pochybností o očkovaní čelí aj minister zdravotníctva Robert Kennedy.
„Dve dávky vakcíny proti osýpkam, zápalu príušníc a ružienke poskytujú najlepšiu ochranu pred osýpkami,“ zdôrazňuje CDC.
Zdroj: SITA.sk - Počet prípadov osýpok prekročil v USA päťtisíc, najviac za posledných 35 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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