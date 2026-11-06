Piatok 6. novembra 2026, meniny má Renáta

Bratislava 3 °C

Piatok 6. 11. 2026 Meniny má Renáta

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Počet prípadov osýpok prekročil v USA päťtisíc, najviac za posledných 35 rokov

V Spojených štátoch prudko pribúdajú prípady nebezpečného infekčného ochorenia, odborníci upozorňujú na pokles zaočkovanosti.

Zdieľať

measles_vaccines_94826 676x451
6.11.2026 (SITA.sk) - V Spojených štátoch prudko pribúdajú prípady nebezpečného infekčného ochorenia, odborníci upozorňujú na pokles zaočkovanosti.

Spojené štáty zaznamenali od začiatku roka 5182 potvrdených prípadov osýpok, čo je najviac za posledných 35 rokov. Vyplýva to z údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré zverejnili v piatok.


Za celý minulý rok evidovali v USA 2289 prípadov. Súčasný počet je najvyšší od roku 1991.

Veľmi nebezpečné ochorenie


Zdravotnícke úrady jednotlivých štátov hlásili najmenej osem úmrtí súvisiacich s osýpkami vrátane malých detí, pričom CDC zatiaľ oficiálne eviduje štyri.

„Osýpky sú veľmi nákazlivé a môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ upozorňuje CDC.

Ochorenie sa prejavuje horúčkou, dýchacími ťažkosťami a vyrážkami. V závažných prípadoch môže vyvolať zápal pľúc či mozgu a spôsobiť smrť.

Kennedyho osýpky


USA v roku 2000 vyhlásili elimináciu endemického výskytu osýpok vďaka očkovaniu. Ich návrat odborníci spájajú s poklesom zaočkovanosti a rastúcou nedôverou voči zdravotníckym autoritám.

Kritike za šírenie pochybností o očkovaní čelí aj minister zdravotníctva Robert Kennedy.

„Dve dávky vakcíny proti osýpkam, zápalu príušníc a ružienke poskytujú najlepšiu ochranu pred osýpkami,“ zdôrazňuje CDC.


Zdroj: SITA.sk - Počet prípadov osýpok prekročil v USA päťtisíc, najviac za posledných 35 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež