Slovenskí exportéri na EXPO 2027 v Belehrade predstavia biznis príležitosti
Záujemcovia o slovenskú účasť na EXPO 2027 v Belehrade sa môžu registrovať do Databázy slovenských exportérov na www.slovakiaexpo.sk. Rada ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Záujemcovia o slovenskú účasť na EXPO 2027 v Belehrade sa môžu registrovať do Databázy slovenských exportérov na www.slovakiaexpo.sk.
Rada slovenských exportérov zorganizovala v Bratislave v Penati klube stretnutie so zástupcami viac ako 40 slovenských firiem, ktoré majú záujem o účasť na svetovej výstave EXPO 2027 v Belehrade. Podujatie predstavilo slovenskú účasť, možnosti zapojenia podnikateľskej komunity a plánovaný biznis program výstavy.
Pre slovenských exportérov ide o šancu prezentovať svoje riešenia, nadviazať nové obchodné kontakty a rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi. Stretnutie zároveň umožnilo predstaviť pripravované aktivity a diskutovať o využití EXPO ako platformy na podporu exportu, inovácií a internacionalizácie.
„EXPO 2027 Belehrad vnímame ako významnú príležitosť pre slovenské firmy na rozvoj aktivít na zahraničných trhoch,“ vyjadril sa Peter Blaškovitš, člen predsedníctva Rady slovenských exportérov. Dodal, že cieľom je, aby slovenská účasť priniesla konkrétne obchodné kontakty, nové partnerstvá a priestor na dlhodobú spoluprácu.
Predstavený biznis program má ponúknuť odborné diskusie, prezentácie slovenských riešení a networking s domácimi i zahraničnými partnermi. Aktívne sa identifikujú firmy záujemcov, ktoré chcú využiť potenciál EXPO 2027 pre budovanie obchodných vzťahov.
Lukáš Parízek, generálny komisár pre EXPO 2027 v Belehrade, uviedol, že "pripravovaný business program bude zameraný na prepájanie firiem, podporu obchodných príležitostí a vytváranie priestoru na konkrétnu spoluprácu." Online databáza eviduje vyše 50 slovenských spoločností, ktoré vnímajú EXPO ako reálnu príležitosť.
Záujemcovia o slovenskú účasť na EXPO 2027 v Belehrade sa môžu registrovať do Databázy slovenských exportérov na www.slovakiaexpo.sk, čo uľahčí komunikáciu a identifikáciu potenciálnych partnerov. Výstava sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovenský pavilón bude mať rozlohu 648 m2.
Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie hájiace záujmy slovenského súkromného sektora na medzinárodných trhoch. Združuje viac ako 100 členov a partnerov z rôznych odvetví, ktorí exportujú produkty a služby celosvetovo. RSE spravuje online Databázu slovenských exportérov a informačný portál www.export.sk a je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí exportéri na EXPO 2027 v Belehrade predstavia biznis príležitosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada slovenských exportérov zorganizovala v Bratislave v Penati klube stretnutie so zástupcami viac ako 40 slovenských firiem, ktoré majú záujem o účasť na svetovej výstave EXPO 2027 v Belehrade. Podujatie predstavilo slovenskú účasť, možnosti zapojenia podnikateľskej komunity a plánovaný biznis program výstavy.
Pre slovenských exportérov ide o šancu prezentovať svoje riešenia, nadviazať nové obchodné kontakty a rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi. Stretnutie zároveň umožnilo predstaviť pripravované aktivity a diskutovať o využití EXPO ako platformy na podporu exportu, inovácií a internacionalizácie.
Významná príležitosť pre slovenské firmy
„EXPO 2027 Belehrad vnímame ako významnú príležitosť pre slovenské firmy na rozvoj aktivít na zahraničných trhoch,“ vyjadril sa Peter Blaškovitš, člen predsedníctva Rady slovenských exportérov. Dodal, že cieľom je, aby slovenská účasť priniesla konkrétne obchodné kontakty, nové partnerstvá a priestor na dlhodobú spoluprácu.
Predstavený biznis program má ponúknuť odborné diskusie, prezentácie slovenských riešení a networking s domácimi i zahraničnými partnermi. Aktívne sa identifikujú firmy záujemcov, ktoré chcú využiť potenciál EXPO 2027 pre budovanie obchodných vzťahov.
Lukáš Parízek, generálny komisár pre EXPO 2027 v Belehrade, uviedol, že "pripravovaný business program bude zameraný na prepájanie firiem, podporu obchodných príležitostí a vytváranie priestoru na konkrétnu spoluprácu." Online databáza eviduje vyše 50 slovenských spoločností, ktoré vnímajú EXPO ako reálnu príležitosť.
Výstava potrvá tri mesiace
Záujemcovia o slovenskú účasť na EXPO 2027 v Belehrade sa môžu registrovať do Databázy slovenských exportérov na www.slovakiaexpo.sk, čo uľahčí komunikáciu a identifikáciu potenciálnych partnerov. Výstava sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovenský pavilón bude mať rozlohu 648 m2.
Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie hájiace záujmy slovenského súkromného sektora na medzinárodných trhoch. Združuje viac ako 100 členov a partnerov z rôznych odvetví, ktorí exportujú produkty a služby celosvetovo. RSE spravuje online Databázu slovenských exportérov a informačný portál www.export.sk a je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí exportéri na EXPO 2027 v Belehrade predstavia biznis príležitosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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