Košice po prvýkrát privítajú otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone
Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice. Metropola východu po prvýkrát privíta otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone. Podujatie ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice.
Metropola východu po prvýkrát privíta otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone. Podujatie Slovak para badminton open 2026 bude hostiť NTC Košice v sobotu 7. a v nedeľu 8. novembra. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, vstup na 4. ročník otvorených majstrovstiev Slovenska v parabedmintone je pre verejnosť zadarmo. „Príďte podporiť hráčov a hráčky, sledovať ich športové súboje a vytvoriť im skvelú atmosféru,” pozýva mesto.
Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice. „Po nedávnych majstrovstvách Slovenska v boccii je ďalším príkladom toho, ako mestská športová infraštruktúra slúži rôznym skupinám športovcov. Organizátor NO LIMITS Košice prepája na spoločných tréningoch súťažných, amatérskych aj telesne znevýhodnených hráčov a hráčky,” dodala samospráva.
Mesto predtým upozornilo návštevníkov NTC Košice, že bedmintonové kurty v piatok od 17:00 nebudú k dispozícii verejnosti. Dôvodom je príprava haly. Následne budú v sobotu 7. novembra zatvorené z dôvodu prebiehajúcej súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Košice po prvýkrát privítajú otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone © SITA Všetky práva vyhradené.
Metropola východu po prvýkrát privíta otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone. Podujatie Slovak para badminton open 2026 bude hostiť NTC Košice v sobotu 7. a v nedeľu 8. novembra. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, vstup na 4. ročník otvorených majstrovstiev Slovenska v parabedmintone je pre verejnosť zadarmo. „Príďte podporiť hráčov a hráčky, sledovať ich športové súboje a vytvoriť im skvelú atmosféru,” pozýva mesto.
Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice. „Po nedávnych majstrovstvách Slovenska v boccii je ďalším príkladom toho, ako mestská športová infraštruktúra slúži rôznym skupinám športovcov. Organizátor NO LIMITS Košice prepája na spoločných tréningoch súťažných, amatérskych aj telesne znevýhodnených hráčov a hráčky,” dodala samospráva.
Mesto predtým upozornilo návštevníkov NTC Košice, že bedmintonové kurty v piatok od 17:00 nebudú k dispozícii verejnosti. Dôvodom je príprava haly. Následne budú v sobotu 7. novembra zatvorené z dôvodu prebiehajúcej súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Košice po prvýkrát privítajú otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone © SITA Všetky práva vyhradené.
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