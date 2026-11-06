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Košice po prvýkrát privítajú otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone

Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice. Metropola východu po prvýkrát privíta otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone. Podujatie ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice.

Metropola východu po prvýkrát privíta otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone. Podujatie Slovak para badminton open 2026 bude hostiť NTC Košice v sobotu 7. a v nedeľu 8. novembra. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, vstup na 4. ročník otvorených majstrovstiev Slovenska v parabedmintone je pre verejnosť zadarmo. „Príďte podporiť hráčov a hráčky, sledovať ich športové súboje a vytvoriť im skvelú atmosféru,” pozýva mesto.

Podujatie sa v metropole východu uskutoční prvýkrát aj vďaka bezbariérovým priestorom NTC Košice. „Po nedávnych majstrovstvách Slovenska v boccii je ďalším príkladom toho, ako mestská športová infraštruktúra slúži rôznym skupinám športovcov. Organizátor NO LIMITS Košice prepája na spoločných tréningoch súťažných, amatérskych aj telesne znevýhodnených hráčov a hráčky,” dodala samospráva.

Mesto predtým upozornilo návštevníkov NTC Košice, že bedmintonové kurty v piatok od 17:00 nebudú k dispozícii verejnosti. Dôvodom je príprava haly. Následne budú v sobotu 7. novembra zatvorené z dôvodu prebiehajúcej súťaže.



Zdroj: SITA.sk - Košice po prvýkrát privítajú otvorené majstrovstvá Slovenska v parabedmintone © SITA Všetky práva vyhradené.

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