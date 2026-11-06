Bratislavské Nové Mesto organizuje spomienkové podujatie venované legendárnemu Mekymu Žbirkovi
Organizátori vyzývajú Mekyho priaznivcov, aby priniesli spoločné fotografie so Žbirkom, alebo z jeho koncertu, starú vstupenku, plagát, novinový výstrižok, autogram alebo inú spomienkovú ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Organizátori vyzývajú Mekyho priaznivcov, aby priniesli spoločné fotografie so Žbirkom, alebo z jeho koncertu, starú vstupenku, plagát, novinový výstrižok, autogram alebo inú spomienkovú drobnosť.
Bratislavské Nové mesto organizuje spomienkové stretnutie a podujatie pre verejnosť, ktoré pripomenie legendárneho Miroslava Žbirku. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, Mekyho lavička v parku na Račianskom mýte v utorok 10. novembra opäť spojí jeho fanúšikov a vznikne aj spoločná kronika. Spomienka na slovenskú hudobnú legendu sa uskutoční v deň piateho výročia jeho úmrtia na mieste, kde začínal jeho hudobný príbeh.
"Pri symbolickej Mekyho lavičke pripravuje Nové Mesto spomienkové stretnutie plné hudby a známych piesní," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, poctu Mekymu prídu svojím spevom vzdať aj známe tváre a chýbať nebudú ani stálice týchto stretnutí - Miki Michelčík a Martin Noris. "Tohtoročné stretnutie prinesie aj niečo, čo pretrvá dlho po poslednej piesni – spoločnú kroniku spomienok na Mekyho," doplnila Goffová.
Organizátori vyzývajú Mekyho priaznivcov, aby priniesli spoločné fotografie so Žbirkom, alebo z jeho koncertu, starú vstupenku, plagát, novinový výstrižok, autogram alebo inú spomienkovú drobnosť. Fotografie a predmety radi zdokumentujú, prípadne ich po dohode s majiteľmi zapožičajú a naskenujú do kroniky. Na jej stránkach bude priestor aj na vlastné odkazy, venovania, podpisy či osobné príbehy.
Kronika bude postupne rásť s každým ďalším stretnutím. "Uchová nielen fotografie a predmety, ale predovšetkým to, čo sa do nich často nezmestí – osobné zážitky a príbehy ľudí, pre ktorých Mekyho piesne znamenajú niečo výnimočné," poznamenala hovorkyňa.
"Pred zhruba šiestimi rokmi sme mali ideu vytvoriť Mekymu na Račku symbolické pamätné miesto na začiatok jeho kariéry ako darček k jeho sedemdesiatke. Žiaľ, osud rozhodol inak a pamätná lavička vznikla už len ako spomienka na našu bratislavskú legendu," uviedla iniciátorka spomienkových podujatí a vicestarostka Nového Mesta Marianna Mašátová Haliaková. Zároveň vyjadrila radosť z toho, že si sem jeho fanúšikovia chodia každý rok zaspomínať.
Piate spomienkové stretnutie na Mekyho Žbirku sa uskutoční v utorok 10. novembra o 17.00 pri Mekyho lavičke v parku na Račianskom mýte.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto organizuje spomienkové podujatie venované legendárnemu Mekymu Žbirkovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Nové mesto organizuje spomienkové stretnutie a podujatie pre verejnosť, ktoré pripomenie legendárneho Miroslava Žbirku. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, Mekyho lavička v parku na Račianskom mýte v utorok 10. novembra opäť spojí jeho fanúšikov a vznikne aj spoločná kronika. Spomienka na slovenskú hudobnú legendu sa uskutoční v deň piateho výročia jeho úmrtia na mieste, kde začínal jeho hudobný príbeh.
"Pri symbolickej Mekyho lavičke pripravuje Nové Mesto spomienkové stretnutie plné hudby a známych piesní," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, poctu Mekymu prídu svojím spevom vzdať aj známe tváre a chýbať nebudú ani stálice týchto stretnutí - Miki Michelčík a Martin Noris. "Tohtoročné stretnutie prinesie aj niečo, čo pretrvá dlho po poslednej piesni – spoločnú kroniku spomienok na Mekyho," doplnila Goffová.
Kronika bude postupne rásť
Organizátori vyzývajú Mekyho priaznivcov, aby priniesli spoločné fotografie so Žbirkom, alebo z jeho koncertu, starú vstupenku, plagát, novinový výstrižok, autogram alebo inú spomienkovú drobnosť. Fotografie a predmety radi zdokumentujú, prípadne ich po dohode s majiteľmi zapožičajú a naskenujú do kroniky. Na jej stránkach bude priestor aj na vlastné odkazy, venovania, podpisy či osobné príbehy.
Kronika bude postupne rásť s každým ďalším stretnutím. "Uchová nielen fotografie a predmety, ale predovšetkým to, čo sa do nich často nezmestí – osobné zážitky a príbehy ľudí, pre ktorých Mekyho piesne znamenajú niečo výnimočné," poznamenala hovorkyňa.
Fanúšikovia si chodia zaspomínať každý rok
"Pred zhruba šiestimi rokmi sme mali ideu vytvoriť Mekymu na Račku symbolické pamätné miesto na začiatok jeho kariéry ako darček k jeho sedemdesiatke. Žiaľ, osud rozhodol inak a pamätná lavička vznikla už len ako spomienka na našu bratislavskú legendu," uviedla iniciátorka spomienkových podujatí a vicestarostka Nového Mesta Marianna Mašátová Haliaková. Zároveň vyjadrila radosť z toho, že si sem jeho fanúšikovia chodia každý rok zaspomínať.
Piate spomienkové stretnutie na Mekyho Žbirku sa uskutoční v utorok 10. novembra o 17.00 pri Mekyho lavičke v parku na Račianskom mýte.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto organizuje spomienkové podujatie venované legendárnemu Mekymu Žbirkovi © SITA Všetky práva vyhradené.