Minister Samuel Migaľ sa vzdal mandátu poslanca Prešovského samosprávneho kraja
Migaľovo rozhodnutie súvisí s nezlučiteľnosťou výkonu funkcie člena vlády a krajského poslanca, a nechcel blokovať miesto v krajskom zastupiteľstve. Minister investícií, regionálneho rozvoja a ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Migaľovo rozhodnutie súvisí s nezlučiteľnosťou výkonu funkcie člena vlády a krajského poslanca, a nechcel blokovať miesto v krajskom zastupiteľstve.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa vzdal mandátu poslanca Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a svoje miesto prenechal náhradníkovi Alfonzovi Kobielskému. Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii, kde zároveň avizoval navýšenie výzvy Milión pre malé obce o ďalších 500-tisíc eur.
"Dôveru ľudí, ktorí ma zvolili za poslanca Prešovského samosprávneho kraja, som prijal s veľkou pokorou a vážim si každý jeden hlas. Súčasné pravidlá mi však ako členovi vlády neumožňujú vykonávať aj mandát krajského poslanca. Z rešpektu k ústave, zákonom, ale predovšetkým k mojim voličom preto uvoľňujem miesto náhradníkovi. Občania tak budú mať od prvého momentu v zastupiteľstve človeka, ktorý ich bude aktívne zastupovať," povedal minister Migaľ.
Minister podčiarkol, že rozhodnutie súvisí s nezlučiteľnosťou výkonu funkcie člena vlády a krajského poslanca, a nechcel blokovať miesto v krajskom zastupiteľstve. "Mandát prenechávam Alfonzovi Kobielskému, ktorého poznám dlhé roky a považujem za skúseného a odhodlaného človeka, ktorý dokáže presadzovať záujmy Vranovského okresu aj celého Prešovského kraja," dodal Migaľ.
Alfonz Kobielský, ktorý v predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako krajský poslanec a venoval sa najmä regionálnej kultúre, prijal túto ponuku s vďačnosťou.
"Pán minister, veľmi pekne ti ďakujem za toto gesto. Keď som po volebnej noci zistil, že som skončil pod čiarou, s pokorou som prijal, že som stratil mandát a už nemôžem ovplyvňovať veci v Prešovskom kraji. Dnes tu stojím, pretože ste sa rozhodol vrátiť ma späť do hry. Vážim si to a môžem sľúbiť, že budem oveľa dynamickejší a razantnejší. Verím, že svoje štvorročné skúsenosti dokážem využiť v prospech ľudí v našom kraji," uviedol Kobielský.
Minister Migaľ tiež plánuje legislatívne zmeny na najbližšej koaličnej rade, ktoré by umožnili poslancovi obecného, mestského alebo krajského zastupiteľstva počas výkonu nezlučiteľnej výkonnej funkcie mandát dočasne odovzdať náhradníkovi a po skončení výkonnej funkcie sa vrátiť. Podobný návrh chce predložiť aj pre poslancov Národnej rady SR, ktorí sa stanú županmi.
Okrem tejto správy minister oznámil navýšenie financií pre výzvu Milión pre malé obce určenú na nákup stavebného materiálu pre projekty v obciach do 500 obyvateľov. Výzva zaznamenala veľký záujem – prihlásilo sa 593 obcí s požiadavkou takmer na dva milióny eur. Pôvodná alokácia postačovala na podporu 351 obcí, no vďaka rokovaniam s Ministerstvom financií SR sa podarilo získať ďalších 500-tisíc eur, čo umožní podporiť približne ďalších 170 obcí.
"Pre malú obec môže aj pár tisíc eur rozhodnúť o tom, či opraví chodník, obnoví verejný priestor alebo sprístupní kultúrny dom ľuďom na vozíku. Teší ma, že sa nám podarilo získať ďalších pol milióna eur a pomôcť tak ďalším približne 170 obciam. Aj malé projekty dokážu priniesť veľkú zmenu v každodennom živote ľudí. Chcem, aby sa peniaze určené na regionálny rozvoj do regiónov aj vracali a aby sme vytvorili systém, vďaka ktorému bude takáto pomoc malým obciam dostupná pravidelne," uzavrel Samuel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Minister Samuel Migaľ sa vzdal mandátu poslanca Prešovského samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa vzdal mandátu poslanca Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a svoje miesto prenechal náhradníkovi Alfonzovi Kobielskému. Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii, kde zároveň avizoval navýšenie výzvy Milión pre malé obce o ďalších 500-tisíc eur.
"Dôveru ľudí, ktorí ma zvolili za poslanca Prešovského samosprávneho kraja, som prijal s veľkou pokorou a vážim si každý jeden hlas. Súčasné pravidlá mi však ako členovi vlády neumožňujú vykonávať aj mandát krajského poslanca. Z rešpektu k ústave, zákonom, ale predovšetkým k mojim voličom preto uvoľňujem miesto náhradníkovi. Občania tak budú mať od prvého momentu v zastupiteľstve človeka, ktorý ich bude aktívne zastupovať," povedal minister Migaľ.
Kobielský prijal ponuku s vďačnosťou
Minister podčiarkol, že rozhodnutie súvisí s nezlučiteľnosťou výkonu funkcie člena vlády a krajského poslanca, a nechcel blokovať miesto v krajskom zastupiteľstve. "Mandát prenechávam Alfonzovi Kobielskému, ktorého poznám dlhé roky a považujem za skúseného a odhodlaného človeka, ktorý dokáže presadzovať záujmy Vranovského okresu aj celého Prešovského kraja," dodal Migaľ.
Alfonz Kobielský, ktorý v predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako krajský poslanec a venoval sa najmä regionálnej kultúre, prijal túto ponuku s vďačnosťou.
"Pán minister, veľmi pekne ti ďakujem za toto gesto. Keď som po volebnej noci zistil, že som skončil pod čiarou, s pokorou som prijal, že som stratil mandát a už nemôžem ovplyvňovať veci v Prešovskom kraji. Dnes tu stojím, pretože ste sa rozhodol vrátiť ma späť do hry. Vážim si to a môžem sľúbiť, že budem oveľa dynamickejší a razantnejší. Verím, že svoje štvorročné skúsenosti dokážem využiť v prospech ľudí v našom kraji," uviedol Kobielský.
Migaľ chce presadiť legislatívne zmeny
Minister Migaľ tiež plánuje legislatívne zmeny na najbližšej koaličnej rade, ktoré by umožnili poslancovi obecného, mestského alebo krajského zastupiteľstva počas výkonu nezlučiteľnej výkonnej funkcie mandát dočasne odovzdať náhradníkovi a po skončení výkonnej funkcie sa vrátiť. Podobný návrh chce predložiť aj pre poslancov Národnej rady SR, ktorí sa stanú županmi.
Okrem tejto správy minister oznámil navýšenie financií pre výzvu Milión pre malé obce určenú na nákup stavebného materiálu pre projekty v obciach do 500 obyvateľov. Výzva zaznamenala veľký záujem – prihlásilo sa 593 obcí s požiadavkou takmer na dva milióny eur. Pôvodná alokácia postačovala na podporu 351 obcí, no vďaka rokovaniam s Ministerstvom financií SR sa podarilo získať ďalších 500-tisíc eur, čo umožní podporiť približne ďalších 170 obcí.
"Pre malú obec môže aj pár tisíc eur rozhodnúť o tom, či opraví chodník, obnoví verejný priestor alebo sprístupní kultúrny dom ľuďom na vozíku. Teší ma, že sa nám podarilo získať ďalších pol milióna eur a pomôcť tak ďalším približne 170 obciam. Aj malé projekty dokážu priniesť veľkú zmenu v každodennom živote ľudí. Chcem, aby sa peniaze určené na regionálny rozvoj do regiónov aj vracali a aby sme vytvorili systém, vďaka ktorému bude takáto pomoc malým obciam dostupná pravidelne," uzavrel Samuel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Minister Samuel Migaľ sa vzdal mandátu poslanca Prešovského samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
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