Zakladateľ ruského extrémistického hnutia odmieta spojenie s bombovými hrozbami v Európe
Výhražné e-maily zaslané európskym letiskám niesli podpis zakázaného ruského hnutia Mužský štát, jeho zakladateľ však účasť odmieta. Zakladateľ ruského radikálneho ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Výhražné e-maily zaslané európskym letiskám niesli podpis zakázaného ruského hnutia Mužský štát, jeho zakladateľ však účasť odmieta.
Výhražné e-maily zaslané letiskám v Ríme a Sofii boli podľa dokumentov, ktoré získala agentúra AFP, podpísané ako „bojovníci Mužského štátu“. Hnutie ruské úrady v roku 2021 zakázali ako extrémistickú organizáciu.
Pozdňakov na sociálnej sieti Telegram vyhlásil, že „hnutie od roku 2021 neexistuje“. „Tí, ktorí na území európskych krajín organizujú provokácie pod touto značkou, konajú vo vlastnom záujme a iba používajú cudziu vlajku,“ uviedol.
Európske úrady pokračujú v pátraní po pôvodcoch vyhrážok, ktoré si vyžiadali odklonenie viacerých letov a nasadenie vojenských stíhačiek na sprevádzanie civilných lietadiel.
Pozdňakov, pôvodne bloger a fitnesový tréner, založil Mužský štát v roku 2016 na ruskej sociálnej sieti VKontakte. Hnutie postupne prijalo nacionalistickú ideológiu spojenú s nenávisťou voči ženám.
Do povedomia verejnosti sa dostalo najmä organizovanými kampaňami internetového obťažovania. V Rusku bolo napokon zakázané pre extrémizmus.
Zdroj: SITA.sk - Zakladateľ ruského extrémistického hnutia odmieta spojenie s bombovými hrozbami v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Zakladateľ ruského radikálneho hnutia Mužský štát (Male State) Vladislav Pozdňakov v piatok odmietol akékoľvek spojenie s falošnými bombovými hrozbami, ktoré tento týždeň zasiahli desiatky leteckých spojení v Európe.
Pod cudzou vlajkou
Pozdňakov na sociálnej sieti Telegram vyhlásil, že „hnutie od roku 2021 neexistuje“. „Tí, ktorí na území európskych krajín organizujú provokácie pod touto značkou, konajú vo vlastnom záujme a iba používajú cudziu vlajku,“ uviedol.
Európske úrady pokračujú v pátraní po pôvodcoch vyhrážok, ktoré si vyžiadali odklonenie viacerých letov a nasadenie vojenských stíhačiek na sprevádzanie civilných lietadiel.
Nacionalizmus a mizogýnia
Pozdňakov, pôvodne bloger a fitnesový tréner, založil Mužský štát v roku 2016 na ruskej sociálnej sieti VKontakte. Hnutie postupne prijalo nacionalistickú ideológiu spojenú s nenávisťou voči ženám.
Do povedomia verejnosti sa dostalo najmä organizovanými kampaňami internetového obťažovania. V Rusku bolo napokon zakázané pre extrémizmus.
Zdroj: SITA.sk - Zakladateľ ruského extrémistického hnutia odmieta spojenie s bombovými hrozbami v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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