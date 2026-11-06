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Zakladateľ ruského extrémistického hnutia odmieta spojenie s bombovými hrozbami v Európe

Výhražné e-maily zaslané európskym letiskám niesli podpis zakázaného ruského hnutia Mužský štát, jeho zakladateľ však účasť odmieta. Zakladateľ ruského radikálneho ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Výhražné e-maily zaslané európskym letiskám niesli podpis zakázaného ruského hnutia Mužský štát, jeho zakladateľ však účasť odmieta.

Zakladateľ ruského radikálneho hnutia Mužský štát (Male State) Vladislav Pozdňakov v piatok odmietol akékoľvek spojenie s falošnými bombovými hrozbami, ktoré tento týždeň zasiahli desiatky leteckých spojení v Európe.


Výhražné e-maily zaslané letiskám v Ríme a Sofii boli podľa dokumentov, ktoré získala agentúra AFP, podpísané ako „bojovníci Mužského štátu“. Hnutie ruské úrady v roku 2021 zakázali ako extrémistickú organizáciu.

Pod cudzou vlajkou


Pozdňakov na sociálnej sieti Telegram vyhlásil, že „hnutie od roku 2021 neexistuje“. „Tí, ktorí na území európskych krajín organizujú provokácie pod touto značkou, konajú vo vlastnom záujme a iba používajú cudziu vlajku,“ uviedol.

Európske úrady pokračujú v pátraní po pôvodcoch vyhrážok, ktoré si vyžiadali odklonenie viacerých letov a nasadenie vojenských stíhačiek na sprevádzanie civilných lietadiel.

Nacionalizmus a mizogýnia


Pozdňakov, pôvodne bloger a fitnesový tréner, založil Mužský štát v roku 2016 na ruskej sociálnej sieti VKontakte. Hnutie postupne prijalo nacionalistickú ideológiu spojenú s nenávisťou voči ženám.

Do povedomia verejnosti sa dostalo najmä organizovanými kampaňami internetového obťažovania. V Rusku bolo napokon zakázané pre extrémizmus.


Zdroj: SITA.sk - Zakladateľ ruského extrémistického hnutia odmieta spojenie s bombovými hrozbami v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

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