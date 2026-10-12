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Aké inovácie prinášajú moderné tyčové vysávače Dreame?
Tagy: PR tyčový vysávač Vysávač vysávanie
Moderné tyčové vysávače už dávno neslúžia len na vysávanie podláh či kobercov. Vďaka bohatému príslušenstvu a smart funkciám zvládnu hĺbkové čistenie pohoviek, autosedačiek či vyčesávanie ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Moderné tyčové vysávače už dávno neslúžia len na vysávanie podláh či kobercov.
Vďaka bohatému príslušenstvu a smart funkciám zvládnu hĺbkové čistenie pohoviek, autosedačiek či vyčesávanie pĺznucich psov. Rozmanitosť ponuky značky Dreame dobre ilustrujú štyri vybrané modely pre rôzne potreby domácností.
Pre domácnosti s vysokými nárokmi na čistotu a filtráciu je určujúci sací výkon v kombinácii s účinnosťou filtrov. Tyčový vysávač Dreame Z30 stavia na výkone, ktorý spoľahlivo vytiahne usadený prach aj najjemnejšie chlpy z akéhokoľvek povrchu. Disponuje vysokým sacím výkonom 310 AW, čím sa radí k najvýkonnejším tyčovým vysávačom na trhu. Kľúčovým prvkom pre zdravú domácnosť je komplexný filtračný systém HEPA H14, ktorý zachytí až 99,99 % mikroskopických častíc, alergénov a baktérií od veľkosti 0,1 mikrónu.
Tento vysávač disponuje rozsiahlou sadou príslušenstva. Medzi najvýraznejšie prvky patrí špeciálny vyčesávací nadstavec, vďaka ktorému odstránite pĺznucu srsť priamo z vášho domáceho miláčika – odsaje ju ešte predtým, než stihne spadnúť na zem.
Ak potrebujete bez prerušovania zvládnuť kompletné čistenie väčšej domácnosti, odpoveďou je Dreame R20 Ultra. Jeho batéria zaručuje plynulú prevádzku až 90 minút. Vysávač je vybavený univerzálnou hubicou Omni-Brush, ktorá vďaka zabudovanému podsvieteniu odhalí aj skryté vrstvy prachu pod nábytkom. Inteligentné senzory navyše priebežne vyhodnocujú úroveň znečistenia a automaticky prispôsobujú sací výkon podľa typu povrchu, čím maximálne šetria energiu. Rovnako ako ostatné modely v rade, aj R20 Ultra obsahuje kompletnú sadu praktických nadstavcov na čistenie nábytku, úzkych medzier či autosedačiek.
Manévrovanie na vyšších miestach, čistenie stropných rohov či rýchle prebehnutie schodov si vyžaduje minimálnu hmotnosť. Model Dreame Z30 Slim váži len 1,5 kg, vďaka čomu sa s ním manipuluje s neuveriteľnou ľahkosťou.
Aj pri kompaktných rozmeroch ukrýva inovatívnu technológiu TangleCut™ – integrované čepieľky v rotačnej kefe, ktoré namotané vlasy a dlhú srsť priebežne prerezávajú priamo počas vysávania. Zbohom tak môžete dať nepríjemnému ručnému odstraňovaniu vlákien z kefy. Aj tento model disponuje kompletnou sadou nadstavcov na čistenie rôznych povrchov.
Model Dreame V11 Essential predstavuje dostupnú a vyváženú voľbu na udržiavanie čistej domácnosti. So sacím výkonom 150 AW ponúka dostatok sily na bežné podlahy aj koberce. Jeho hlavnou prednosťou je prehľadný LED displej, ktorý zobrazuje aktuálny stav batérie či zvolený režim, a ľahké telo pre pohodlnú manipuláciu. Samozrejmosťou je aj výbava nadstavcov vrátane motorizovanej mini kefky na sedačky a matrace. Vysoká frekvencia vibrácií v kombinácii so silným podtlakom uvoľňuje srsť, roztoče aj prach usadený v textilných tkaninách.
Čistá domácnosť bez usadeného prachu, chlpov na pohovke a náročnej údržby už nemusí byť výzvou. Inovatívne technológie a bohatá výbava tyčových vysávačov Dreame prinášajú do každodenného upratovania ľahkosť, efektivitu a pocit dokonale čistého domova.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aké inovácie prinášajú moderné tyčové vysávače Dreame? © SITA Všetky práva vyhradené.
Vďaka bohatému príslušenstvu a smart funkciám zvládnu hĺbkové čistenie pohoviek, autosedačiek či vyčesávanie pĺznucich psov. Rozmanitosť ponuky značky Dreame dobre ilustrujú štyri vybrané modely pre rôzne potreby domácností.
Pre najvyšší sací výkon a domovy s alergikmi
Pre domácnosti s vysokými nárokmi na čistotu a filtráciu je určujúci sací výkon v kombinácii s účinnosťou filtrov. Tyčový vysávač Dreame Z30 stavia na výkone, ktorý spoľahlivo vytiahne usadený prach aj najjemnejšie chlpy z akéhokoľvek povrchu. Disponuje vysokým sacím výkonom 310 AW, čím sa radí k najvýkonnejším tyčovým vysávačom na trhu. Kľúčovým prvkom pre zdravú domácnosť je komplexný filtračný systém HEPA H14, ktorý zachytí až 99,99 % mikroskopických častíc, alergénov a baktérií od veľkosti 0,1 mikrónu.
Starostlivosť o srsť domácich maznáčikov
Tento vysávač disponuje rozsiahlou sadou príslušenstva. Medzi najvýraznejšie prvky patrí špeciálny vyčesávací nadstavec, vďaka ktorému odstránite pĺznucu srsť priamo z vášho domáceho miláčika – odsaje ju ešte predtým, než stihne spadnúť na zem.
Pre veľké plochy bez neustáleho nabíjania
Ak potrebujete bez prerušovania zvládnuť kompletné čistenie väčšej domácnosti, odpoveďou je Dreame R20 Ultra. Jeho batéria zaručuje plynulú prevádzku až 90 minút. Vysávač je vybavený univerzálnou hubicou Omni-Brush, ktorá vďaka zabudovanému podsvieteniu odhalí aj skryté vrstvy prachu pod nábytkom. Inteligentné senzory navyše priebežne vyhodnocujú úroveň znečistenia a automaticky prispôsobujú sací výkon podľa typu povrchu, čím maximálne šetria energiu. Rovnako ako ostatné modely v rade, aj R20 Ultra obsahuje kompletnú sadu praktických nadstavcov na čistenie nábytku, úzkych medzier či autosedačiek.
Pre bleskové upratovanie a manipuláciu bez námahy
Manévrovanie na vyšších miestach, čistenie stropných rohov či rýchle prebehnutie schodov si vyžaduje minimálnu hmotnosť. Model Dreame Z30 Slim váži len 1,5 kg, vďaka čomu sa s ním manipuluje s neuveriteľnou ľahkosťou.
Aj pri kompaktných rozmeroch ukrýva inovatívnu technológiu TangleCut™ – integrované čepieľky v rotačnej kefe, ktoré namotané vlasy a dlhú srsť priebežne prerezávajú priamo počas vysávania. Zbohom tak môžete dať nepríjemnému ručnému odstraňovaniu vlákien z kefy. Aj tento model disponuje kompletnou sadou nadstavcov na čistenie rôznych povrchov.
Pre hĺbkovú čistotu sedačiek, matracov aj auta
Model Dreame V11 Essential predstavuje dostupnú a vyváženú voľbu na udržiavanie čistej domácnosti. So sacím výkonom 150 AW ponúka dostatok sily na bežné podlahy aj koberce. Jeho hlavnou prednosťou je prehľadný LED displej, ktorý zobrazuje aktuálny stav batérie či zvolený režim, a ľahké telo pre pohodlnú manipuláciu. Samozrejmosťou je aj výbava nadstavcov vrátane motorizovanej mini kefky na sedačky a matrace. Vysoká frekvencia vibrácií v kombinácii so silným podtlakom uvoľňuje srsť, roztoče aj prach usadený v textilných tkaninách.
Čistá domácnosť bez usadeného prachu, chlpov na pohovke a náročnej údržby už nemusí byť výzvou. Inovatívne technológie a bohatá výbava tyčových vysávačov Dreame prinášajú do každodenného upratovania ľahkosť, efektivitu a pocit dokonale čistého domova.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aké inovácie prinášajú moderné tyčové vysávače Dreame? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR tyčový vysávač Vysávač vysávanie
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