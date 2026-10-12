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Z triedy rovno do praxe: Ekofond SPP spúšťa 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia
Tagy: Energia PR Výhry Životné prostredie
Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia pre školský rok 2026/2027. Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje 5. ročník súťaže Greenfluenceri a ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia pre školský rok 2026/2027.
Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia pre školský rok 2026/2027. Učitelia základných a stredných škôl môžu od 12. októbra do 8. novembra 2026 prihlásiť tím, ktorý počas školského roka identifikuje príležitosť na zníženie spotreby energie, obmedzenie odpadu alebo zlepšenie životného prostredia vo svojej škole či okolí, navrhne riešenie a zrealizuje ho v praxi. Na úspešných greenfluencerov čakajú zaujímavé ceny.
Súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Tím tvorí učiteľ ako koordinátor a traja žiaci, resp. študenti starší ako 13 rokov. Každá škola môže prihlásiť jeden tím.
"Najcennejšie na súťaži je, že mladí ľudia neostanú len pri teórii. Sami si všimnú, čo by sa v ich škole alebo okolí dalo zlepšiť, navrhnú riešenie, zrealizujú ho a výsledky vysvetlia spolužiakom aj svojmu okoliu. Učia sa pritom plánovať, spolupracovať, pracovať s informáciami a komunikovať tak, aby ich projekt dokázal inšpirovať aj ďalších," uviedla Zlatica Vargová, riaditeľka Ekofondu SPP.
Zaregistrované tímy prejdú vzdelávacími workshopmi online aj prezenčne. Získajú na nich základy projektového riadenia, komunikácie a kritického myslenia, ktoré využijú pri príprave a realizácii vlastného projektu. Na jeho realizáciu budú mať viac ako štyri mesiace a počas celej súťaže im bude k dispozícii konzultant. Plány, priebeh aj výsledky budú zapisovať do informačného systému súťaže.
Po ukončení realizácie projekty zhodnotí odborná porota a hlasujúca verejnosť. Súťaž bude mať aj v 5. ročníku tri kategórie: základné školy, stredné školy a Cena verejnosti. V kategóriách základné školy a stredné školy odborná porota vyberie po tri víťazné tímy, ktoré sa umiestnia na 1. až 3. mieste. Samostatne bude udelená Cena verejnosti, o ktorej rozhodne online hlasovanie.
Víťazné školy sa môžu tešiť na finančné odmeny. V kategórii základných škôl aj v kategórii stredných škôl získa škola za 1. miesto 2 000 eur, za 2. miesto 1 500 eur a za 3. miesto 1 000 eur. Škola, ktorá získa Cenu verejnosti, dostane 1 000 eur.
Odmeny sú pripravené aj pre koordinátorov a členov víťazných tímov. Koordinátori získajú víkendový pobyt pre dve osoby v hodnote do 350 eur. Na žiakov a študentov čakajú praktické a atraktívne ceny v hodnote do 350 eur.
Predchádzajúci, štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia ukázal, že mladí ľudia dokážu environmentálne témy preniesť z učební do konkrétnych aktivít v školách a komunitách. Do súťaže sa zapojili desiatky školských tímov a vznikli projekty, ktoré priniesli praktické riešenia pre ich školy aj okolie.
Napríklad, študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine vyzbierali viac než dve tony papiera a vrátili do obehu 235 kníh. Gymnázium Bilíkova v Bratislave zrevitalizovalo školskú skalku, vysadilo 36 rastlín a vytvorilo edukačnú zónu podporujúcu biodiverzitu. Žiaci Základnej školy Moskovská v Banskej Bystrici pripravili klimatický audit školy, realizovali rovesnícke aktivity, vysadili stromy a zriadili meteostanicu.
Uplynulý ročník zároveň potvrdil, že školy majú záujem o projekty, ktoré spájajú praktickú environmentálnu výchovu, tímovú spoluprácu a schopnosť mladých ľudí komunikovať svoje riešenia verejnosti.
Do súťaže môže školský tím prihlásiť učiteľ základnej alebo strednej školy ako koordinátor. Tím tvoria traja žiaci 2. stupňa základnej školy (od 13 rokov) alebo študenti strednej školy.
Prihlasovanie prebieha online na stránke www.greenfluenceri.sk od 12. októbra do 8. novembra 2026. Víťazov 5. ročníka Ekofond SPP vyhlási v júni 2027.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z triedy rovno do praxe: Ekofond SPP spúšťa 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia pre školský rok 2026/2027. Učitelia základných a stredných škôl môžu od 12. októbra do 8. novembra 2026 prihlásiť tím, ktorý počas školského roka identifikuje príležitosť na zníženie spotreby energie, obmedzenie odpadu alebo zlepšenie životného prostredia vo svojej škole či okolí, navrhne riešenie a zrealizuje ho v praxi. Na úspešných greenfluencerov čakajú zaujímavé ceny.
Súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Tím tvorí učiteľ ako koordinátor a traja žiaci, resp. študenti starší ako 13 rokov. Každá škola môže prihlásiť jeden tím.
"Najcennejšie na súťaži je, že mladí ľudia neostanú len pri teórii. Sami si všimnú, čo by sa v ich škole alebo okolí dalo zlepšiť, navrhnú riešenie, zrealizujú ho a výsledky vysvetlia spolužiakom aj svojmu okoliu. Učia sa pritom plánovať, spolupracovať, pracovať s informáciami a komunikovať tak, aby ich projekt dokázal inšpirovať aj ďalších," uviedla Zlatica Vargová, riaditeľka Ekofondu SPP.
Víťazov čakajú zaujímavé výhry
Zaregistrované tímy prejdú vzdelávacími workshopmi online aj prezenčne. Získajú na nich základy projektového riadenia, komunikácie a kritického myslenia, ktoré využijú pri príprave a realizácii vlastného projektu. Na jeho realizáciu budú mať viac ako štyri mesiace a počas celej súťaže im bude k dispozícii konzultant. Plány, priebeh aj výsledky budú zapisovať do informačného systému súťaže.
Po ukončení realizácie projekty zhodnotí odborná porota a hlasujúca verejnosť. Súťaž bude mať aj v 5. ročníku tri kategórie: základné školy, stredné školy a Cena verejnosti. V kategóriách základné školy a stredné školy odborná porota vyberie po tri víťazné tímy, ktoré sa umiestnia na 1. až 3. mieste. Samostatne bude udelená Cena verejnosti, o ktorej rozhodne online hlasovanie.
Víťazné školy sa môžu tešiť na finančné odmeny. V kategórii základných škôl aj v kategórii stredných škôl získa škola za 1. miesto 2 000 eur, za 2. miesto 1 500 eur a za 3. miesto 1 000 eur. Škola, ktorá získa Cenu verejnosti, dostane 1 000 eur.
Odmeny sú pripravené aj pre koordinátorov a členov víťazných tímov. Koordinátori získajú víkendový pobyt pre dve osoby v hodnote do 350 eur. Na žiakov a študentov čakajú praktické a atraktívne ceny v hodnote do 350 eur.
Zmenili svet okolo seba
Predchádzajúci, štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia ukázal, že mladí ľudia dokážu environmentálne témy preniesť z učební do konkrétnych aktivít v školách a komunitách. Do súťaže sa zapojili desiatky školských tímov a vznikli projekty, ktoré priniesli praktické riešenia pre ich školy aj okolie.
Napríklad, študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine vyzbierali viac než dve tony papiera a vrátili do obehu 235 kníh. Gymnázium Bilíkova v Bratislave zrevitalizovalo školskú skalku, vysadilo 36 rastlín a vytvorilo edukačnú zónu podporujúcu biodiverzitu. Žiaci Základnej školy Moskovská v Banskej Bystrici pripravili klimatický audit školy, realizovali rovesnícke aktivity, vysadili stromy a zriadili meteostanicu.
Uplynulý ročník zároveň potvrdil, že školy majú záujem o projekty, ktoré spájajú praktickú environmentálnu výchovu, tímovú spoluprácu a schopnosť mladých ľudí komunikovať svoje riešenia verejnosti.
Ako sa prihlásiť
Do súťaže môže školský tím prihlásiť učiteľ základnej alebo strednej školy ako koordinátor. Tím tvoria traja žiaci 2. stupňa základnej školy (od 13 rokov) alebo študenti strednej školy.
Prihlasovanie prebieha online na stránke www.greenfluenceri.sk od 12. októbra do 8. novembra 2026. Víťazov 5. ročníka Ekofond SPP vyhlási v júni 2027.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z triedy rovno do praxe: Ekofond SPP spúšťa 5. ročník súťaže Greenfluenceri a energia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energia PR Výhry Životné prostredie
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