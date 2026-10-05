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 24hod.sk    Šport

05. októbra 2026

Slovan Bratislava sa poistil do budúcnosti. Dôležitý stredopoliara zostane do leta 2030 – VIDEO


Tagy: Niké liga 2026/2027

Rahim Ibrahim prišiel do Bratislavy vo februári 2025 a na konte už má dva slovenské majstrovské tituly. Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava si zaistil služby ghanského ...



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68ded8b906393177511845 scaled 1 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Rahim Ibrahim prišiel do Bratislavy vo februári 2025 a na konte už má dva slovenské majstrovské tituly.


Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava si zaistil služby ghanského stredopoliara Rahima Ibrahima až do roku 2030. Informuje o tom oficiálny web "belasých".

Dvadsaťpäťročný africký futbalista prišiel na Slovensko už počas sezóny 2019/2020 a najprv pôsobil v AS Trenčín, do Bratislavy prestúpil vo februári 2025. Za Slovan doteraz absolvoval 70 zápasov a strelil v nich 7 gólov. teraz má v rukách kontrakt do konca sezóny 2029/2030.

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"Som veľmi šťastný a vďačný za dôveru, ktorú mi klub prejavil. Som pripravený vydať zo seba všetko a splatiť to, čo do mňa Slovan vložil. Bratislavu už vnímam ako svoj domov, v drese Slovana som prežil nádherné momenty, a verím, že ďalšie sú ešte pred nami. Vždy som nadšený, keď v belasom drese vybehnem na ihrisko a počujem povzbudzovanie našich skvelých fanúšikov. Nesmierne sa teším na pokračovanie tejto belasej kapitoly,“ vyhlásil Rahim Ibrahim podľa oficiálneho webu Slovana.

"Ak si spomínate, Rahima Ibrahima sme sa v minulosti snažili získať vo viacerých prestupových obdobiach a čas ukázal, že naše úsilie malo zmysel. Vo výbornom futbalovom veku patrí vďaka svojim parametrom k hráčom, ktorí sú zaujímaví pre zahraničné kluby, nielen v nedávnej minulosti sme naňho obdržali viaceré ponuky. V poslednom asociačnom termíne bol navyše premiérovo nominovaný do reprezentačného výberu Ghany. Aj preto bolo pre nás dôležité zazmluvniť si Rahima na dlhšie obdobie. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na predĺžení kontraktu a veríme, že Rahim v našom drese predvedie ešte veľa dobrých momentov a bude sa ešte zlepšovať, pretože jeho potenciál je ohromný,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší.

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Rahim Ibrahim získal so Slovanom už dva majstrovské tituly, v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži má na konte 128 zápasov a v nich 14 presných zásahov. "Popri svojom fyzickom fonde a súbojovosti vyniká aj dobrou strelou a zakončením, čo už viackrát potvrdil aj v našom drese," referuje web Slovana.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava sa poistil do budúcnosti. Dôležitý stredopoliara zostane do leta 2030 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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