Američan Slovákov nespasil. Nepomohlo 26 bodov DeJuliusa ani 17 ofenzívnych doskokov tímu SR
Nepomohol ani návrat a skvelý výkon Američana so slovenským pasom Davida DeJuliusa. Slovenskí basketbalisti neuspeli ani v druhom vystúpení v rámci druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Nepomohol ani návrat a skvelý výkon Američana so slovenským pasom Davida DeJuliusa.
Slovenskí basketbalisti neuspeli ani v druhom vystúpení v rámci druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
V bratislavskej Gopass Aréne podľahli Švajčiarom 84:95 (44:49) a v E-skupine zostávajú s bilanciou 0-2 stále bez víťazstva. Posledné dva kvalifikačné zápasy ich čakajú až na sklonku februára 2027.
Zatiaľ čo Švajčiari mali až päť dvojciferných strelcov na čele s 24-bodovým Yasminom Mambom, Slovákov okrem skvelého double-double v podaní DeJuliusa (26 bodov, 10 asistencií) potiahol v ofenzíve už len Matúš Hronský so 17 bodmi.
Slováci v zápase prevýšili Švajčiarov v doskakovaní (39:27) a dokonca mali až 17 ofenzívnych doskokov, ale nestačilo to. Podľa webu slovakbasket.sk nepomohlo ani 21 slovenských bodov po druhých šanciach. Slovenským basketbalistom citeľne chýbali dve skúsené opory Vladimír Brodziansky a Máro Ihring.
"Sedemnásť útočných doskokov je vynikajúce číslo, ale Švajčiari nám dali lekciu z efektivity. Urobili oveľa menej chýb, mali menej strát, ale najmä si nachádzali lepšie pozície na streľbu. Mambo zahral vynikajúci zápas," hodnotil expert Marek Kozlík v štúdiu JOJ Šport.
"Spravili sme príliš veľa chýb, musíme byť lepší. Švajčiari dobre riešili hru cez pick and roll a tiež ich vysokí hráči sa presadzovali spod koša. Mrzí nás to kvôli fanúšikov a tiež kvôli Davidovi DeJuliusovu. Hrať s takým hráčom je niečo neskutočné. Vo februári vo Švajčiarsku sa pokúsime súperovi odplatiť prehru," uviedol Matúš Hronský pre JOJ Šport.
Zdroj: SITA.sk - Američan Slovákov nespasil. Nepomohlo 26 bodov DeJuliusa ani 17 ofenzívnych doskokov tímu SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí basketbalisti neuspeli ani v druhom vystúpení v rámci druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
V bratislavskej Gopass Aréne podľahli Švajčiarom 84:95 (44:49) a v E-skupine zostávajú s bilanciou 0-2 stále bez víťazstva. Posledné dva kvalifikačné zápasy ich čakajú až na sklonku februára 2027.
Zatiaľ čo Švajčiari mali až päť dvojciferných strelcov na čele s 24-bodovým Yasminom Mambom, Slovákov okrem skvelého double-double v podaní DeJuliusa (26 bodov, 10 asistencií) potiahol v ofenzíve už len Matúš Hronský so 17 bodmi.
Lepšie doskakovali, ale...
Slováci v zápase prevýšili Švajčiarov v doskakovaní (39:27) a dokonca mali až 17 ofenzívnych doskokov, ale nestačilo to. Podľa webu slovakbasket.sk nepomohlo ani 21 slovenských bodov po druhých šanciach. Slovenským basketbalistom citeľne chýbali dve skúsené opory Vladimír Brodziansky a Máro Ihring.
"Sedemnásť útočných doskokov je vynikajúce číslo, ale Švajčiari nám dali lekciu z efektivity. Urobili oveľa menej chýb, mali menej strát, ale najmä si nachádzali lepšie pozície na streľbu. Mambo zahral vynikajúci zápas," hodnotil expert Marek Kozlík v štúdiu JOJ Šport.
Mrzí to kvôli fanúšikom
"Spravili sme príliš veľa chýb, musíme byť lepší. Švajčiari dobre riešili hru cez pick and roll a tiež ich vysokí hráči sa presadzovali spod koša. Mrzí nás to kvôli fanúšikov a tiež kvôli Davidovi DeJuliusovu. Hrať s takým hráčom je niečo neskutočné. Vo februári vo Švajčiarsku sa pokúsime súperovi odplatiť prehru," uviedol Matúš Hronský pre JOJ Šport.
Zdroj: SITA.sk - Američan Slovákov nespasil. Nepomohlo 26 bodov DeJuliusa ani 17 ofenzívnych doskokov tímu SR © SITA Všetky práva vyhradené.
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